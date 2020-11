Perú: Tres Presidentes en cuatro años

En los últimos cuatro años Perú contabilizará tres mandatarios en un mismo periodo presidencial: Pedro Pablo Kuczynski (2016-2018), Martín Vizcarra (2018-2020) y Manuel Merino, el titular del Congreso que deberá asumir hoy después de que la noche del lunes el Legislativo decidiera destituir al Presidente por 105 votos a favor, 19 en contra y cinco abstenciones. Merino, del partido centrista Acción Popular, tendrá que completar el período de PPK/Vizcarra, que culmina el 28 de julio de 2021 y mantener al país en calma de cara a las elecciones presidenciales del 11 de abril.

El laberinto político peruano parece permanente, pero desde la renuncia de PPK -acusado de corrupción en el marco de la rama peruana del caso Odebrecht- se ha acentuado aún más. En su calidad de Vicepresidente, Vizcarra accedió al Palacio Pizarro en 2018 tras la dramática salida de Kuczynski. El ex gobernador del departamento de Moquegua, intentó llevar a cabo un gobierno de rostro ciudadano y una agenda anticorrupción que se plasmó en una serie de reformas que fueron muy bien vistas por la mayoría, como una regulación al financiamiento de los partidos políticos y el cierre del Congreso.

Pero fue esto último lo que le pasó la cuenta. Hacía rato que Vizcarra -que nunca contó con una bancada legislativa- venía enfrentándose al Poder Legislativo, que dicho sea de paso, es una de las instituciones menos valoradas por los peruanos. Hace unas semanas, Vizcarra había logrado sobrevivir a una moción de vacancia tras un caso de supuesta corrupción y favores políticos que involucraron a un cantante de dudosa reputación y a dos de sus princpales asesoras. Poco después, la prensa local reveló que cuando fue gobernador de Moquegua, recibió más de 600 mil dólares en sobornos.

Hasta la mañana del lunes, la prensa limeña calculaba que la oposición a Vizcarra no llegaría a los 87 votos necesarios para vacarlo. No obstante, todo cambió cuando el propio Presidente acudió al Congreso y en su defensa señaló que había 68 congresistas con procesos en la justicia. “¿Tendrán que dejar sus cargos?”, preguntó. En Lima dicen que eso fue la gota que rebalsó el vaso. Además, en su contra jugó un elemento adicional: debido a una de sus reformas, los actuales congresistas no pueden reelegirse, por ende, no tenían mucho que perder.

Hay quienes creen que a Vizcarra le faltó manejo político, que la pandemia también aportó lo suyo, que improvisó y que sus supuestas mentiras cavaron su tumba. Más allá de las recriminaciones contra el mandatario, Perú comenzará ahora un nuevo período de transición, tan incierto como el futuro de los congresistas que optaron por sacar al Presidente.