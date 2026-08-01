La voz de Lemebel

El nuevo proyecto de Podium Podcast Chile, en coproducción con GAM, que lleva por título “Prenderse fuego: las voces de Pedro Lemebel”, aborda la historia del escritor a partir de registros inéditos, una extensa investigación y archivos personales, con su voz como hilo conductor.

Pedro Bahamondes, periodista y guionista de la obra, me sugirió usar mi archivo personal para el proyecto. Un archivo que durante años guardé. Estas grabaciones no fueron hechas para ser escuchadas por el público; se trata de ensayos grabados con el afán de que Pedro pudiera reconocerse en estas voces, las que fueron quedando después de sus tratamientos y operaciones.

Estos audios son producto de ensayos y acompañamiento en un proceso de deterioro en cuanto a la salud de Pedro Lemebel.

Mis audios, que son parte de este podcast, pueden considerarse como piezas claves del rompecabezas de su voz, incluso habiéndose perdido y quedando en completo silencio al final de sus días. Pienso que son un testimonio que hoy lo muestran más vivo que nunca. Son sonidos que emocionarán a quienes escuchen este podcast. Seis capítulos semanales donde sentirán a un Pedro Lemebel más propio. Podrán identificarse con él.

Pedro y yo nos conocimos en Radio Tierra en 1997. La relación con la música fue lo que nos unió, también la radio y el feminismo.

A finales de 2010, Pedro me pidió que me hiciera cargo del sonido e imagen de sus presentaciones en vivo, específicamente en la Feria del Libro de ese año. Me manifestó que deseaba que sus espectáculos tuviesen seriedad y rigurosidad en lo técnico. Recibí esto como un gran regalo.

Fueron años de mucho trabajo creativo y eso me alucinaba. Todo lo de él me alucinaba y no podía decirle no a nada, porque para mí cada minuto era único. Mi intuición me decía que sería fugaz.

Al conocer su diagnóstico y todo lo que vendría producto de eso nos aferramos el uno con el otro.

Estos registros permiten acompañar a Pedro en el viaje de su voz. Una voz que cambia, que se transforma y que aprende a habitar un nuevo cuerpo sin dejar de ser la misma. Una voz que hizo de la oralidad una manera de escribir, de leer, de denunciar, de emocionar y de amar.

Por Constanza Farías, amiga y sonidista de Pedro Lemebel.