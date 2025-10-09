SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Opinión

La tercera narrativa restaura el equilibrio sobre Palestina

Vera BabounPor 
Vera Baboun
AFP OMAR AL-QATTAA

Durante décadas, dos narrativas contrapuestas han moldeado el discurso mundial sobre Palestina: la de una nación palestina ocupada que lucha por su liberación, y la de la potencia ocupante israelí, basada en el control, la justificación y la manipulación. Esta última —la narrativa de la ocupación sionista— ha dominado la escena internacional, distorsionando la realidad y silenciando la verdad mediante la influencia política y la desinformación sistemática.

Los dos últimos dos años han marcado una ruptura profunda en este desequilibrio. Por primera vez, el mundo entero ha sido testigo de un genocidio transmitido en vivo, presenciando en tiempo real atrocidades que abrieron un nuevo capítulo de tragedia, dolor e injusticia en la historia del pueblo palestino y, al mismo tiempo, uno de los capítulos más oscuros en la historia moral de la humanidad. Gaza ha sido devastada hasta sus cimientos, sumida en un genocidio atroz y en una hambruna de nivel 5 provocada por el hombre, resultado directo de un asedio intencional y de la obstrucción sistemática de la ayuda humanitaria. Las escenas provenientes de Gaza siguen siendo insoportables: barrios enteros borrados del mapa, familias sepultadas bajo los escombros, hospitales bombardeados y ayuda humanitaria vital restringida deliberadamente. No se trata de una crisis política o un “daño colateral”: es la catástrofe humanitaria más mortal de nuestra historia contemporánea pues ha sido manufacturada de forma calculada, poniendo en especial riesgo a los más vulnerables, los niños.

Los niños merecen seguridad, dignidad y paz. Toda guerra es una guerra contra los niños. Durante dos años, más de 20.000 niños palestinos han sido asesinados en Gaza; 25.000 quedaron huérfanos y 5.000 fueron amputados. La tragedia continúa desarrollándose, mientras que en Cisjordania el horror persiste bajo distintas estrategias: violencia de colonos, detenciones arbitrarias masivas, confiscaciones sistemáticas de tierras y la constante anexión de territorio palestino, lo que en esencia significa la colonización del futuro de las generaciones venideras.

Al mismo tiempo, un cambio extraordinario e histórico ha comenzado a tomar forma en el escenario mundial. La reciente ola de reconocimientos del Estado de Palestina, tanto en 2024 como en 2025, ha elevado el número total de países que reconocen a Palestina a 160 de los 193 Estados Miembros de la ONU. Este consenso creciente refleja el surgimiento de lo que podría denominarse la Tercera Narrativa: la narrativa de la justicia global y de la conciencia colectiva.

Esta narrativa emergente no es el producto de la política, sino el resurgimiento de la conciencia moral y jurídica de la humanidad. La narrativa palestina, antes silenciada, distorsionada o confinada a los márgenes del debate internacional, hoy está siendo afirmada y defendida por naciones y pueblos en todo el mundo. Lo que durante tanto tiempo fue negado, hoy se sostiene sobre los mismos principios consagrados en el derecho internacional: el derecho de los pueblos a la autodeterminación, la libertad y la dignidad.

Las justificaciones de la ocupación —antes protegidas por la propaganda y el poder— han colapsado bajo el peso de la verdad y la rendición de cuentas. Ninguna retórica puede seguir ocultando lo que el Derecho Internacional ha definido claramente: que la colonización, la anexión y el castigo colectivo constituyen violaciones graves de los derechos humanos y crímenes de guerra bajo jurisdicción internacional.

Es imposible pasar por alto el inmenso costo humano que ha soportado nuestro pueblo a lo largo de los últimos setenta y siete años desde la Nakba —la catástrofe palestina— y los cincuenta y ocho años de ocupación ilegal prolongada, tal como lo documentan numerosos informes de las Naciones Unidas y lo ha confirmado la Corte Internacional de Justicia. La era de las excusas ha terminado. Debe comenzar la era de la verdad, la justicia y la rendición de cuentas —y con ella, el amanecer de una paz justa y duradera para Palestina y para toda la humanidad.

El impulso construido a lo largo de siete décadas de dolor debe ahora culminar en justicia. La tercera narrativa —la narrativa de la humanidad global, el derecho internacional y la responsabilidad moral— llama a la Comunidad Internacional a actuar con decisión. Exige que los palestinos sean reconocidos no solo como víctimas de la opresión, sino como actores legítimos en la construcción de un orden mundial justo y equitativo.

La voz de la tercera narrativa, fortalecida por su resonancia humana global y sustentada en el poder del Derecho Internacional, hace un llamado a la humanidad para garantizar que el pueblo palestino nunca más sea olvidado, silenciado o abandonado. La ocupación israelí debe llegar a su fin, y Palestina debe ser reconocida como Estado miembro pleno de las Naciones Unidas, un paso largamente postergado y esencial hacia la justicia, la dignidad humana y una paz duradera, fundada en la legalidad internacional y en la conciencia colectiva de la humanidad.

Por Vera Baboun, embajadora del Estado de Palestina en Chile.

Más sobre:PalestinaGazaIsrael

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

China apela a un “alto el fuego permanente” en Gaza tras el acuerdo entre Israel y Hamas

“Una nueva fase de la IA”: en qué consiste el acuerdo “masivo” anunciado por OpenAI y AMD

Anuncian un sistema frontal para Santiago: llegará con vientos fuertes y lluvia

John Cena, nazis y deseo de venganza: la serie Peacemaker según dos de sus protagonistas

John Lennon en polera sin mangas en una azotea en Nueva York: la historia de una foto icónica

Detienen a sujeto de 19 años que se trasladaba en un vehículo robado en Peñalolén

Lo más leído

1.
JBL vuelve a subir el volumen con el Boombox 4: un parlante más liviano, potente y con resistencia al agua y la arena

JBL vuelve a subir el volumen con el Boombox 4: un parlante más liviano, potente y con resistencia al agua y la arena

2.
Reapertura de investigación contra Jadue abre inédito escenario ante la justicia electoral: podría volver a la papeleta

Reapertura de investigación contra Jadue abre inédito escenario ante la justicia electoral: podría volver a la papeleta

3.
El orgullo del técnico de México tras eliminar a la Roja Sub 20: “Ese ímpetu de la gente lo supimos contrarrestar”

El orgullo del técnico de México tras eliminar a la Roja Sub 20: “Ese ímpetu de la gente lo supimos contrarrestar”

4.
Fondos para el porvenir de Boric corren peligro: diputados oficialistas sinceran que rechazarán sus asignaciones

Fondos para el porvenir de Boric corren peligro: diputados oficialistas sinceran que rechazarán sus asignaciones

5.
Estados Unidos ahora adquiere participación en empresa minera: acciones saltan más de 200%

Estados Unidos ahora adquiere participación en empresa minera: acciones saltan más de 200%

Portada del dia

⚡ Cyber LT: participa por un viaje a Buenos Aires ✈️

Plan digital +LT Beneficios$1.200/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

Soy oftalmólogo y esta es la razón por la que te tiembla el párpado

Soy oftalmólogo y esta es la razón por la que te tiembla el párpado

Qué se sabe del accidente de Zion, el famoso reguetonero que fue hospitalizado de urgencia

Qué se sabe del accidente de Zion, el famoso reguetonero que fue hospitalizado de urgencia

La vitamina que podría retrasar el envejecimiento, según un estudio

La vitamina que podría retrasar el envejecimiento, según un estudio

Nintendo muestra los nuevos Metroid y Kirby para la Switch 2 y revela sus planes para Latinoamérica

Nintendo muestra los nuevos Metroid y Kirby para la Switch 2 y revela sus planes para Latinoamérica

Servicios

Importante alza del combustible: revisa el precio de la bencina para los próximos días

Importante alza del combustible: revisa el precio de la bencina para los próximos días

Las 8 comunas de la RM con corte de luz programado para este jueves

Las 8 comunas de la RM con corte de luz programado para este jueves

Cómo participar en la próxima feria laboral virtual gratuita y cuándo se realizará

Cómo participar en la próxima feria laboral virtual gratuita y cuándo se realizará

Detienen a sujeto de 19 años que se trasladaba en un vehículo robado en Peñalolén
Chile

Detienen a sujeto de 19 años que se trasladaba en un vehículo robado en Peñalolén

Hombre muere acribillado en entrada a una casa en La Pintana

En visita a Uruguay: Bachelet se reúne con Orsi y discuten candidatura de la exmandataria a la ONU

Presidenta del Banco Central: “Lo correcto es hacer lo difícil y muchas veces impopular”
Negocios

Presidenta del Banco Central: “Lo correcto es hacer lo difícil y muchas veces impopular”

Licencias médicas experimentan en agosto su mayor caída desde que Contraloría destapó escándalo de viajes al exterior

Jara propone cambios a la libre competencia para acelerar acción penal y que la CMF regule a los conglomerados financieros

“Una nueva fase de la IA”: en qué consiste el acuerdo “masivo” anunciado por OpenAI y AMD
Tendencias

“Una nueva fase de la IA”: en qué consiste el acuerdo “masivo” anunciado por OpenAI y AMD

Anuncian un sistema frontal para Santiago: llegará con vientos fuertes y lluvia

JBL vuelve a subir el volumen con el Boombox 4: un parlante más liviano, potente y con resistencia al agua y la arena

El insólito cambio de arqueros en Japón para intentar evitar que Francia anotara el penal que les dio la clasificación
El Deportivo

El insólito cambio de arqueros en Japón para intentar evitar que Francia anotara el penal que les dio la clasificación

La Roja nomina a tres jugadores de la Sub 20 luego de dos sensibles bajas

Francia aprovecha la farra de Japón y vence por la mínima para meterse en los cuartos de final del Mundial Sub 20

Cómo es Terrazas San Cristóbal, el nuevo centro gastronómico que reúne 11 bares y restaurantes en Bellavista
Finde

Cómo es Terrazas San Cristóbal, el nuevo centro gastronómico que reúne 11 bares y restaurantes en Bellavista

The Chemical Brothers en Chile: dónde comprar las entradas para el DJ Set del dúo británico

Actividades gratuitas de arte, ciencia, cine, música, teatro y más: el programa del Festival Cultural de Vitacura 2025

John Cena, nazis y deseo de venganza: la serie Peacemaker según dos de sus protagonistas
Cultura y entretención

John Cena, nazis y deseo de venganza: la serie Peacemaker según dos de sus protagonistas

John Lennon en polera sin mangas en una azotea en Nueva York: la historia de una foto icónica

Artista chileno interviene museo en Madrid e irrumpe con figura de Netanyahu como Chucky y de Milei como perro de Trump

China apela a un “alto el fuego permanente” en Gaza tras el acuerdo entre Israel y Hamas
Mundo

China apela a un “alto el fuego permanente” en Gaza tras el acuerdo entre Israel y Hamas

La ONU se muestra dispuesta para iniciar la entrega de ayuda a Gaza “a la escala necesaria”

Ejército israelí celebra acuerdo de paz con Hamas y se prepara “para cualquier escenario”

El diagnóstico de cáncer de mama en distintas etapas de la vida
Paula

El diagnóstico de cáncer de mama en distintas etapas de la vida

Cáncer de mama: ¿Por qué es importante contar con una red de apoyo?

¿Cómo acompañar un diagnóstico de cáncer de mama?