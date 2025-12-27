Julio se fue en diciembre

Se ha marchado un cantautor, aquel artista que escribe sus canciones y las canta con su propia voz en contacto directo con el público. Eso es lo que hacía Julio Zegers, pues lo suyo no era el disco y menos el streaming. Publicó apenas tres discos en cinco décadas y cuesta encontrar canciones suyas en Spotify, pero su nombre forma parte ineludible de la memoria cantada de Chile.

Fue en su etapa de estudiante de Arquitectura cuando aprendió a hacer canciones mientras recorría calles, pasajes y rincones con esa mezcla de curiosidad y paciencia que suele tener quien dibuja, mide y se detiene. Esa fue su mejor escuela como hacedor de canciones: observar lugares, registrar gestos, imaginar historias que, al ser cantadas, se vuelvan trascendentes, con Magdalena, Danai, un pescador, un soldado, un cantor y un carpintero habitando en ellas.

Es así como Julio Zegers hizo que la canción de autor en los años 70 transitara del contenido social al contenido humano, ruta también recorrida por Eduardo Gatti y Fernando Ubiergo. Esa canción humanista es la que Zegers llevó al circuito masivo de los festivales de la canción y a los shows de televisión. Primero fueron festivales universitarios y después sería el Festival de Viña del Mar. En ese escenario tan expuesto y lleno de convenciones, Julio Zegers hizo algo muy atrevido: ser el mismo. Sin impostación, sin giros publicitarios, con la misma sencillez y ese aire hippie que era su modo de estar en el mundo, llegó con sus amigos al principal escenario chileno de la canción, donde fue bitriunfador. ¿Existe esa categoría?

Lo que importa es que Zegers demostró que una canción íntima, hecha de personas y desprovista de convenciones, también puede volverse masiva sin perder su dimensión humana. Ese es su legado, y por eso, aunque haya grabado poco, nos ha dejado mucho. Gracias Julio Zegers por tanto, continuaremos cantando contigo “Cual pasajero de algún tren / estoy viviendo en el andén / mientras la máquina / me lleva a mí también”.

Por Juan Pablo González, musicólogo y profesor emérito, Universidad Alberto Hurtado.