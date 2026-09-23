La inversión no espera (el empleo tampoco)

El último IPoM trae una buena noticia y una advertencia. La buena: tras un 2026 débil, con el Imacec de julio cayendo 1,5% y el desempleo en 9,5%, la inversión sería el motor de la recuperación, con la formación bruta de capital fijo creciendo 8,1% en 2027 y 7,1% en 2028. La advertencia: desde 2020 la ocupación está persistentemente bajo lo que su relación histórica con la actividad anticiparía, y la automatización es parte de la explicación.

En Estados Unidos ya se habla de crecimiento sin empleo. Diane Swonk, economista jefe de KPMG, describe un desacople entre crecimiento y mercado laboral, y Oxford Economics constata que en finanzas, información y servicios profesionales el empleo tocó techo después de 2022 mientras el PIB seguía subiendo.

¿Ocurre lo mismo en Chile? Algunos sostienen que sí, pero para afirmar tal desacople se requiere el presupuesto base: crecer. Cuando crezcamos, cada punto de PIB probablemente traerá menos empleo que antes. En efecto, el Banco Central advierte que nuestra fuerza laboral está entre las más expuestas de la OCDE a la automatización: la mediana de sus empleos tiene 55% de riesgo de automatización, la quinta más alta entre 32 economías. En otras palabras, tendremos que crecer más que antes para quedar donde estábamos.

El primer desafío es que la inversión se concrete y proyecte robustamente hacia las próximas décadas con estabilidad y certeza jurídica. Cada mes de demora es un mes en que esos capitales miran a otros países.

Pero también, transitar a una discusión sobre capacitación que vaya más allá de si se mantiene o no la franquicia tributaria Sence, una que se haga cargo del debate de fondo sobre qué política de formación continua necesita el país para enfrentar la automatización y proteger las trayectorias laborales, mientras seguimos con un Código del Trabajo pensado para una relación estable con un solo empleador, en un oficio que duraba toda la vida, pues esa realidad está desapareciendo.

Por eso, la iniciativa Trabajo 3x3 de Sofofa, que comenzó a ser discutida en tres seminarios que partieron esta semana convocando a centrales sindicales, el mundo de la empresa y de los expertos, creemos que va en la dirección correcta. Ello sobre la base de tres ejes: inversión, regulación pro empleo y reconversión laboral, siendo esta última donde empresarios y sindicatos más coinciden.

Finalmente, en vista de la rapidez, magnitud y naturaleza global de las transformaciones que experimentaremos, es útil pensar en un correlato que también mire hacia afuera: gobierno junto a empresarios y trabajadores, buscando respuestas a los desafíos abordados para cada eje de los abordados por la iniciativa Trabajo 3x3.

Chile construyó su desarrollo abriéndose, observando y permaneciendo competitivo frente al mundo. Mantener el statu quo frente a la actual emergencia laboral no es neutral: es optar por un modelo que ya no crea empleo al ritmo necesario. Primero hay que crecer. Pero cuando lo hagamos, más vale estar preparados, y bien acompañados.

Por Rodrigo Yáñez, secretario general de Sofofa