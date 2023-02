SEÑOR DIRECTOR:

A raíz de la carta de Fernanda Salinas del sábado, quien hace una extensa descripción de la relación entre el fuego y la vegetación de climas mediterráneos, es necesario ser muy enfáticos en señalar que no es lo mismo que una especie haya evolucionado para beneficiarse del fuego de origen natural para su dispersión o propagación, a que una especie haya evolucionado para favorecer la propagación de incendios, como pareciera querer indicar la autora en su carta.

No hay tal cosa en la naturaleza como especies que se inmolen, desarrollando atributos para quemarse. Dicha argumentación solo busca transferir al árbol la culpa de quemarse por un fuego que en Chile es de origen humano. No cabe duda de que es responsabilidad de quien planta incorporar silvicultura preventiva a su gestión forestal, pero otra cosa es transferirle la culpa de un acto ejecutado por terceros. No confundamos a la gente.

Julio Torres

Ingeniero ForestalProfesor FCFCN, Universidad de Chile