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    Más allá de la carpa: la memoria del circo

    Patricia Huenuqueo CanalesPor 
    Patricia Huenuqueo Canales
    Archivo Nacional abre exposición con registros y memorias del circo de tradición familiar Cortesía

    El 10 de diciembre de 2025, en Nueva Delhi, ocurrió algo histórico: el circo de tradición familiar en Chile fue inscrito en la Lista Representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad de la UNESCO. Más de dos siglos de viajes, oficios, saberes y vidas compartidas fueron reconocidos como patrimonio del mundo.

    Para muchos, el circo vive como una imagen en la memoria. Las luces, la música, la carpa y la emoción de esperar la función forman parte del imaginario colectivo del país. Esa misma carpa, para las familias circenses, es sinónimo de hogar, trabajo, escuela y punto de encuentro. Y es que detrás del espectáculo existe una historia que se ha transmitido de generación en generación.

    La muestra “Circo de tradición familiar: un modo de vida en Chile”, abierta a todo público en el Archivo Nacional junto al Museo del Circo Nacional y la Subdirección Nacional del Patrimonio Cultural Inmaterial, busca precisamente acercar esa historia a las personas.

    A través de esta selección de fotografías, documentos, registros audiovisuales y objetos tenemos la posibilidad de adentrarnos en el mundo del espectáculo, ese lugar donde todo es posible, y conocer la intimidad de quienes han hecho del circo su forma de vida. Su carácter inclusivo, su aporte a las economías familiares y la historia de su organización forman parte de este recorrido, así como también esa itinerancia que transforma plazas y explanadas en verdaderos lugares de reunión y celebración.

    Les invitamos a cruzar el telón y descubrir esta dimensión del circo, que nos recuerda que los relatos que sus comunidades han construido y transmitido también son historia. Comunicar esas huellas es una forma de cuidar nuestro patrimonio documental, porque cada registro nos habla de las personas y sus experiencias, las que esperamos sigan siendo parte de la historia que contamos como sociedad.

    Por Patricia Huenuqueo C., directora del Archivo Nacional.

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