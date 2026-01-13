SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Opinión

    Gendarmería: la reforma que no puede esperar

    Por 
    Jorge Gálvez

    El rol que tradicionalmente se ha atribuido a las agencias de control penitenciario en el esfuerzo político-criminal de prevenir comportamientos delictivos apunta a favorecer la resocialización del condenado. Este punto de partida implica poner la mirada en un momento posterior al cumplimiento de la pena privativa de libertad, entendiendo que es necesario y posible (y para algunos derechamente obligatorio) entregar al delincuente las herramientas mínimas para su adecuada inserción social y laboral una vez cumplida la condena. Todo ello dio lugar a un intenso debate ético, político y criminológico sobre la legitimidad de una intervención estatal que incidiera forzosamente en la configuración valórica del penado, como también, y principalmente, en la real eficiencia y utilidad de programas de (re)inserción que por lo general mostraban altas tasas de reincidencia pese a sus elevados costos.

    Por ello, cierto sector de la criminología apostó por objetivos menos ambiciosos, consistentes en mitigar los efectos de desocialización que produce la pena privativa de libertad, lo que se tradujo en planteamientos que apostaron por favorecer el cumplimiento de condenas penales en el medio libre, mediante una vigilancia y control menos intensa que el encierro (paradigmáticamente la libertad vigilada). Y en su defecto, la generación de condiciones para que el privado de libertad no pierda contacto con sus redes familiares y de apoyo mientras cumple el encierro.

    Sin embargo, esta perspectiva perdió de vista una primera y elemental tarea que le compete a toda agencia de control penitenciario (en nuestro caso Gendarmería de Chile), cual es evitar que el condenado siga cometiendo delitos que afecten a terceros tanto dentro como fuera del respectivo establecimiento penitenciario. Como en tantos otros ámbitos, el debate científico y la discusión política no tuvieron la misma velocidad que el desarrollo tecnológico. En las últimas dos décadas, las facilidades que ofrece la comunicación mediante dispositivos electrónicos hicieron realidad la posibilidad cierta de que un significativo número de delincuentes condenados y encerrados continúe, o incluso intensifique su actividad delictual. Y a ello se suma la creciente proliferación de organizaciones criminales jerarquizadas y profesionalizadas que ejecuten instrucciones dadas desde el interior de los penales, donde conviven y se relacionan bandas que se distribuyen tipos de delitos y zonas geográficas.

    Por todo ello, sin perjuicio de algunas cuestiones discutibles y susceptibles de mejora, constituye un acierto la idea que inspira el proyecto de ley que sugiere incorporar a Gendarmería de Chile como parte de las fuerzas de orden y seguridad pública. Ello, en cuanto se las entienda, decididamente, como una agencia de control de la delincuencia y se le dote de las herramientas jurídicas y logísticas necesarias para cumplir ese cometido.

    Por Jorge Gálvez, abogado

    Más sobre:GendarmeríaReinserciónCriminología

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Cómo reducir hasta en un 76% el riesgo de padecer demencia y Alzheimer, según un estudio

    Metro de Santiago se encuentra sin servicio de trenes en dos estaciones de Línea 3

    Banco Mundial mantiene sus perspectivas para el PIB de Chile y espera un crecimiento para este año menor al de 2025

    Inflación en Estados Unidos cerró el 2025 en línea con lo esperado por el mercado

    Lo probamos y nos gustó: EMFUSION y la idea de cuidar la longevidad de la piel

    Quién era Renee Good, la mujer asesinada por un agente de ICE en Estados Unidos

    Lo más leído

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Qué se sabe sobre el “bloqueo” de pasaportes vigentes en Chile y cómo revisar el estado de tu documento

    Qué se sabe sobre el “bloqueo” de pasaportes vigentes en Chile y cómo revisar el estado de tu documento

    Por qué los misiles de Rusia fallaron en Venezuela durante el ataque de EEUU, según reportes

    Por qué los misiles de Rusia fallaron en Venezuela durante el ataque de EEUU, según reportes

    Los 4 factores de riesgo vinculados al 99% de los infartos y ACV, según un estudio

    Los 4 factores de riesgo vinculados al 99% de los infartos y ACV, según un estudio

    Quién es “Nicolasito”, el hijo de Nicolás Maduro, y cuáles son las acusaciones en su contra

    Quién es “Nicolasito”, el hijo de Nicolás Maduro, y cuáles son las acusaciones en su contra

    Servicios

    Rating del lunes 12 de enero en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del lunes 12 de enero en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Dónde y a qué hora ver a Newcastle United vs. Manchester City en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Newcastle United vs. Manchester City en TV y streaming

    Temblor hoy, martes 13 de enero en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, martes 13 de enero en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Metro de Santiago se encuentra sin servicio de trenes en dos estaciones de Línea 3
    Chile

    Metro de Santiago se encuentra sin servicio de trenes en dos estaciones de Línea 3

    Quintana adhiere a acusación de Vallejo por congelamiento de diálogo con la oposición y apunta a “señales” de Kast

    Rating del lunes 12 de enero en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Banco Mundial mantiene sus perspectivas para el PIB de Chile y espera un crecimiento para este año menor al de 2025
    Negocios

    Banco Mundial mantiene sus perspectivas para el PIB de Chile y espera un crecimiento para este año menor al de 2025

    Inflación en Estados Unidos cerró el 2025 en línea con lo esperado por el mercado

    Banqueros centrales mundiales se unen en defensa del presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell

    Cómo reducir hasta en un 76% el riesgo de padecer demencia y Alzheimer, según un estudio
    Tendencias

    Cómo reducir hasta en un 76% el riesgo de padecer demencia y Alzheimer, según un estudio

    Quién era Renee Good, la mujer asesinada por un agente de ICE en Estados Unidos

    Qué se sabe sobre el “bloqueo” de pasaportes vigentes en Chile y cómo revisar el estado de tu documento

    “Infundado y malicioso”: Atlético Mineiro responde con dureza a Palestino tras intervención en traspaso de Lucas Assadi
    El Deportivo

    “Infundado y malicioso”: Atlético Mineiro responde con dureza a Palestino tras intervención en traspaso de Lucas Assadi

    Chaleco López brilla en el Dakar al quedarse con la novena etapa de la competencia

    Manuel Pellegrini repasa a Florentino Pérez tras el despido de Xabi Alonso del Real Madrid

    Cómo es el Hotel Cusco La Paccha Affiliated by Meliá, ubicado en el centro histórico de la ciudad en Perú
    Finde

    Cómo es el Hotel Cusco La Paccha Affiliated by Meliá, ubicado en el centro histórico de la ciudad en Perú

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 10 y 11 de enero

    Un día en Qatar: Al Zubarah, la ciudad perlera que desapareció bajo el desierto

    La obra brasileña de Teatro a Mil que revive a Roberto Bolaño: “Queríamos evitar cualquier heroización desmedida”
    Cultura y entretención

    La obra brasileña de Teatro a Mil que revive a Roberto Bolaño: “Queríamos evitar cualquier heroización desmedida”

    At Folsom Prison: la oda de Johnny Cash a los reclusos y a sus propias penurias

    De Matapanki a Roberto Parra: guía con películas para ver en Ñuble Cine 2026

    ONU pide a Estados Unidos una “investigación independiente” sobre la muerte de una mujer a manos del ICE en Minneapolis
    Mundo

    ONU pide a Estados Unidos una “investigación independiente” sobre la muerte de una mujer a manos del ICE en Minneapolis

    Dinamarca confirma una reunión en la Casa Blanca para tratar el tema de Groenlandia

    Sondeo global muestra señales de optimismo económico y de alerta en programas sociales en Chile

    Lo probamos y nos gustó: EMFUSION y la idea de cuidar la longevidad de la piel
    Paula

    Lo probamos y nos gustó: EMFUSION y la idea de cuidar la longevidad de la piel

    Con altura de niñez: el desafío de pensar el espacio público para niñas y niños

    Elizabeth Choque Mamani: hija de maestra artesana busca aprender