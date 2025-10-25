SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Opinión

Kast y el modelo Milei

Giorgio JacksonPor 
Giorgio Jackson
José Antonio Kast y Javier Milei

Una chaqueta de cuero, melena despeinada, pulgares arriba, boca cerrada en modo beboteo, como si fuera Ben Stiller en Zoolander, mentón abajo —ocultando la papada— y los ojos bien abiertos. Así aparece Javier Milei en la selfie que subió Jose Antonio Kast a sus redes sociales, cual groupie con su rockstar favorito. El economista porteño despierta cosas en la derecha que no ocurre con otros referentes. Es como si fuera el fluir de la conciencia de todo derechista. La rebeldía frente a todo lo “políticamente correcto” que instaló durante décadas la “izquierda globalista”. ¿Qué derechos humanos, diversidad e inclusión, justicia social o cambio climático? ¡Zurdos de mierda!

Ese estilo desquiciadamente confrontacional que al comienzo representó esperanza para una mayoría hastiada de la política, también satisface un deseo de odio. Una especie de venganza contra esa “casta” que los habría llevado a unas precarias condiciones en un país con enorme potencial. Sin embargo, ese mismo estilo también le ha significado costos importantes. Cada día más personas se aglutinan en oposición a su figura, muchas de ellas de derecha.

A todo esto, ¿podrían imaginar qué diría la derecha chilena si un presidente progresista expresara una mínima fracción del populismo y odio que difunde Milei? Pero no nos desviemos, porque esto no se trata solamente de su personalidad y estilo. A los escándalos por su participación —al menos como principal difusor— en la criptoestafa $Libra y de las grabaciones que revelaron sobornos en la compra de medicamentos para personas con discapacidad involucrando a su hermana, Karina Milei —a quien el presidente llama El Jefe—, se sumó la renuncia del principal candidato al Congreso de La Libertad Avanza, José Luis Espert, tras hacerse público el pago por 200 mil dólares a manos de Fred Machado, un narcotraficante investigado por el FBI. “Si yo hablo, el país se cae mañana”, dijo este último. Por supuesto, como en los casos anteriores, Milei acusó un montaje del kirchnerismo.

“Soy el que destruye el Estado desde dentro”, afirmó a un periodista extranjero en la Casa Rosada. Y bueno, uno podría decir que eso sí lo está logrando. En su administración han disminuido los montos reales de las pensiones, de los subsidios al transporte, a las universidades, a los hospitales y a las personas con discapacidad.

Y respecto a lo que en su sector denominan su mayor logro, la reducción de inflación del 214% al 31% tras casi dos años de gestión, el premio Nobel de Economía Paul Krugman señaló que se logró “sólo manteniendo el peso sobrevaluado frente al dólar”, calificando la estrategia como “probadamente inútil”. Desde la oposición argumentan que el dólar —que hoy se transa sobre los $1.500 pesos argentinos— no está más alto debido a la polémica intervención del FMI y la reciente intervención de Trump por un total de 40.000 millones de dólares. En términos sencillos, se acusa que el gobierno está quemando miles de millones de dólares para sostener el dólar hasta las elecciones.

Hace poco más de un mes, en la provincia de Buenos Aires, el voto oficialista bajó de un 57% en 2023 a un 33%. Y frente a las elecciones legislativas de mañana, donde se juega mucho, Milei lideró el cierre de campaña diciendo que “todos los que la jueguen de tibios son cómplices de los exterminadores de la sociedad”.

“Es una inspiración y un modelo a seguir”. Son palabras de Kast sobre Milei. Y vaya que lo ha sido. Tras liderar el segundo proceso constitucional y convocando a los chilenos “de bien”, llamó explícitamente a “que se jodan” los que no opinan como él. El problema es que de tanto sembrar odio, cosechó división y rechazo entre sus propios seguidores.

Claramente, durante la campaña lo esconderá, se tratará de despegar. También de Viktor Orban y Donald Trump, tal como lo ha hecho respecto de su amigo Jair Bolsonaro, condenado por la justicia brasileña debido al intento de golpe de Estado que lideró en 2022. Pero caminar por esa cuerda floja no es nada sencillo, ni tampoco sostenible en el tiempo. ¿Será el resultado de mañana en Argentina un augurio de lo que sería un potencial gobierno de Kast? Ojalá no lleguemos a averiguarlo.

Más sobre:PolíticaKastMileiEleccionesGobierno argentino

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Reseña de libros: de los últimos años de Marx a Antonia Daiber

El debate de la salud pública en la recta final a La Moneda

Museos en guardia: cómo se protege el patrimonio chileno

De la absolución a la demanda: las opciones que barajan las defensas del caso SQM para pedir indemnización al Fisco

De Saloon regresa misterioso en su nuevo disco: “Tiene todos los momentos, colores y aristas que manejamos”

Ramírez vs. Santa Cruz: el duelo de los presidentes de Chile Vamos por el distrito 9

Lo más leído

1.
¿Me toca ser vocal de mesa?: Servel publica en su sitio web datos electorales para comicios presidenciales y parlamentarios

¿Me toca ser vocal de mesa?: Servel publica en su sitio web datos electorales para comicios presidenciales y parlamentarios

2.
Kast sube la apuesta: pide concentrar el voto de primera vuelta en su opción y endurece tono contra Boric

Kast sube la apuesta: pide concentrar el voto de primera vuelta en su opción y endurece tono contra Boric

3.
Soy oncólogo y estos son los 4 síntomas más frecuentes del cáncer a los que debes prestar atención

Soy oncólogo y estos son los 4 síntomas más frecuentes del cáncer a los que debes prestar atención

4.
Temblor hoy, viernes 24 de octubre en Chile: consulta epicentro y magnitud

Temblor hoy, viernes 24 de octubre en Chile: consulta epicentro y magnitud

5.
Dejar las aulas por cinco años: la pesadilla que le quita el sueño a Diego Pardow en la antesala de su eventual AC

Dejar las aulas por cinco años: la pesadilla que le quita el sueño a Diego Pardow en la antesala de su eventual AC

Portada del dia

¡Aprovecha el Cyber! Nuestros planes a un precio imbatible por más tiempo 📰

Plan Digital$990/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

Soy oncólogo y estos son los 4 síntomas más frecuentes del cáncer a los que debes prestar atención

Soy oncólogo y estos son los 4 síntomas más frecuentes del cáncer a los que debes prestar atención

Qué app de Audio Hi-Fi es la mejor: estas permiten escuchar en alta fidelidad

Qué app de Audio Hi-Fi es la mejor: estas permiten escuchar en alta fidelidad

Qué es el ghosting laboral que provoca desconfianza y tristeza entre los trabajadores cesantes

Qué es el ghosting laboral que provoca desconfianza y tristeza entre los trabajadores cesantes

Qué se sabe de los bombarderos B-1 que Estados Unidos envió a las cercanías de Venezuela

Qué se sabe de los bombarderos B-1 que Estados Unidos envió a las cercanías de Venezuela

Servicios

¿Es obligatorio votar en las elecciones presidenciales y parlamentarias?

¿Es obligatorio votar en las elecciones presidenciales y parlamentarias?

De cuánto es la multa por no presentarse como vocal de mesa en las elecciones

De cuánto es la multa por no presentarse como vocal de mesa en las elecciones

Desde este sábado revisa si te corresponde ser vocal de mesa y cómo excusarse

Desde este sábado revisa si te corresponde ser vocal de mesa y cómo excusarse

El debate de la salud pública en la recta final a La Moneda
Chile

El debate de la salud pública en la recta final a La Moneda

Museos en guardia: cómo se protege el patrimonio chileno

De la absolución a la demanda: las opciones que barajan las defensas del caso SQM para pedir indemnización al Fisco

S&P ratifica calificación de Chile y Moody’s dice que podría mejorarla si el próximo gobierno avanza rápido en la consolidación fiscal
Negocios

S&P ratifica calificación de Chile y Moody’s dice que podría mejorarla si el próximo gobierno avanza rápido en la consolidación fiscal

Este sábado comienza a regir el IVA a bienes comprados en el exterior por hasta US$500

Balance de mal uso de licencias médicas: casos superan los 25.000 en el gobierno central

Honor y BYD estrechan lazos entre teléfono y automóvil con IA
Tendencias

Honor y BYD estrechan lazos entre teléfono y automóvil con IA

De los escenarios a Twitch: Justin Bieber se lanza como streamer y promete transmisiones diarias

¿Clippy en esteroides? Conoce a Mico, la versión con inteligencia artificial del asistente de Microsoft

“Tremendamente desaparecido”: en España castigan el intrascendente partido de Alexis Sánchez con Sevilla
El Deportivo

“Tremendamente desaparecido”: en España castigan el intrascendente partido de Alexis Sánchez con Sevilla

Los kilómetros más disfrutados de la histórica ciclista Paola Muñoz

Entrevista con Juan Tagle: “Nuestra alza coincide con la apertura del Claro Arena; siempre lo supimos”

Bienvenido a ir más alto: LATAM Airlines renueva su promesa de marca
Finde

Bienvenido a ir más alto: LATAM Airlines renueva su promesa de marca

Cómo será Espíritus Domésticos, la exposición que revive el espiritismo chileno del siglo XIX

Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 25 y 26 de octubre

Reseña de libros: de los últimos años de Marx a Antonia Daiber
Cultura y entretención

Reseña de libros: de los últimos años de Marx a Antonia Daiber

De Saloon regresa misterioso en su nuevo disco: “Tiene todos los momentos, colores y aristas que manejamos”

Caramelo de miel: los 40 años de Locura de Virus

“Solito”, la terrible travesía de un niño migrante
Mundo

“Solito”, la terrible travesía de un niño migrante

La disputa por las tierras raras, la nueva moneda de cambio de la geopolítica global

Petro acusa a EE.UU. de “aliarse con la mafia” tras las sanciones de Trump: “Creí que nos podíamos ayudar”

Novias a dieta: el día del matrimonio como examen de “belleza”
Paula

Novias a dieta: el día del matrimonio como examen de “belleza”

Hablemos de amor: Las amigas que quiero tener a los 80

Antes de mediar: lo que sí (y lo que no) se puede resolver fuera de un tribunal