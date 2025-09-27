SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Opinión

Mundial Sub 20: Un recuerdo y una exigencia

Luis MusrriPor 
Luis Musrri
CHILE - CAMPEONATO MUNDIAL JUVENIL DE 1987 - HISTORIA - SELECCION DE CHILE - SELECCION DE ALEMANIA FEDERAL (null)

Como experiencia, jugar un Mundial es lo máximo. Un jugador chileno tiene tan pocas posibilidades de hacerlo en cualquier nivel que el recuerdo permanece por siempre. El de 1987 fue maravilloso, más todavía porque se jugó en Chile. Yo era el más joven del equipo. Tenía 17 años y el torneo era Sub 20. Entonces, todo era novedoso: la gira previa, el Mundial en sí mismo. Es un recuerdo inolvidable.

De a poquito fuimos entusiasmando a la gente. Es un poco lo que puede pasar ahora. Partimos perdiendo con Yugoslavia, que después se quedaría con el título. Y luego les ganamos a Togo y Australia. Como fuimos segundos del grupo tuvimos que ir a Concepción a jugar con Italia. La gente se entusiasmó. Diría que una de las claves para esa campaña fue que esa Selección cayó bien en la gente. No nos dejaban salir del hotel. Fue bastante lindo lo que nos tocó vivir.

Los más conocidos eran Luka Tudor y Raimundo Tupper. Yo ya había debutado profesionalmente, pero, en general, éramos un grupo de cabros chicos bien dirigidos por don Lucho Ibarra. Todos nos tomamos en serio el proceso. Estuvimos mucho tiempo concentrados. Recuerdo que ese año jugué por la U en enero y don Fernando Riera me quería para el primer equipo. No se pudo porque la prioridad era el Mundial.

El torneo que comienza va a ser duro para Chile. El fútbol de hoy ha cambiado harto. En esos años había diferencias entre un equipo sudamericano y rivales como Australia y Togo, por citar a los que nos tocó enfrentar. Ahora ya no son tantas. Todo se ha emparejado mucho. A eso hay que prestarle atención.

En la Selección no veo un jugador que sobresalga del resto y ojalá que el técnico esté a la altura. Sus campañas no lo acompañan mucho. Sus resultados, tampoco. Es una incógnita. Hoy Chile tiene que ir a competir. Si pierde los tres partidos, está todo mal hecho. Si no pasa la primera fase, está todo mal hecho. No le toca un europeo. Hay que exigirle.

Por Luis Musrri, ex mundialista juvenil en Chile 1987.

Más sobre:Selección chilenaLT SábadoMundial Sub 20Sub 20La RojaNicolás CórdovaLuis MusrriMundial 1987

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Detective de la PDI abatió a tiros a delincuente que intentó asaltarlo en La Florida

EE.UU.: Pam Bondi refuerza protección de agentes del ICE y ordena acelerar expulsión de inmigrantes ilegales

Indagan doble homicidio en La Pintana: cuerpos fueron hallados en plena vía pública

EE.UU. le revoca la visa a Gustavo Petro tras participar en manifestación junto a Roger Waters en Nueva York

Maduro advierte de que activará el “estado de conmoción exterior” si Venezuela “es agredida militarmente”

Reportan que EE.UU. planea ataques contra narcotraficantes al interior de Venezuela “en cuestión de semanas”

Lo más leído

1.
Desierto florido: brotan las primeras flores en la tierra más árida del mundo

Desierto florido: brotan las primeras flores en la tierra más árida del mundo

2.
EE.UU. le revoca la visa a Gustavo Petro tras participar en manifestación junto a Roger Waters en Nueva York

EE.UU. le revoca la visa a Gustavo Petro tras participar en manifestación junto a Roger Waters en Nueva York

3.
Tras denuncia de Matthei sobre deuda en el Serviu: Guillermo Ramírez recalca que la UDI no tramitará la Ley de Presupuesto

Tras denuncia de Matthei sobre deuda en el Serviu: Guillermo Ramírez recalca que la UDI no tramitará la Ley de Presupuesto

4.
El encontronazo en el Concejo de Las Condes por la idea de alcaldesa San Martín de remover a funcionarios de Control

El encontronazo en el Concejo de Las Condes por la idea de alcaldesa San Martín de remover a funcionarios de Control

5.
Minvu confirma que ya fue adjudicada licitación para desalojo y demolición de toma en terreno de familia Correa

Minvu confirma que ya fue adjudicada licitación para desalojo y demolición de toma en terreno de familia Correa

Portada del dia

Promoción 75 aniversario: suscríbete hasta el 2 de octubre y participa del sorteo por 2 pasajes a B.Aires ✈️

Plan digital + LT Beneficios$1.300/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

Este día vuelve la lluvia a Santiago, según el pronóstico del tiempo

Este día vuelve la lluvia a Santiago, según el pronóstico del tiempo

Este nuevo “flagship killer” trae cámaras calibradas por Leica y un precio ajustado

Este nuevo “flagship killer” trae cámaras calibradas por Leica y un precio ajustado

El sencillo truco para lograr dormir más rápido, si tienes problemas de sueño

El sencillo truco para lograr dormir más rápido, si tienes problemas de sueño

Por qué Trump dice que Ucrania podría ganar la guerra contra Rusia y recuperar el territorio perdido

Por qué Trump dice que Ucrania podría ganar la guerra contra Rusia y recuperar el territorio perdido

Servicios

A qué hora y dónde ver a Colo Colo vs. Deportes Iquique en TV y streaming

A qué hora y dónde ver a Colo Colo vs. Deportes Iquique en TV y streaming

Rating del jueves 25 de septiembre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

Rating del jueves 25 de septiembre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

Publican la oferta definitiva de carreras para la postulación a universidades de la Admisión 2026

Publican la oferta definitiva de carreras para la postulación a universidades de la Admisión 2026

Alergias primaverales: guía clínica de un fenómeno que se adelantó
Chile

Alergias primaverales: guía clínica de un fenómeno que se adelantó

Detective de la PDI abatió a tiros a delincuente que intentó asaltarlo en La Florida

Indagan doble homicidio en La Pintana: cuerpos fueron hallados en plena vía pública

México descarta tensiones comerciales con China por investigación sobre medidas arancelarias
Negocios

México descarta tensiones comerciales con China por investigación sobre medidas arancelarias

Gremio del retail financiero sufre revés en arremetida legal contra Subtel por prefijos spam

WhatsApp es el rey absoluto entre las empresas de mensajería, pero la FNE descartó, de momento, peligros para el mercado

“Fascist Yoga”: el libro que revela los vínculos entre el yoga y movimientos extremistas
Tendencias

“Fascist Yoga”: el libro que revela los vínculos entre el yoga y movimientos extremistas

Quién es Naasón Joaquín García, el líder de la iglesia La Luz del Mundo acusado de delitos contra menores

¿Es mejor bañarse en la mañana, o antes de dormir? Esto responde la ciencia

Arranca la fiesta del Mundial Sub 20 en Chile
El Deportivo

Arranca la fiesta del Mundial Sub 20 en Chile

Van por la clasificación a un nuevo Mundial: el nuevo estatus del rugby tras el éxito de los Cóndores

Jaime Pizarro: “Que Chile sea un buen anfitrión de eventos es un hito que nos pertenece a todos”

Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 27 y 28 de septiembre
Finde

Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 27 y 28 de septiembre

Kendrick Lamar junto a Ca7riel y Paco Amoroso en Chile: estos son los detalles del concierto

Perú Mucho Gusto Lima 2025: cuándo y dónde será la feria gastronómica más grande de Perú

Premios Pedro Sienna: el triunfo de El Ladrón de Perros y La Fabulosa Máquina de Cosechar Oro
Cultura y entretención

Premios Pedro Sienna: el triunfo de El Ladrón de Perros y La Fabulosa Máquina de Cosechar Oro

Ya está disponible el soundtrack de Una batalla tras otra compuesto por Jonny Greenwood

Festival REC de Concepción: los profundos cambios que enfrenta uno de los eventos más importantes de Chile

EE.UU.: Pam Bondi refuerza protección de agentes del ICE y ordena acelerar expulsión de inmigrantes ilegales
Mundo

EE.UU.: Pam Bondi refuerza protección de agentes del ICE y ordena acelerar expulsión de inmigrantes ilegales

EE.UU. le revoca la visa a Gustavo Petro tras participar en manifestación junto a Roger Waters en Nueva York

Maduro advierte de que activará el “estado de conmoción exterior” si Venezuela “es agredida militarmente”

HAES o salud en todas las tallas: el enfoque que propone dejar de medir la salud en kilos
Paula

HAES o salud en todas las tallas: el enfoque que propone dejar de medir la salud en kilos

La piel habla desde adentro: la alianza que une dermatología y nutrición

Hablemos de amor: el abuso de mi psicólogo