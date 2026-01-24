Lo que tienes que saber: domingo 25 de enero

No pudo darse a conocer en un contexto más de emergencia el equipo de ministros para el “gobierno de emergencia” de José Antonio Kast. Porque el gabinete que debutará el 11 de marzo próximo -y que el futuro presidente presentó el martes 20- fue precedido por el megaincendio que destruyó en cosa de horas en las regiones de Biobío y Ñuble y que, hasta el cierre de esta edición, sumaba más de veinte muertos. Un desastre que dejó a miles de damnificados, con imágenes desoladoras de familias que lo perdieron todo y ante lo cual se requiere el despliegue rápido y eficiente del estado.

El Presidente Gabriel Boric y su sucesor se reunieron la mañana del lunes en La Moneda, y realizaron una inédita declaración conjunta en la que dieron una contundente señal de unidad, justo cuando se habían empezado a ver las primeras señales del fin del fair play entre ambos.

La cita en La Moneda -la tercera que sostienen desde el balotaje- implicó que en la práctica debutaran antes de tiempo los futuros jefes de Vivienda, Iván Poduje, y de Obras Públicas, Martín Arrau, a quienes Kast encargó la reconstrucción. El miércoles 21, ambos presidentes viajaron a la zona, aunque no se reunieron nuevamente. Kast fue claro en asegurar que la responsabilidad para enfrentar la emergencia es del actual gobierno y que a él le tocará la reconstrucción.

El viaje flash del republicano a la zona del megaincendio se dio lugar a solo horas de que presentara a la totalidad del gabinete que lo acompañará desde marzo. La mayoría de los nombres ya estaban prácticamente confirmado, pero sin lugar a dudas sorprendieron dos cosas. La primera, la gran cantidad de independientes -16 ministros-, el mayor número al menos desde el regreso de la democracia. La segunda, fue -sin dudas- el nombramiento de la exfiscal de Tarapacá, Trinidad Steinert Herrera, como ministra de Seguridad. Un golpe a la cátedra al poner a una mujer dedicada a la persecución penal de bandas tan complejas como el Tren de Aragua, y en una cartera a la cual el propio Kast y su núcleo más cercano le habían asignado una relevancia simbólica y política especial.

El debut de Steinert fue este mismo fin de semana. Junto con el futuro canciller, Francisco Pérez Mackenna, la abogada es parte de la delegación con que Kast se encuentra en Centroamérica para visitar República Dominicana y El Salvador, donde se reunirá con el presidente Nayib Bukele.