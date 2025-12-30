SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Opinión

    Impulso país desde el sur

    Loreto SeguelPor 
    Loreto Seguel
    (null)

    Hay cifras que no solo informan, sino que también confirman realidades. El reciente informe del Banco Central de Chile sobre el Producto Interno Bruto (PIB) Regional del tercer trimestre de 2025 es uno de ellos. Once de las dieciséis regiones del país crecieron, y el mayor impulso vino desde el sur y la macrozona austral, donde la salmonicultura cumple un rol decisivo.

    Esto no es coincidencia. Es el resultado de una actividad productiva que se ha consolidado como eje de desarrollo, desde el sur, para Chile. En la Región de Aysén, el crecimiento alcanzó un 8,2%, impulsado principalmente por el cultivo de salmones, que hoy representa cerca del 30% del PIB regional. Un dato especialmente relevante si se considera que no hace mucho Aysén era la única región del país que mostraba contracción económica.

    En Los Lagos, el PIB creció 5,3%, explicado por el dinamismo de la industria manufacturera, donde la salmonicultura concentra alrededor del 72% de la actividad regional. Lo mismo ocurre en Magallanes, donde el crecimiento del 4,9% estuvo marcado por la acuicultura y la construcción. El propio Banco Central concluye que la salmonicultura es estructural para el desarrollo del sur de Chile.

    Por eso, no debemos mirar estos resultados solo desde lógicas regionales, pues la salmonicultura es una industria país. Aporta lo ya descrito en materia económica, y, en paralelo, impulsa innovación, desarrollo tecnológico y nos posiciona como un actor estratégico en el desafío global alimentario, siendo parte de la solución. Su efecto multiplicador a través del encadenamiento productivo alcanza a proveedores, pymes, servicios logísticos, puertos, transporte y conocimiento, entre otros, generando valor y desarrollo en las regiones del sur, pero sobre todo, dando bienestar a las miles de familias que ahí viven.

    En un contexto de estrechez fiscal y bajo crecimiento tendencial, necesitamos motores productivos probados, competitivos y sostenibles. La salmonicultura cumple con esas tres condiciones. Por eso, su desarrollo no debería depender de ciclos políticos ni de decisiones de corto plazo, sino de una mirada estratégica que la reconozca como un pilar de crecimiento para todo el país.

    Desde el Consejo del Salmón, gremio que representa a productores de salmón, cerramos este 2025 con señales claras y alentadoras. La evidencia económica respalda el impacto positivo de esta industria y el trabajo realizado confirma que vamos por el camino correcto para seguir proyectando una industria sostenible, pero debemos retomar con fuerza y celeridad el crecimiento, no hay tiempo que perder. Así, el 2026 se abre como un año de enormes oportunidades. El cambio de gobierno ofrece una ventana única para construir acuerdos amplios y dar un paso decisivo hacia una política de Estado para la salmonicultura chilena.

    Avanzar en el “Plan salmón 2050″, que recoge la mirada de autoridades y actores relevantes del sur austral, proponiendo reglas claras, visión de largo plazo y altos estándares ambientales y sociales, es clave para llevar esta industria a un nuevo nivel. Chile tiene la experiencia, el talento y la reputación internacional para hacerlo. Apostar por la salmonicultura es apostar por un crecimiento que integra regiones, proyecta al país al mundo y construye futuro.

    *La autora de la columna es presidenta ejecutiva del Consejo del Salmón.

    Más sobre:OpiniónSalmónSur

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Tras ásperos cruces: Boric recibe este martes al embajador de Estados Unidos para entrega de cartas credenciales

    Nuevo error en Gendarmería: Liberan a sujeto que debía cumplir prisión preventiva

    “Me parece profundamente llamativo tanto escándalo”: Figueroa niega que el PC pretenda desestabilizar al futuro gobierno

    Además del guarismo y la “ley de amarre”: las otras normas que incluye el polémico proyecto de reajuste del sector público

    Cinco obras y una exposición trae enero teatral a La Memoria

    El músico chileno Angelo Pierattini sufre accidente automovilístico y se encuentra en estado de gravedad

    Lo más leído

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Qué es una “súper ola de calor”, el fenómeno que traerá hasta 6 días de calor extremo en Santiago

    Qué es una “súper ola de calor”, el fenómeno que traerá hasta 6 días de calor extremo en Santiago

    Qué se sabe del ataque con drones de EE.UU. contra un puerto en Venezuela

    Qué se sabe del ataque con drones de EE.UU. contra un puerto en Venezuela

    Correr o caminar: qué ejercicio aporta más beneficios para la salud, según la ciencia

    Correr o caminar: qué ejercicio aporta más beneficios para la salud, según la ciencia

    Por qué hay hormigas en tu casa o departamento y cómo eliminarlas, según un especialista en bichos

    Por qué hay hormigas en tu casa o departamento y cómo eliminarlas, según un especialista en bichos

    Servicios

    Acreencias bancarias: revisa si tienes dinero de 2025 pendiente por cobrar

    Acreencias bancarias: revisa si tienes dinero de 2025 pendiente por cobrar

    Confirman peaje a luca para viajes de Año Nuevo: estas son las rutas y horarios

    Confirman peaje a luca para viajes de Año Nuevo: estas son las rutas y horarios

    Rating del lunes 29 de diciembre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del lunes 29 de diciembre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Acreencias bancarias: revisa si tienes dinero de 2025 pendiente por cobrar
    Chile

    Acreencias bancarias: revisa si tienes dinero de 2025 pendiente por cobrar

    Tras ásperos cruces: Boric recibe este martes al embajador de Estados Unidos para entrega de cartas credenciales

    Nuevo error en Gendarmería: Liberan a sujeto que debía cumplir prisión preventiva

    Además del guarismo y la “ley de amarre”: las otras normas que incluye el polémico proyecto de reajuste del sector público
    Negocios

    Además del guarismo y la “ley de amarre”: las otras normas que incluye el polémico proyecto de reajuste del sector público

    Impulso país desde el sur

    Telefónica anuncia aumento de capital de más de $300 mil millones

    La intensa búsqueda para arrestar a Jamil Hassan, el brutal ejecutor de la dictadura de Assad en Siria
    Tendencias

    La intensa búsqueda para arrestar a Jamil Hassan, el brutal ejecutor de la dictadura de Assad en Siria

    “Lo dejaron salir sin contactarnos”: Tylor Chase habría vuelto a las calles tras el plan para rehabilitarlo

    Cómo dormir con calor y aún así tener una buena noche de sueño, según un especialista

    La UC sigue estructurando su plantel: alcanza acuerdo para la renovación de Clemente Montes
    El Deportivo

    La UC sigue estructurando su plantel: alcanza acuerdo para la renovación de Clemente Montes

    El nuevo lío del fútbol chileno: los 12 clubes de la Segunda División amenazan con no iniciar la temporada 2026

    Jean Meneses sorprende y firma por una temporada en Deportes Limache

    Festival de Cine Las Condes 2026: la programación y dónde comprar las entradas
    Finde

    Festival de Cine Las Condes 2026: la programación y dónde comprar las entradas

    La ruta de cenas y fiestas del Centro Histórico de Santiago para Año Nuevo

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 27 y 28 de diciembre

    Cinco obras y una exposición trae enero teatral a La Memoria
    Cultura y entretención

    Cinco obras y una exposición trae enero teatral a La Memoria

    El músico chileno Angelo Pierattini sufre accidente automovilístico y se encuentra en estado de gravedad

    Quilicura Teatro Juan Radrigán regresa en enero con 32 obras y una cartelera que reúne lo mejor del teatro nacional

    Presentador de televisión y alcalde rapero: la alianza que busca el poder tras protestas de la Generación Z en Nepal
    Mundo

    Presentador de televisión y alcalde rapero: la alianza que busca el poder tras protestas de la Generación Z en Nepal

    Detienen en Bolivia al exministro de Gobierno y candidato presidencial Eduardo del Castillo

    Arabia Saudita reclama a EAU que acepte la exigencia de Yemen y “retire sus fuerzas” del país en 24 horas

    Josefina Errázuriz: Mirar el trabajo desde las constelaciones familiares
    Paula

    Josefina Errázuriz: Mirar el trabajo desde las constelaciones familiares

    Disruptores endocrinos en cosmética: la silenciosa amenaza a la salud femenina

    Daniela Cayo Gómez: Tarde, pero artesana