SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Opinión

    Los restos del día (en Boricton Hall)

    Pablo OrtúzarPor 
    Pablo Ortúzar
    25/02/2026 - PRESIDENTE GABRIEL BORIC. Foto: Mario Tellez MARIO TELLEZ

    Max Weber, en La política como vocación, destaca que cuando se acepta utilizar los medios propios del poder político, debe estar uno prevenido de que, tal como en los pactos con el diablo, ya no será cierto “que en su actividad lo bueno sólo produzca el bien y lo malo el mal”. El camino al infierno está pavimentado de buenas intenciones.

    Un tratamiento magistral de este asunto se encuentra en Los restos del día, de Kazuo Ishiguro. Un libro corto y brutal que trata sobre Mr. Stevens, un mayordomo de una de las “grandes casas inglesas” (Darlington Hall), cuyo último señor, espantado por la injusticia manifiesta del Tratado de Versalles, termina siendo un peón en el juego geopolítico de Hitler. El relato comienza en 1956, cuando Lord Darlington ya ha fallecido en la ignominia pública (por colaborar con el nazismo), y el mayordomo, que ahora sirve a un millonario norteamericano que compró la mansión, repasa su propia vida. Stevens se esfuerza durante todo el relato por defender su dignidad, vinculándola a la de su amo. Resalta que fueron virtudes morales las que lo llevaron a abrazar la causa alemana (hasta lo inverosímil). Se consuela destacando que, como sirviente, prestó sus servicios a una casa donde se decidieron los destinos de Europa. Y está especialmente orgulloso de haber puesto sus deberes profesionales por sobre sus afectos personales. Sin embargo, toda esta retrospectiva se despliega mientras Stevens viaja a encontrarse con Miss Kenton, antigua ama de llaves de Darlington Hall, que había renunciado para casarse. El amargo final del encuentro confirma las sospechas que uno tiene desde el principio: Kenton amaba a Stevens, quien le correspondía, pero el último priorizó el servicio a su puesto. Es por eso, entre otras cosas, que se siente obligado a justificar el desperdicio incurrido.

    Los restos del día se refiere a la luz del atardecer como metáfora del tramo final de la vida, que permite sopesar la existencia con claridad. Lo que esa luz revela, en el caso de Stevens, es haberse entregado irreflexivamente a algo que no valía la pena, en vez de a lo que era verdaderamente importante. Otro mayordomo podría haber cumplido su función. Pero nadie más que él podría haber correspondido el amor de Miss Kenton o haber acompañado a su padre en su lecho de muerte. Lo que él veía como dignidad, como un traje que cubría sus partes íntimas volviéndolo respetable, era, en realidad, como diría Max Weber en otro contexto, una “caparazón dura como el acero”. Una máscara envilecedora.

    Viendo la suma de chambonadas precarias y mezquinas con las cuales está concluyendo el actual gobierno, algunas de las cuales pueden tener costos geopolíticos de largo aliento para Chile, es imposible no vincular a Boric y sus abnegados e irreflexivos seguidores con el drama de Darlington Hall. En Los inocentes al poder, Daniel Mansuy aborda el caso de la pretensión de inocencia de los frenteamplistas. El show permanente de bondad, que los haría puros, además de irresponsables. Sin embargo, esta inocencia descrita por Mansuy, como ha destacado en otra parte Daniel Hopenhayn, se vuelve tan inverosímil como la decencia de Lord Darlington cuando sigue fiel a los nazis a lo largo de la Segunda Guerra. ¿Cómo se podría ser puro y a la vez maquiavélico? La respuesta la tiene Ishiguro: portando una máscara que se ha vuelto “dura como el acero”. Así, los “carita de pesebre”, como les decía Alfredo Jocelyn-Holt, han terminado entregados al culto del poder por el poder, pero portando la pureza como emblema y biombo.

    ¿Serán capaces los frenteamplistas de observarse bajo la luz del ocaso de su mandato, o buscarán de inmediato el brillo artificial de las oposiciones rifleras y desleales, como la que los llevó al poder? ¿Qué logros tienen para mostrarse a ellos mismos luego de estos 15 años de refriega, durante los cuales prometieron de todo a todos, pidieron mil favores y dijeron algo más? ¿Una inocencia millonaria y poderosa, y con deseos locos de seguir enchufada a las fuentes de poder y dinero del Estado, sigue siendo inocente? El tema no es baladí: uno de los grandes problemas de las izquierdas mundiales es que en tiempos donde reina la comunicación manipulativa orientada a la monetización de casi todo, es cada vez más difícil no ponerlos a la par de alguna criptomoneda dudosa.

    Más sobre:Gabriel BoricFrente AmplioKazuo IshiguroMax WeberDarlington Hall

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Trump dice que líder supremo iraní Alí Jamenei murió durante la ofensiva de EE.UU. e Israel

    Estos son los requisitos mínimos para jugar Death Stranding 2 en PC

    Israel cierra el paso de Rafah “hasta nueva orden” tras la ofensiva contra Irán

    Los secretos tras la ROG Flow Z13 que llega a Chile

    Ofensiva de EEUU e Israel: OPE valora esfuerzo por “restablecer la seguridad nuclear” y condena ataques iraníes

    Grandes petroleras suspenden envíos vía Ormuz tras ataque a Irán

    Lo más leído

    1.
    ¿Los chinos son comunistas? ¡Me desayuno!

    ¿Los chinos son comunistas? ¡Me desayuno!

    2.
    ¿Por qué no se bajaron el sueldo?

    ¿Por qué no se bajaron el sueldo?

    3.
    Boric frente a Baquedano

    Boric frente a Baquedano

    4.
    Estados Unidos y China

    Estados Unidos y China

    5.
    Viña: lo sagrado y el espectáculo

    Viña: lo sagrado y el espectáculo

    Portada del dia

    Plan Digital + LT Beneficios por 3 meses

    Infórmate mejor y accede a beneficios exclusivos$6.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    2 hábitos “molestos” que indican que una persona es más inteligente, según un psicólogo

    2 hábitos “molestos” que indican que una persona es más inteligente, según un psicólogo

    Samsung Galaxy S26 Ultra: la consolidación del hardware y la privacidad en la era de la IA

    Samsung Galaxy S26 Ultra: la consolidación del hardware y la privacidad en la era de la IA

    El hombre de 82 años que tiene la edad biológica de 20: qué hizo para tener un envejecimiento saludable

    El hombre de 82 años que tiene la edad biológica de 20: qué hizo para tener un envejecimiento saludable

    Los secretos tras la ROG Flow Z13 que llega a Chile

    Los secretos tras la ROG Flow Z13 que llega a Chile

    Servicios

    Declaran alerta roja en Curepto por incendio forestal cercano a sectores poblados

    Declaran alerta roja en Curepto por incendio forestal cercano a sectores poblados

    A qué hora y dónde ver a Leeds United vs. Manchester City en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Leeds United vs. Manchester City en TV y streaming

    Hasta 35° este sábado: Avisan sobre altas temperaturas en Coquimbo, Valparaíso y la RM

    Hasta 35° este sábado: Avisan sobre altas temperaturas en Coquimbo, Valparaíso y la RM

    Declaran alerta roja en Curepto por incendio forestal cercano a sectores poblados
    Chile

    Declaran alerta roja en Curepto por incendio forestal cercano a sectores poblados

    Ofensiva de EEUU e Israel: OPE valora esfuerzo por “restablecer la seguridad nuclear” y condena ataques iraníes

    Inauguran Teleférico II, Pío Nono-Plaza México: Estará en marcha blanca hasta mediados de marzo

    Andes Iron presenta recurso de reclamación para impugnar rechazo del Comité de Ministros al proyecto Dominga
    Negocios

    Andes Iron presenta recurso de reclamación para impugnar rechazo del Comité de Ministros al proyecto Dominga

    El Grito de Munch: más y mejores empleos

    Arturo Porzecanski: “Ahora la gente quiere en Chile a alguien que patee el tablero, pero en una dirección constructiva”

    2 hábitos “molestos” que indican que una persona es más inteligente, según un psicólogo
    Tendencias

    2 hábitos “molestos” que indican que una persona es más inteligente, según un psicólogo

    El hombre de 82 años que tiene la edad biológica de 20: qué hizo para tener un envejecimiento saludable

    Por 24 horas: el guiño de YouTube a Pokémon en su aniversario 30

    María José Mailliard tras el incendio en Curauma: “Es un daño irreparable; perdimos todo, nos quedamos de brazos cruzados”
    El Deportivo

    María José Mailliard tras el incendio en Curauma: “Es un daño irreparable; perdimos todo, nos quedamos de brazos cruzados”

    Con misiles a solo 20 kilómetros de un circuito: la guerra entre Israel y EE.UU. con Irán estremece la Fórmula 1

    En vivo: Deportes Limache recibe al líder Huachipato por la quinta fecha de la Liga de Primera

    Estos son los requisitos mínimos para jugar Death Stranding 2 en PC
    Tecnología

    Estos son los requisitos mínimos para jugar Death Stranding 2 en PC

    Los secretos tras la ROG Flow Z13 que llega a Chile

    Samsung Galaxy S26 Ultra: la consolidación del hardware y la privacidad en la era de la IA

    Jaime Bayly: “Trump está en plena luna de miel con Delcy, y esa no es una buena señal para Venezuela”
    Cultura y entretención

    Jaime Bayly: “Trump está en plena luna de miel con Delcy, y esa no es una buena señal para Venezuela”

    Ocean Vuong y el arte de convertir el desamparo en una forma de alegría

    ¿Qué ha entendido Matteo Bocelli del humor chileno?: “Me es difícil entender con mi español”

    Trump dice que líder supremo iraní Alí Jamenei murió durante la ofensiva de EE.UU. e Israel
    Mundo

    Trump dice que líder supremo iraní Alí Jamenei murió durante la ofensiva de EE.UU. e Israel

    Israel cierra el paso de Rafah “hasta nueva orden” tras la ofensiva contra Irán

    Grandes petroleras suspenden envíos vía Ormuz tras ataque a Irán

    Altas temperaturas y salud mental: por qué nos afectan más a nosotras
    Paula

    Altas temperaturas y salud mental: por qué nos afectan más a nosotras

    Un libro para plant lovers

    Datos Paula: tres experiencias culinarias para vivir una cena distinta en Santiago