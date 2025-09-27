Mundial Sub 20: Un recuerdo y una exigencia

Como experiencia, jugar un Mundial es lo máximo. Un jugador chileno tiene tan pocas posibilidades de hacerlo en cualquier nivel que el recuerdo permanece por siempre. El de 1987 fue maravilloso, más todavía porque se jugó en Chile. Yo era el más joven del equipo. Tenía 17 años y el torneo era Sub 20. Entonces, todo era novedoso: la gira previa, el Mundial en sí mismo. Es un recuerdo inolvidable.

De a poquito fuimos entusiasmando a la gente. Es un poco lo que puede pasar ahora. Partimos perdiendo con Yugoslavia, que después se quedaría con el título. Y luego les ganamos a Togo y Australia. Como fuimos segundos del grupo tuvimos que ir a Concepción a jugar con Italia. La gente se entusiasmó. Diría que una de las claves para esa campaña fue que esa Selección cayó bien en la gente. No nos dejaban salir del hotel. Fue bastante lindo lo que nos tocó vivir.

Los más conocidos eran Luka Tudor y Raimundo Tupper. Yo ya había debutado profesionalmente, pero, en general, éramos un grupo de cabros chicos bien dirigidos por don Lucho Ibarra. Todos nos tomamos en serio el proceso. Estuvimos mucho tiempo concentrados. Recuerdo que ese año jugué por la U en enero y don Fernando Riera me quería para el primer equipo. No se pudo porque la prioridad era el Mundial.

El torneo que comienza va a ser duro para Chile. El fútbol de hoy ha cambiado harto. En esos años había diferencias entre un equipo sudamericano y rivales como Australia y Togo, por citar a los que nos tocó enfrentar. Ahora ya no son tantas. Todo se ha emparejado mucho. A eso hay que prestarle atención.

En la Selección no veo un jugador que sobresalga del resto y ojalá que el técnico esté a la altura. Sus campañas no lo acompañan mucho. Sus resultados, tampoco. Es una incógnita. Hoy Chile tiene que ir a competir. Si pierde los tres partidos, está todo mal hecho. Si no pasa la primera fase, está todo mal hecho. No le toca un europeo. Hay que exigirle.

Por Luis Musrri, ex mundialista juvenil en Chile 1987.