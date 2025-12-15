SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Opinión

    La tercera mitad

    Carlos MeléndezPor 
    Carlos Meléndez
    Sebastián Cisternas/Aton Chile SEBASTIAN CISTERNAS/ ATON CHILE

    Es muy frecuente caracterizar las sociedades contemporáneas (incluida la chilena) como polarizadas, con grietas que parten al país en dos posiciones de conflictos irreconciliables. Los últimos cincuenta años en Chile han girado en torno a la dicotomía generada por el final del gobierno de Allende y el comienzo de la dictadura de Pinochet. Ese “clivaje” -como llamamos los politólogos- dio forma a las expresiones políticas en uno y otro lado, y alineó tanto a políticos como a ciudadanos comunes y silvestres, más allá de la irrupción y desaparición de partidos de turno. Esa división, consagrada con posterioridad al plebiscito de 1988, habría quedado desfasada con la emergencia de nuevas demandas sociales movilizadas.

    Por ejemplo, David Altman afirma que “el clivaje Estallido vs. Rechazo” explica mejor el mapa político chileno que las tradicionales etiquetas del “Sí” y del “No”. Según el colega, estaríamos ante una nueva dicotomía política entre “refundadores” y “restauradores”, entre quienes alentaron y justificaron el estallido social del 2019 y entre quienes buscan recuperar el orden previo, respectivamente. Quiero sostener una visión distinta.

    La partición “democracia/dictadura” puede quedar muy lejos en el tiempo para las nuevas generaciones, pero podríamos interpretar las pugnas entre “refundadores” y “restauradores” como una actualización de la grieta original. En ese sentido, no habría demasiado en qué sorprendernos, pues es difícil visualizar a pinochetistas refundadores o a nostálgicos de Allende antiestallido. De hecho, la victoria de José Antonio Kast solidifica la conexión entre estos dos supuestos clivajes (sobre el que todos estamos de acuerdo y sobre el que propone Altman). Nada mejor que la victoria de uno de los líderes del legado pinochetista y acérrimo opositor al movimientismo del estallido para hacer el update respectivo.

    Pero sí existe algo relativamente nuevo en esta sociedad: la emergencia de una suerte de tercera mitad. Se trata de un campo antielitista, una suerte de anticasta que rechaza la dinámica política ideologizada y/o no se reconoce en las identidades sociales que proponen las divisiones históricas. No determinan sus preferencias electorales. Es tan antipinochetista como la izquierda y, a la vez, tan anticomunista como la derecha. Es pues un anti-establishment que se ubica en otro eje de competencia, ortogonal al convencional. Y sería demasiado errado pensar que se trata del centro o de seguidores de un “neocaudillo” (sic) como Parisi. Obviamente en consultas plebiscitarias -Apruebo/Rechazo, A Favor/En Contra, Kast/Jara- termina plegándose a uno de los bandos, pero no como compromiso ni como sentido de pertenencia. Sino donde se apilan los mayores rechazos. El domingo último la amalgama entre anticomunismo y antiincumbente explica el casi 60% del líder republicano.

    Si usted quiere ver Chile dividida en dos, piense una grieta entre ideologizados y los embroncados. Pero lo más sensato es reconocer sus tres mitades.

    Por Carlos Meléndez, cientista político

    Más sobre:SociedadKastAnticomunismoAntielitismo

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Proyecto inmobiliario Urbanya avanza con aprobación ambiental de infraestructura sanitaria

    Por unanimidad: Cámara aprueba admisibilidad de AC contra el suspendido ministro Diego Simpertigue

    Gloria Ana Chevesich y su elección como presidenta de la Suprema: “El factor género no fue decisivo”

    ME-O responsabiliza a Boric por el triunfo de Kast: “Es la mayor derrota de los últimos 100 años, de este siglo y del anterior”

    Medio revela que hijo del cineasta Rob Reiner tuvo una fuerte discusión con sus padres un día antes de asesinarlos

    Secretario del Tesoro de EE.UU. celebra victoria de Kast: “Chile ha rechazado rotundamente los fracasos del comunismo”

    Lo más leído

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Cobertura completa, análisis y beneficios para todo el año 🔍🎁$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Qué se sabe de la muerte de Rob Reiner y su esposa Michele: investigan el caso como un asesinato

    Qué se sabe de la muerte de Rob Reiner y su esposa Michele: investigan el caso como un asesinato

    Quién es Ahmed Al Ahmed, el “héroe” que le quitó el arma a uno de los tiradores en Bondi Beach, Australia

    Quién es Ahmed Al Ahmed, el “héroe” que le quitó el arma a uno de los tiradores en Bondi Beach, Australia

    Cómo fue el ataque terrorista contra judíos en Sydney que dejó al menos 15 muertos

    Cómo fue el ataque terrorista contra judíos en Sydney que dejó al menos 15 muertos

    Quién es José Antonio Kast, el nuevo presidente de Chile

    Quién es José Antonio Kast, el nuevo presidente de Chile

    Servicios

    Stranger Things, temporada 5: cuándo se estrenan los episodios del Volumen 2

    Stranger Things, temporada 5: cuándo se estrenan los episodios del Volumen 2

    Estos son los horarios de diciembre del Parque Arauco previo a la Navidad

    Estos son los horarios de diciembre del Parque Arauco previo a la Navidad

    Anótate en la lista: comienza el plazo para solicitar vacantes de la Admisión Escolar 2026

    Anótate en la lista: comienza el plazo para solicitar vacantes de la Admisión Escolar 2026

    Por unanimidad: Cámara aprueba admisibilidad de AC contra el suspendido ministro Diego Simpertigue
    Chile

    Por unanimidad: Cámara aprueba admisibilidad de AC contra el suspendido ministro Diego Simpertigue

    Gloria Ana Chevesich y su elección como presidenta de la Suprema: “El factor género no fue decisivo”

    ME-O responsabiliza a Boric por el triunfo de Kast: “Es la mayor derrota de los últimos 100 años, de este siglo y del anterior”

    Proyecto inmobiliario Urbanya avanza con aprobación ambiental de infraestructura sanitaria
    Negocios

    Proyecto inmobiliario Urbanya avanza con aprobación ambiental de infraestructura sanitaria

    Secretario del Tesoro de EE.UU. celebra victoria de Kast: “Chile ha rechazado rotundamente los fracasos del comunismo”

    Moody’s y victoria de Kast: enfoque en desregulación e inversión “respaldaría las perspectivas de crecimiento de Chile”

    Inédito: encuentran la evidencia más antigua de fabricación de fuego por humanos
    Tendencias

    Inédito: encuentran la evidencia más antigua de fabricación de fuego por humanos

    Qué se sabe del arresto de Nick Reiner, hijo del cineasta asesinado Rob Reiner

    La advertencia de la nueva jefa de inteligencia de Reino Unido en medio de las tensiones con Rusia

    Se aleja de la zona de Champions: Betis rescata un opaco empate en su visita al Rayo Vallecano y se rezaga en la tabla
    El Deportivo

    Se aleja de la zona de Champions: Betis rescata un opaco empate en su visita al Rayo Vallecano y se rezaga en la tabla

    Repasa el empate sin goles del Betis de Manuel Pellegrini en su visita a Rayo Vallecano

    Plan A Mover Chile, tolerancia cero con las barras bravas e hincha de la UC: los ejes de José Antonio Kast en el deporte

    Con actividades y más de 200 editoriales: los detalles de La Furia del Libro de Verano 2025
    Finde

    Con actividades y más de 200 editoriales: los detalles de La Furia del Libro de Verano 2025

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 13 y 14 de diciembre

    El cascanueces en el Teatro Nescafé de las Artes: los detalles de las funciones y dónde comprar las entradas

    Medio revela que hijo del cineasta Rob Reiner tuvo una fuerte discusión con sus padres un día antes de asesinarlos
    Cultura y entretención

    Medio revela que hijo del cineasta Rob Reiner tuvo una fuerte discusión con sus padres un día antes de asesinarlos

    “Una batalla tras otra”: la nueva película de Leonardo DiCaprio llega a las pantallas de HBO Max

    La elogiada artista colombiana Ela Minus lidera el festival MFEST en Matucana 100

    Aseguran que María Corina Machado se fracturó una vértebra en su salida de Venezuela a Oslo
    Mundo

    Aseguran que María Corina Machado se fracturó una vértebra en su salida de Venezuela a Oslo

    El ascenso y la caída de Jimmy Lai: la dura condena al magnate prodemocracia de Hong Kong

    Petrolera estatal de Venezuela denuncia un ciberataque y apunta a EE.UU. como responsable

    Petra, la belleza de decir adiós
    Paula

    Petra, la belleza de decir adiós

    Catalina Castro Choque: seis generaciones de ayni

    La primera de todas: el libro de Gabriela Mistral que se reparte gratis en el metro