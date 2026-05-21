SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Opinión

    La ciencia es vital

    Rodrigo Herrera-CamusPor 
    Rodrigo Herrera-Camus
    Foto: Departamento de Astronomía/Universidad de Chile

    Escribo esta columna en mi calidad de Director del Núcleo Milenio de Galaxias (Mingal), pero también desde una pieza de hospital donde recibo tratamiento para una enfermedad crónica autoinmune. Ninguna de estas dos realidades en mi vida sería posible sin el apoyo del Estado —un apoyo que, a esta altura, para mí es vital.

    Puedo explicarlo. Si no fuera por los avances científicos en medicina y por la Ley Ricarte Soto, mi calidad de vida estaría amenazada y probablemente ya se habría deteriorado de forma irreversible. Cada vez que comienza la infusión del medicamento, pienso en todos los profesores, investigadores, estudiantes y equipos de trabajo que pusieron sus capacidades y recursos —muchas veces con sacrificios personales y económicos— para que hoy exista un tratamiento capaz de disminuir la progresión de la esclerosis múltiple que me aqueja. Y pienso también en la esperanza que me da saber que esa comunidad extraordinaria de colegas científicos, que no conoce fronteras ni desafíos imposibles, seguirá trabajando para encontrar una cura, para que las generaciones futuras puedan tener una mejor vida que la mía.

    Aquí aparece el primer punto que me gustaría subrayar: nada de esto sería posible sin financiamiento público para la ciencia. Ha sido ese financiamiento el que ha contribuido, a lo largo y ancho del mundo, a estudiar esta enfermedad y desarrollar los tratamientos que hoy existen. Y ha sido también la alianza entre lo público y lo privado la que hace posible que esos medicamentos se desarrollen, y yo pueda recibirlos aquí, al fin del mundo.

    Y la gran mayoría del tiempo, cuando no estoy en el hospital, tengo el privilegio y la alegría de dirigir un centro de investigación llamado Mingal (www.nucleomingal.cl), financiado por el Estado a través de la Iniciativa Científica Milenio del Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación. El objetivo de MINGAL es estudiar cómo se formaron y evolucionaron las galaxias en el Universo; cómo el cosmos fue construyendo, pacientemente, estructuras tan hermosas como nuestra propia Vía Láctea.

    No voy a mentir: esta investigación, en términos de aplicaciones inmediatas a problemas “reales” del ciudadano común —como, por ejemplo, tratar mi enfermedad— parece no tener impacto alguno. Sin embargo, quisiera pedirles una oportunidad para explicar por qué creo que el Estado debe financiar este tipo de ciencia, desde dos dimensiones distintas: la del desarrollo y la humana.

    Desde el punto de vista del desarrollo, Chile está camino a convertirse —si es que ya no lo es— en la capital mundial de la observación astronómica. La inversión en observatorios y capital humano realizada en suelo chileno por organizaciones internacionales como el European Southern Observatory o el Carnegie Institution for Science supera con facilidad los miles de millones de dólares, y seguirá creciendo con la construcción del Extremely Large Telescope y otros proyectos de gran envergadura. ¿Quién trabajará en Chile con estos instrumentos de clase mundial para empujar las fronteras del conocimiento? Gracias al financiamiento que recibe Mingal, hoy somos capaces de atraer y contratar a astrónomos y astrónomas jóvenes y talentosos que, tras doctorarse en universidades de primer nivel en el extranjero, regresan a Chile para contribuir a su desarrollo. Pero quizás lo más importante: estos investigadores forman a la siguiente generación. En MINGAL, estudiantes de pregrado y postgrado de universidades chilenas trabajan junto a astrónomos de clase mundial, adquiriendo herramientas y una forma de pensar que trasciende la astronomía, y que Chile necesita para competir en cualquier área del conocimiento. Con los fondos de MINGAL, por ejemplo, dos de nuestros estudiantes de Valparaíso viajaron a Alemania para visitar al Premio Nobel de Física 2020, Reinhard Genzel. Otras dos investigadoras de Concepción fueron a exponer sus resultados en uno de los centros astronómicos más importantes del mundo, la Universidad de Cambridge, en Inglaterra. Son tan solo dos ejemplos entre muchos.

    Otro rol clave que cumplen los Centros de Investigación Milenio es su capacidad descentralizadora. En el caso de Mingal, la mayor parte de nuestro equipo trabaja desde las regiones del Biobío y Valparaíso. Desde allí analizamos observaciones obtenidas en los grandes observatorios del norte de Chile, publicamos en las revistas científicas más prestigiosas del mundo y colaboramos con los principales centros astronómicos internacionales. En otras palabras, el financiamiento público de la ciencia no solo produce conocimiento: también permite producirlo desde regiones. Y esto importa. Chile solo podrá crecer y desarrollarse plenamente si ese desarrollo incorpora verdaderamente a las regiones. Un país que concentra sus oportunidades, capacidades e instituciones en la capital termina concentrando también su futuro, mientras el resto observa desde la distancia.

    En mi opinión, existe otro argumento igualmente importante que se suma al desarrollo: el humano. El financiamiento público de centros de investigación permite algo que rara vez aparece en los indicadores de productividad científica o económica: inspirar. Ya sea que el foco de la investigación esté en los océanos, el cerebro, los virus o el Universo, estos centros llevan conocimiento y curiosidad no solo a rincones apartados del país, sino también a sectores de la sociedad que históricamente han tenido poco acceso a la ciencia y a las oportunidades que ella abre. En el caso de MINGAL, eso incluso significó viajar con telescopios hasta el remoto archipiélago de Juan Fernández.

    Pero no se trata solo de acercar el conocimiento, sino también de construirlo colectivamente a través de la ciencia ciudadana. Próximamente lanzaremos en MINGAL un portal llamado Manos a la Ciencia, que invitará a estudiantes de todo Chile a clasificar miles de galaxias reales según su forma. Parece una tarea sencilla, pero detrás de ella existe una pregunta científica profunda: ¿por qué el Universo produce tanta diversidad de galaxias? Las clasificaciones realizadas por niños y jóvenes chilenos serán un insumo real para las investigaciones de nuestro equipo. Y eso es precisamente lo importante. Necesitamos encender en nuestros niños y jóvenes esa chispa: la de hacerse grandes preguntas, la de entender que no todo está descubierto, la de imaginar que ellos también pueden contribuir al desarrollo de la humanidad.

    Volviendo a la pieza de hospital desde donde escribo, cuando termina mi infusión y regreso a casa, pienso en ambas cosas: en el medicamento que frena mi enfermedad y en todo el trabajo que puedo continuar realizando junto a mis queridos colegas descifrando galaxias desde Chile. Dos mundos que parecen lejanos, pero que comparten un mismo origen: la búsqueda de conocimiento sostenida por el Estado.

    Por Rodrigo Herrera-Camus, Director Núcleo Milenio de Galaxias (Mingal), académico del departamento de astronomía de la Universidad De Concepción.

    Más sobre:CienciaInvestigaciónKastGobierno

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Cancillería informa que tomó contacto con chilenos de la flotilla Sumud y que llegarán a Turquía este jueves

    La tesis de abogado de Arturo Prat (y dónde leerla)

    Gobierno de Chile envía ayuda humanitaria a Bolivia por falta de insumos tras semanas de protestas y huelgas

    Air France y Airbus son condenadas por accidente del vuelo Río-París que dejó 228 muertos

    Israel deportará a los 429 miembros de la flotilla que se dirigía a Gaza: llegarían a Turquía este jueves

    Hospitales en RDC están sin espacio por aumento de casos sospechosos de ébola

    Lo más leído

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    Plan Digital+$6.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Qué es el cáncer de cabeza y cuello, cuáles son sus síntomas y cómo prevenir

    Qué es el cáncer de cabeza y cuello, cuáles son sus síntomas y cómo prevenir

    Dreame aterriza en Chile y apuesta por la casa inteligente con robot aspiradores, secadoras de pelo y aspiradoras inalámbricas

    Dreame aterriza en Chile y apuesta por la casa inteligente con robot aspiradores, secadoras de pelo y aspiradoras inalámbricas

    Cómo estar en forma en la mediana edad se relaciona con una vida más larga y saludable, según un nuevo estudio

    Cómo estar en forma en la mediana edad se relaciona con una vida más larga y saludable, según un nuevo estudio

    ¿Cuánto sabes del completo chileno?
    lt quiz

    ¿Cuánto sabes del completo chileno?

    Servicios

    A qué hora y dónde ver a Universidad Católica vs. Barcelona por la Copa Libertadores en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Universidad Católica vs. Barcelona por la Copa Libertadores en TV y streaming

    Temblor hoy, jueves 21 de mayo en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, jueves 21 de mayo en Chile: consulta epicentro y magnitud

    A qué hora y dónde ver a Gremio vs. Palestino por la Copa Sudamericana en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Gremio vs. Palestino por la Copa Sudamericana en TV y streaming

    Cancillería informa que tomó contacto con chilenos de la flotilla Sumud y que llegarán a Turquía este jueves
    Chile

    Cancillería informa que tomó contacto con chilenos de la flotilla Sumud y que llegarán a Turquía este jueves

    A qué hora y dónde ver a Universidad Católica vs. Barcelona por la Copa Libertadores en TV y streaming

    Gobierno de Chile envía ayuda humanitaria a Bolivia por falta de insumos tras semanas de protestas y huelgas

    Codelco admite que en 2025 produjo menos de lo reportado, apunta a 8 personas y presenta denuncia ante la Fiscalía
    Negocios

    Codelco admite que en 2025 produjo menos de lo reportado, apunta a 8 personas y presenta denuncia ante la Fiscalía

    Rebaja de impuesto a las empresas, reintegración e invariabilidad tributaria avanzan intactas en la Cámara de Diputados

    Megarreforma: Quiroz sortea con éxito primera valla en la Cámara, pero expertos ven que su muñeca política se pondrá a prueba en el Senado

    Qué efectos tiene el estrés en el cuerpo y cuándo se convierte en un problema, según expertos
    Tendencias

    Qué efectos tiene el estrés en el cuerpo y cuándo se convierte en un problema, según expertos

    Qué son los péptidos, la terapia de moda en las redes sociales que promete beneficios (y qué tan reales son)

    “La más importante en 25 años”: 3 cambios que transformarán la barra de búsqueda de Google

    ¿Quién tuvo la culpa? La historia detrás del polémico cambio de horario del duelo entre Everton y Coquimbo en Sausalito
    El Deportivo

    ¿Quién tuvo la culpa? La historia detrás del polémico cambio de horario del duelo entre Everton y Coquimbo en Sausalito

    “Pudo festejar”: prensa uruguaya valora el triunfo de Boston River sobre O’Higgins en la Copa Sudamericana

    “Claro que habrían jugado juntos”: la definición de Scaloni en el hipotético caso de poder reunir a Maradona y Messi

    Dreame aterriza en Chile y apuesta por la casa inteligente con robot aspiradores, secadoras de pelo y aspiradoras inalámbricas
    Tecnología

    Dreame aterriza en Chile y apuesta por la casa inteligente con robot aspiradores, secadoras de pelo y aspiradoras inalámbricas

    Yoshi and the Mysterious Book: la belleza en una aventura que no busca reinventar nada

    Primer vistazo a los lentes con IA de Samsung y Google: el diseño como caballo de Troya

    La tesis de abogado de Arturo Prat (y dónde leerla)
    Cultura y entretención

    La tesis de abogado de Arturo Prat (y dónde leerla)

    Emotiva, sólida y teatral: la memorable noche de Candelabro en La Cúpula

    ¿Qué pasó con los marineros de la Esmeralda que sobrevivieron al 21 de mayo?

    Air France y Airbus son condenadas por accidente del vuelo Río-París que dejó 228 muertos
    Mundo

    Air France y Airbus son condenadas por accidente del vuelo Río-París que dejó 228 muertos

    Israel deportará a los 429 miembros de la flotilla que se dirigía a Gaza: llegarían a Turquía este jueves

    Hospitales en RDC están sin espacio por aumento de casos sospechosos de ébola

    Datos Paula: más que libros para colorear
    Paula

    Datos Paula: más que libros para colorear

    Galletas de vainilla y chocolate

    Hablemos de amor: desde temprano aprendí a mirar mi cuerpo con dureza