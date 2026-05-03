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    Lo que tienes que saber: Domingo 3 de mayo

    Gloria FaúndezPor 
    Gloria Faúndez

    A menos de dos meses de gobierno estalló la batalla más llamativa en el corazón de La Moneda: la que abrió el presidente del Partido Republicano, senador Arturo Squella, al apuntar al jefe de asesores del Segundo Piso, Alejandro Irarrázaval, por su manejo de la coordinación interministerial.

    El inesperado espolonazo lo detonó la publicación de oficios de la Dirección de Presupuesto (Dipres), dependiente del Ministerio de Hacienda, en el que se planteaba descontinuar 142 programas sociales, lo que desató un vendaval de críticas desde la oposición y el propio oficialismo. Y aunque todo apunta a que la decisión de recomendar nuevos recortes a los ministros es de responsabilidad del titular de Hacienda, Jorge Quiroz, el cuestionamiento a Irarrázaval le enrostra no ser capaz de advertir el impacto político que iba a tener el controvertido requerimiento.

    Quiroz ha estado toda la semana dando explicaciones por el tema que arrastró al propio Presidente José Antonio Kast a enfrentarse -megáfono en mano- a un grupo de manifestantes durante una visita a Temuco, donde aseguró una vez más que no habrían recortes en derechos sociales.

    Que gobernar no es fácil no descubre la pólvora, pero esta semana se agudizaron los desencuentros en el gabinete y el titular de Vivienda, Iván Poduje, parece disfrutar de los conflictos. En estos días sumó dos: con el propio Quiroz a quien parece decidido a enfrentar para evitar recortes en su cartera (no le mandó a decir con nadie que tienen el mismo jefe y que ambos son pares) y con la Presidenta del Senado, Paulina Nuñez, quien intervino en una disputa en defensa del senador socialista Alfonso De Urresti. En contrarespuesta, el ministro despidió a dos de sus cercanos que estaban en el Minvu.

    Hay que exigir una explicación -es ironía- por la resolución del conflicto en el Hospital de San Antonio, luego de que el Minsal decidiera mantener en su cargo a la exminitra de Boric, Jeannette Vega, tras una revuelta de médicos. Eso sí se concretó la salida de la otrora directora del establecimiento, Lorena Maturana, quien contrató a Vega.

    El costo de la vida sigue golpeando fuerte a todos y la inflación superará el 4% en abril mientras el precio de la bencina se mantiene al alza.

    La tensión en Medio Oriente no para y tampoco su impacto global. El Pentágono dio a conocer en la Cámara de Representantes de EE.UU, que el costo total hasta la fecha de la guerra contra Irán es de US$25.000 millones, aunque diversas fuentes aseguran que esta es una cifra muy baja.

    Buena semana a todos.

    Más sobre:OpiniónGloria Faúndez

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