SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Opinión

    Legados

    Paula Escobar ChavarríaPor 
    Paula Escobar Chavarría
    MARIO TELLEZ

    Pese a que algunos lo han calificado como un presidente “woke” (así lo hizo el presidente electo, José Antonio Kast, en Hungría en 2024, en la Conferencia Política de Acción Conservadora, CPAC), el gobierno de Boric está cerrándose con un legado nada de woke o identitario, sino con uno de corte socialdemócrata y universalista, de mayores y mejores derechos sociales.

    Así lo dice la encuesta sobre su gobierno publicada hoy por La Tercera, y así lo dijo él mismo en el último discurso de fin de año de su mandato, el inicio de la ceremonia del adiós, el momento de “abrochar legados”.

    “Nuestro futuro compartido trae buenas noticias. En los próximos días, cuando las pensiones de las personas mayores alcancen un nuevo aumento gracias a la reforma previsional, vamos a ser testigos de qué es lo que significa, concretamente, hacer política pública pensando en el bienestar de nuestra gente”, dijo.

    Los legados no se ordenan por decreto, no son puro voluntarismo. Es aquello que las personas reconocen, y debe resistir el paso del tiempo, tener una base de apoyo transversal, ser continuados por los gobiernos de distinto signo y, lo más importante, proveer de bienestar y mejoría permanente en la vida de las personas. Así ha sido la PGU (Piñera), el Auge (Lagos), la Pensión Básica Solidaria (Bachelet), por citar algunos ejemplos de legados emblemáticos desde el retorno a la democracia.

    En la encuesta que hoy publica La Tercera, frente a la pregunta de cuál fue el principal logro del gobierno del Presidente Boric durante todo su periodo, los tres primeros lugares los ocupan las leyes que amplían derechos sociales: un 24% afirma que es la aprobación de la ley de 40 horas, un 21% la aprobación de la reforma de pensiones y un 12% el aumento del salario mínimo.

    Esta percepción se irá incrementando en los días que vienen, pues en enero se empezarán a entregar dos nuevos beneficios para los actuales pensionados, la compensación por expectativa de vida (CEV) y el beneficio por años cotizados (BAC). Mientras que se estima que en 2026 habrá un millón de beneficiarios totales por el BAC, el CEV debería llegar a 757 mil mujeres. Recordemos que las mujeres eran doblemente castigadas en sus pensiones, por el mero hecho de ser mujeres. Primero, por el efecto de las lagunas previsionales asociadas a la maternidad, y por su mayor longevidad. Por ser madres y por ser más sanas terminaban recibiendo pensiones peores que los hombres, insuficientes.

    La reforma actual, por fin, les hace justicia a las mujeres y mejora las pensiones más bajas.

    Es muy distinta de la que el gobierno de Boric tenía en mente originalmente, al punto que levantó más de una ceja por el lado izquierdo del oficialismo. Que pese a todo Boric haya persistido en sacarla adelante es un gran mérito, uno que la polarización imperante no debe achicar ni aminorar. Boric podría haber insistido en sus ideas originales, o podría haberse replegado tácticamente, o podría haberse radicalizado -a lo Petro- en vez de tomar un camino pragmático y reformador, que es el que finalmente adoptó.

    La paradoja es que aquel legado, que se centra en el ministerio de Jeannette Jara (aunque no se debe olvidar el rol clave de Marcel en pensiones: sin él, simplemente no habría existido), le dio el peor resultado electoral a la izquierda en décadas. Y que quien se opuso a estas reformas, especialmente a la de pensiones, ganó con tal robustez en las urnas. Kast no sólo derrotó a la candidata oficialista, sino que también a quienes -dentro de las derechas- fueron clave para sacar la reforma de pensiones adelante.

    Pero sería un error severo sobreleer el resultado electoral: eso no significa que las personas, tal como esta encuesta muestra, no valoren este legado de Boric o que aceptarían volver atrás.

    Kast parte con viento a favor, pero debe administrarlo bien: sus votos de segunda vuelta son prestados, deberá mostrar resultados rápido, pues las expectativas son enormes, y debe cumplir aquello que dijo en campaña: que en su gobierno de emergencia no tocará beneficios sociales ni retrocederá en libertades individuales. Su barra brava lo presionará, y con rudeza (el vergonzoso programa de streaming de Labbé parece diseñado por el peor enemigo del nuevo gobierno).

    El Presidente Boric, pese a sus errores -de diagnóstico, de gestión, de decisiones malas- tuvo el mérito de querer, saber y poder contener a su barra brava, interna y externa. No en todo (el severo error de los indultos, por ejemplo), pero sí lo hizo en la reforma de pensiones y en estos beneficios sociales. Desoyó lógicas maximalistas y sacó adelante este legado, uno universalista y reformista, que no es perfecto, pero sí relevante, valorado y beneficioso para la población.

    El presidente entrante deberá probar si es capaz de lo mismo. Es el test de La Moneda con guitarra.

    Más sobre:José Antonio KastPresidente Gabriel BoricReforma laboralPaula Escobar

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    OEA convoca a su Consejo Permanente y llama a la desescalada en Venezuela

    El escenario de la cultura en la era Kast

    Las películas más vistas por los chilenos en 2025 (y qué retratan del consumo cinematográfico local)

    Bad Bunny: cómo se negoció su regreso a Chile gestionado hace casi un año y que tuvo semanas de incertidumbre

    Gobernador de Arica alerta eventual retorno masivo de venezolanos y pide activar corredor humanitario tras captura de Nicolás Maduro

    Exvicepresidente colombiano dice estar “absolutamente seguro que Delcy Rodríguez” entregó a Maduro

    Lo más leído

    1.
    El patio trasero

    El patio trasero

    2.
    Giorgio Jackson y la piedad mentirosa

    Giorgio Jackson y la piedad mentirosa

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    La severa crítica de Donald Trump al actor George Clooney por haber obtenido la nacionalidad francesa

    La severa crítica de Donald Trump al actor George Clooney por haber obtenido la nacionalidad francesa

    Qué se sabe de la reciente muerte de la hija del actor Tommy Lee Jones

    Qué se sabe de la reciente muerte de la hija del actor Tommy Lee Jones

    Qué causa el 50% de los ataques cardíacos en mujeres jóvenes, según un reciente estudio

    Qué causa el 50% de los ataques cardíacos en mujeres jóvenes, según un reciente estudio

    5 mitos sobre la leche, aclarados por expertos en salud

    5 mitos sobre la leche, aclarados por expertos en salud

    Servicios

    Dónde y a qué hora ver a Espanyol vs. Barcelona en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Espanyol vs. Barcelona en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Bournemouth vs. Arsenal en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Bournemouth vs. Arsenal en TV y streaming

    Temblor hoy, sábado 3 de enero en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, sábado 3 de enero en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Gobernador de Arica alerta eventual retorno masivo de venezolanos y pide activar corredor humanitario tras captura de Nicolás Maduro
    Chile

    Gobernador de Arica alerta eventual retorno masivo de venezolanos y pide activar corredor humanitario tras captura de Nicolás Maduro

    Embajador Judd descarta que intervención de EE.UU. en Venezuela pueda replicarse en otros países

    Gobierno informa que monitoreo de fronteras no revela cambios en flujo de migrantes tras captura de Nicolás Maduro

    Con el pie derecho
    Negocios

    Con el pie derecho

    Trump anuncia inversión de “miles de millones de dólares” de petroleras de EEUU en Venezuela tras caída de Maduro

    El costo de volar limpio: por qué el SAF necesita algo más que voluntad climática

    Quién es Pedro Inzunza Noriega, el acusado de narcoterrorismo en EEUU que fue arrestado en México
    Tendencias

    Quién es Pedro Inzunza Noriega, el acusado de narcoterrorismo en EEUU que fue arrestado en México

    Un respiro del calor extremo: anuncian que este día estará nublado y más fresco en la Región Metropolitana

    Cómo conseguir que tus objetivos de este año se cumplan, según una científica experta en hábitos

    José María Buljubasich: “Con mayores ingresos y más identificación, debería crecer la masa de hinchas de la UC”
    El Deportivo

    José María Buljubasich: “Con mayores ingresos y más identificación, debería crecer la masa de hinchas de la UC”

    El Mundial más grande de la historia marca el calendario deportivo de 2026

    Con una ráfaga ofensiva sobre el final: Barcelona saca a relucir su jerarquía y se queda el derbi catalán ante Espanyol

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 3 y 4 de enero
    Finde

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 3 y 4 de enero

    Desde Sade hasta distintos álbumes de Rosalía en escucha inmersiva: la cartelera de Omni Soundlab para enero

    Festival de Cine Las Condes 2026: la programación y dónde comprar las entradas

    El escenario de la cultura en la era Kast
    Cultura y entretención

    El escenario de la cultura en la era Kast

    Las películas más vistas por los chilenos en 2025 (y qué retratan del consumo cinematográfico local)

    Bad Bunny: cómo se negoció su regreso a Chile gestionado hace casi un año y que tuvo semanas de incertidumbre

    OEA convoca a su Consejo Permanente y llama a la desescalada en Venezuela
    Mundo

    OEA convoca a su Consejo Permanente y llama a la desescalada en Venezuela

    Exvicepresidente colombiano dice estar “absolutamente seguro que Delcy Rodríguez” entregó a Maduro

    Las claves del día después de la caída de Maduro

    Regenerar la piel desde dentro
    Paula

    Regenerar la piel desde dentro

    Año nuevo, la balanza y el eterno propósito de bajar de peso

    Predicciones 2026: los hitos astrológicos más importantes del nuevo año