Liceos y violencia

SEÑOR DIRECTOR:

Estos días se han llevado a cabo lamentables hechos de violencia en algunos liceos emblemáticos, especialmente en el Instituto Nacional.

Esta situación no da para más.

En algún momento cuando ocurrían hechos de este tipo se emplazaba a las autoridades para que condenaran la violencia. Una obviedad y un mínimo en una sociedad civilizada. Sin embargo, desde hace mucho tiempo no bastan estos gestos, se requiere que las autoridades cumplan con su deber.

No basta con identificar a los responsables (que aún no lo hacen), sino que hacer todo lo posible para garantizar que hechos de este tipo no vuelvan a ocurrir.

No hablamos solamente de infraestructura, ya ha habido amenazas a profesores, estudiantes agredidos y con lesiones y, evidentemente, la ausencia completa de un proceso educativo razonable.

La autoridad respecto a la violencia tiene dos opciones: o la observa como un mero testigo privilegiado y todo sigue igual, o actúa con todas las atribuciones que le otorga la ley para que los violentos asuman su responsabilidad y estos hechos no se repitan. De optar por lo primero, que aparentemente es lo que hay ocurrido, estarían incurriendo en un notable abandono de deberes.

José Francisco Lagos

Ex alumno Instituto Nacional

Director ejecutivo Instituto Res Publica