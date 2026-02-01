SUSCRÍBETE POR $1100
    Opinión

    Lo que tienes que saber: Domingo 1 de febrero

    Gloria FaúndezPor 
    Gloria Faúndez

    El impacto de la detención de la exministra de la Corte Suprema Ángela Vivanco -y la imagen de su salida esposada de su propia casa- acusada de delitos de corrupción abrió la semana recordándonos que la crisis del Poder Judicial aún no llega a su fondo. En los últimos días, la Fiscalía ha dado a conocer antecedentes de la denominada “trama bielorrusa” -que debe su nombre al protagonismo del consorcio chileno-bielorruso Belaz Movitec SpA (CBM)- y que devela tráfico de influencias y compra de fallos judiciales en los que Vivanco sería un actor clave. El viernes la exmagistrada cerró una semana negra al quedar en prisión preventiva.

    El ministro del Interior, Álvaro Elizalde, y quien asumirá ese cargo en el gobierno de José Antonio Kast, Claudio Alvarado, dieron inicio a las reuniones bilaterales de traspaso de gobierno, una tradición republicana que debiera destacarse. Ambas administraciones -sin embargo- tuvieron un duro encontrón por el proyecto de sala cuna: La Moneda acusó a la UDI de entrampar su aprobación y la aún oposición afirmó que el gobierno reactivó a último momento su tramitación. La futura vocera Mara Sedini, en tanto, señaló que la iniciativa tiene falencias y que es mejor no apurarla. También intenso fue el choque entre el futuro ministro de Vivienda, Iván Poduje, y el Ejecutivo, luego de que el primero criticara con dureza la tardía reconstrucción en Viña del Mar (poniéndola como ejemplo de lo que no hay que hacer) y fustigara el “activismo medioambiental”.

    El oficialismo sigue conflictuado por sus rencillas internas que -pese a citas varias- augura que el tránsito conjunto entre el PC-FA y el Socialismo Democrático está pronto a terminar, poniendo lápida a uno de los anhelos del Presidente Gabriel Boric.

    Ya somos más de 20 millones de chilenos, según el Censo 2024. La mala noticia es que luego habrá más defunciones que nacimientos en el país y que la población aumentará su nivel de envejecimiento.

    Trump, siempre Trump. Esta vez el presidente norteamericano, Donald Trump, concentra las críticas mundiales por el desempeño de los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) tras la muerte de dos estadounidenses en Minnesota. La agencia ya concretó más de 220 mil arrestos en los primeros nueve meses de Trump y -por supuesto- siempre hay un chileno (varios en realidad): Armando Fernández Larios, exagente de la DINA que será deportado a Chile.

    Fin de semana lluvioso: confirman tormentas eléctricas para la Región Metropolitana

    Qué se sabe sobre el mosquito detectado en Santiago que transmite dengue, chikungunya, zika y fiebre amarilla

    Cómo son las herramientas que utiliza el ICE para rastrear y detener sospechosos en EEUU

    El ambicioso salto de Google Chrome hacia la navegación con agente de IA

    Dónde y a qué hora ver a Real Madrid vs. Rayo Vallecano en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver el amistoso femenino de Universidad de Chile contra River Plate

    DMC emite aviso meteorológico por probables tormentas eléctricas para siete regiones de Chile desde este sábado

    DMC emite aviso meteorológico por probables tormentas eléctricas para siete regiones de Chile desde este sábado

    Chile

    Hernán Larraín Matte: “La derecha liberal está en crisis y salir de ella va a ser duro”

    Los hijos impensados del estallido

    El presidente del BCI detalla la historia, las razones y los efectos del “proyecto Moon”
    Negocios

    El presidente del BCI detalla la historia, las razones y los efectos del “proyecto Moon”

    Raimundo Valenzuela tras la venta de Primus Capital: “Yo después de esto me jubilo”

    Mejores perspectivas para el precio del cobre en 2026

    Bierfest Kunstmann 2026: el espíritu de Múnich aterriza en Valdivia
    Tendencias

    Bierfest Kunstmann 2026: el espíritu de Múnich aterriza en Valdivia

    Review del Honor Magic8 Lite, un teléfono para olvidarse del cargador y las fundas

    El extraño caso de la vaca inteligente que aprendió a usar una herramienta

    Con goleadas de Iquique y Santa Cruz: los equipos de Primera B abren los fuegos de la Copa Chile
    El Deportivo

    Con goleadas de Iquique y Santa Cruz: los equipos de Primera B abren los fuegos de la Copa Chile

    Uno de los deseos de Ortiz para Colo Colo: Víctor Dávila convierte su primer gol del año en triunfo del América

    Entrevista con Rodrigo Rojas: “El éxito para mí fue bastante tardío; hoy me proyecto varios años”

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana
    Finde

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana

    Estas son las terrazas y miradores que se podrán visitar en Santiago en el Día de los Patrimonios en Verano

    Desde Tool hasta Depeche Mode y John Coltrane en escucha inmersiva: la cartelera de Omni Soundlab para febrero

    Crimen y castigo: Fiódor Dostoievski y 160 años del hachazo que cambió la literatura
    Cultura y entretención

    Crimen y castigo: Fiódor Dostoievski y 160 años del hachazo que cambió la literatura

    Carmen Romero y el nuevo orden de Teatro a mil: “Tito Noguera nos decía que la Fundación tiene que seguir, no parar”

    A lo que hemos llegado

    Franquismo en España: Tras la huella de los últimos ejecutados de la dictadura
    Mundo

    Franquismo en España: Tras la huella de los últimos ejecutados de la dictadura

    La batalla de Minneapolis: Por qué la ciudad se convirtió en el epicentro de la violencia migratoria de Trump

    Juez estadounidense ordena la liberación de niño de 5 años detenido por ICE en Minneapolis

    Niñas y niños que se quedan (y cuidan) solos
    Paula

    Niñas y niños que se quedan (y cuidan) solos

    Influencers fit: la irresponsabilidad de vender dietas

    ¿Cómo estamos viviendo las mujeres en Chile?