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    Romero aborda menor recaudación que generará en el corto plazo proyecto de megarreforma de Kast: “Decir otra cosa es mentir”

    A pesar de lo anterior, el presidente de la Comisión de Hacienda destacó los resultados que se obtendrán hacia el largo plazo. "Hay que analizarlo bien también con esta inversión que nosotros esperamos hacer como Estado para generar lo que es más importante y sostenido en el largo plazo, que es el crecimiento económico para financiar políticas públicas que lleguen a la gente", explicó.

    Joaquín BarrientosPor 
    Joaquín Barrientos

    El presidente de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, Agustín Romero (Republicano), abordó este lunes la preocupación respecto a la sostenibilidad fiscal del proyecto de megarreforma ingresado por el gobierno de José Antonio Kast.

    En particular, según el informe financiero compartido por el Ejecutivo junto al proyecto ingresado al Congreso, durante los primeros años de aplicación de la eventual reforma existiría una merma en la recaudación fiscal.

    En una entrevista con Desde la Redacción de La Tercera, el diputado Romero enfatizó que esta problemática la observa más como “un desafío” que una “preocupación”.

    Efectivamente esta al no ser una reforma recaudatoria va a generar una menor recaudación. Eso es así, decir otra cosas es mentir”, enfatizó el parlamentario.

    Pero hay varias cosas que considerar. La primera son las compensaciones desde el punto de vista también del trabajo que se está hacienda para aumenatr la recaudación vía CAE, vía mejor gestión, vía en el fondo de adelantamiento de algunos tributos, como en el caso de las donaciones de herencia, que en el fondo lo que hacen también es ir generando también una compensación”, detalló a continuación Romero.

    En ese aspecto, para el parlamentario esta resulta una medida necesaria para llevar a una reducción del gasto estatal y a un uso más eficiente de los recursos.

    Yo me centro mucho más en lo que es el objetivo final, porque además esta reforma tiene un análisis bien especial en el informe financiero, que es un escenario base sin crecimiento económico, donde efectivamente es preocupante. Pero en un escenario con crecimiento la situación cambia completamente”, explicó.

    “Entonces yo creo que hay que analizarlo bien también con esta inversión que nosotros esperamos hacer como Estado para generar lo que es más importante y sostenido en el largo plazo, que es el crecimiento económico para financiar políticas públicas que le lleguen a la gente”, concluyó sobre el asunto.

    Votación del proyecto

    Por otro lado, el parlamentario republicano también considera que actualmente están los votos necesarios para legislar sobre el proyecto, esto luego que durante la semana el Ejecutivo alcanzara también un acuerdo con el Partido de la Gente.

    Yo tampoco creo que la gente del Socialismo Democrático y la Concertación voten en contra. Podemos tener matices en particular, pero es muy difícil porque al final hace mucho tiempo que no hablamos de crecimiento. Todos los años veníamos hablando de cómo pegarle un guascazo a algo, a los fondos previsionales, o a las Isapres, o a los más ricos, a las empresas”, detalló.

    El diputado señaló que habrá conversaciones con todas las fuerzas políticas para encontrar eventuales mejoras a la iniciativa.

    “Lo que sí, obviamente, ya queda claro en el panorama política cuáles son las bancadas anti crecimiento y anti empleo. Y esos van a seguir cerrados en sus ideas, van a seguir yendo a la Contraloría, al Tribunal Constitucional”, señaló sobre algunos representantes de la oposición.

    Revisa la entrevista completa acá:

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