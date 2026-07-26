Lo que tienes que saber: Domingo 25 de julio

Parece maldición: cuando se cree estar a punto del despacho de la megarreforma, a La Moneda se le aparece el diablo en los detalles. Así fue con el acuerdo fallido con el PPD en el Senado que daba transversalidad a la iniciativa, después con las conversaciones en la Cámara para evitar pasar a comisión mixta y esta semana con las compensaciones por la exención de contribuciones en la primera vivienda para los mayores de 65 años -el último punto en discusión- cuando la falta de senadores oficialistas obligó a postergar la votación para agosto.

El gobierno cedió a la presión de los alcaldes y comprometió la compensación de la totalidad de los recursos que iban a perder por la exención de contribuciones, eso sí apuesta a que una parte de ellos se realice vía transferencias desde la Tesorería General de la República (TGR). La fórmula dinamitó el frente común de los alcaldes ya que los representantes opositores resiente del mecanismo que encuentran regresivo y que va en beneficio de los municipios con mayores recursos.

La oposición -en tanto- presentó tres requerimientos ante el Tribunal Constitucional (TC) para impugnar normas contenidas en el proyecto estrella del gobierno.

Dos misiles tuvieron esta semana como epicentro a la mismísima Moneda: la reaparición de la exvocera Mara Sedini con fuertes críticas al diseño político con el que opera el Ejecutivo y acusando deslealtades internas y la sorpresiva renuncia del subsecretario de Hacienda, Juan Pablo Rodríguez, tras dar positivo al test de droga. La “doctrina Kast” fue implacable, pese a que Rodriguez afirmó que no consume drogas, señaló que la contramuestra está pendiente y anunció que se someterá a exámenes adicionales, se determinó su salida del cargo.

El gobierno enfrentó la primera emergencia climática derivada del sistema frontal que afecta a varias regiones del país desde la semana pasada y que ha causado daños múltiples. Ya el lunes, el Presidente José Antonio Kast -dada la gravedad de la situación- decidió declarar Estado de Excepción de Catástrofe en la región de Coquimbo y la provincia de Huasco y el despliegue de autoridades no ha parado. Pese a todo ya existen al menos 13 fallecidos por la emergencia.

El gobierno de Donald Trump castigó a Chile con arancel de 12,5% tras acusar bienes producidos con “trabajo forzoso” o de no tener medidas apropiadas para combatirlo y -por si fuera poco- el volátil escenario por la guerra con Irán sigue golpeando el precio de los combustibles.

Buena semana a todos.