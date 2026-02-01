Lo que tienes que saber: Domingo 1 de febrero

El impacto de la detención de la exministra de la Corte Suprema Ángela Vivanco -y la imagen de su salida esposada de su propia casa- acusada de delitos de corrupción abrió la semana recordándonos que la crisis del Poder Judicial aún no llega a su fondo. En los últimos días, la Fiscalía ha dado a conocer antecedentes de la denominada “trama bielorrusa” -que debe su nombre al protagonismo del consorcio chileno-bielorruso Belaz Movitec SpA (CBM)- y que devela tráfico de influencias y compra de fallos judiciales en los que Vivanco sería un actor clave. El viernes la exmagistrada cerró una semana negra al quedar en prisión preventiva.

El ministro del Interior, Álvaro Elizalde, y quien asumirá ese cargo en el gobierno de José Antonio Kast, Claudio Alvarado, dieron inicio a las reuniones bilaterales de traspaso de gobierno, una tradición republicana que debiera destacarse. Ambas administraciones -sin embargo- tuvieron un duro encontrón por el proyecto de sala cuna: La Moneda acusó a la UDI de entrampar su aprobación y la aún oposición afirmó que el gobierno reactivó a último momento su tramitación. La futura vocera Mara Sedini, en tanto, señaló que la iniciativa tiene falencias y que es mejor no apurarla. También intenso fue el choque entre el futuro ministro de Vivienda, Iván Poduje, y el Ejecutivo, luego de que el primero criticara con dureza la tardía reconstrucción en Viña del Mar (poniéndola como ejemplo de lo que no hay que hacer) y fustigara el “activismo medioambiental”.

El oficialismo sigue conflictuado por sus rencillas internas que -pese a citas varias- augura que el tránsito conjunto entre el PC-FA y el Socialismo Democrático está pronto a terminar, poniendo lápida a uno de los anhelos del Presidente Gabriel Boric.

Ya somos más de 20 millones de chilenos, según el Censo 2024. La mala noticia es que luego habrá más defunciones que nacimientos en el país y que la población aumentará su nivel de envejecimiento.

Trump, siempre Trump. Esta vez el presidente norteamericano, Donald Trump, concentra las críticas mundiales por el desempeño de los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) tras la muerte de dos estadounidenses en Minnesota. La agencia ya concretó más de 220 mil arrestos en los primeros nueve meses de Trump y -por supuesto- siempre hay un chileno (varios en realidad): Armando Fernández Larios, exagente de la DINA que será deportado a Chile.