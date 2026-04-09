SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Opinión

    Política exterior y seguridad: una combinación virtuosa

    Marisol PeñaPor 
    Marisol Peña
    7 DE ABRIL DEL 2026 MINISTRO DE RELACIONES EXTERIORES, FRANCISCO PEREZ FOTO: DEDVI MISSENE Dedvi Missene

    En sesión reciente del Consejo Chileno de Relaciones Internacionales, el ministro de Relaciones Exteriores ha presentado los pilares de la política exterior que impulsará el actual gobierno: la seguridad, el crecimiento y la confianza.

    El crecimiento supone incentivar las potencialidades de nuestro país bajo una política de apertura al mundo que siga cosechando las ventajas que ya nos han beneficiado como, por ejemplo, en materia de exportaciones de cerezas. La competitividad, propia de la globalización económica, supone, en efecto, aprovechar nuestras ventajas competitivas en mercados tradicionales y emergentes.

    La confianza, entretanto, se muestra indispensable para incentivar la inversión. Nuestra credibilidad depende, ciertamente, de la existencia de reglas claras, de la adecuada transparencia y del respeto irrestricto a la palabra empeñada. Ojalá Chile no fuera nunca más llevado ante el CIADI.

    En lo que se refiere a la seguridad es un hecho palpable que las amenazas que se ciernen sobre las sociedades del planeta ya no se reducen a las clásicas hipótesis de conflicto articuladas en torno a disputas territoriales o espacios de soberanía que ponían en juego el interés nacional de los Estados. Eran los tiempos del realismo en las relaciones internacionales.

    Dichas hipótesis han sido reemplazadas hoy por crisis de diversa naturaleza que conviene detectar oportunamente para adoptar la mejor posición país que mitigue efectos adversos sobre la población.

    Por su parte, los esfuerzos que se desplieguen en materia de crecimiento y confianza están destinados a estrellarse si nuestro Estado no adopta una política consistente frente a las nuevas amenazas como las que provienen del crimen organizado, el narcotráfico y la migración irregular. Los ejemplos dramáticos observados en otros países demuestran que estos flagelos terminan carcomiendo la probidad y la estabilidad de las instituciones democráticas al tiempo que generan una inevitable sensación de inseguridad ciudadana.

    De allí que los esfuerzos que se realicen en torno al refuerzo del multilateralismo y al fortalecimiento de las relaciones bilaterales con nuestros vecinos pueden llegar a ser neutralizados si no existe una conjunción entre la política exterior y la política de seguridad donde la inteligencia tradicional y la inteligencia económica juegan roles relevantes.

    En este sentido, el diseño institucional chileno no responde actualmente a este imperativo. Por lo mismo, nos unimos a aquellos que han hecho ver al Canciller la importancia de crear un sólido Consejo de Seguridad y Política Exterior, como órgano asesor clave del Jefe del Estado, que aborde los desafíos derivados de las nuevas amenazas de una forma coordinada e integrada.

    La propuesta anterior se ve reforzada por la constatación de que el actual Consejo de Seguridad Nacional ha experimentado una mutación constitucional que lo sitúa con un mero carácter programático en la Carta Fundamental.

    Por Marisol Peña, Centro de Justicia Constitucional UDD

    Más sobre:MultilateralismoCrecimientoConfianzaSeguridadRelaciones bilaterales

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Starmer discute con Trump un “plan práctico” para reanudar el tráfico en el estrecho de Ormuz “lo antes posible”

    Corte de La Serena regresa a prisión preventiva a médico ecuatoriano acusado de emitir más de 11 mil licencias fraudulentas en Coquimbo

    Chile Transporte emplaza al gobierno y a generadores de carga a tomar medidas por alza de combustibles

    La Autoridad Palestina condena la aprobación de 34 nuevos asentamientos israelíes en Cisjordania

    En reunión con la ministra de Educación: alcaldes de la Amuch exponen deficiencias de los SLEP y piden auditoría externa al sistema

    Contraloría detecta irregularidades por más de $1.500 millones en gestión del Hospital de Los Ángeles

    Lo más leído

    1.
    Violencia y funas, antidemocráticas y contrarias a toda educación

    Violencia y funas, antidemocráticas y contrarias a toda educación

    Portada del dia

    Casi nadie tiene claro qué es un modelo generativo. El resto lo leyó en La Tercera

    Plan Digital + LT Beneficios$6.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    ¿Regresa la lluvia a la RM? Cuándo y qué sectores de la zona central tendrán precipitaciones

    ¿Regresa la lluvia a la RM? Cuándo y qué sectores de la zona central tendrán precipitaciones

    Meta lanza Muse Spark, su nuevo modelo de inteligencia artificial

    Meta lanza Muse Spark, su nuevo modelo de inteligencia artificial

    El riesgo que corren los astronautas de Artemis II en su viaje a la Luna

    El riesgo que corren los astronautas de Artemis II en su viaje a la Luna

    Cómo hacer la dieta DASH que ayuda a reducir los riesgos de demencia, según un reciente estudio

    Cómo hacer la dieta DASH que ayuda a reducir los riesgos de demencia, según un reciente estudio

    Servicios

    Las 8 comunas de la RM con corte de luz programado para este viernes

    Las 8 comunas de la RM con corte de luz programado para este viernes

    Cuándo juega Chile vs. Argentina por la Liga de Naciones Femenina y quién transmite

    Cuándo juega Chile vs. Argentina por la Liga de Naciones Femenina y quién transmite

    A qué hora y dónde ver a Chile vs. Paraguay Sub 17 en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Chile vs. Paraguay Sub 17 en TV y streaming

    Corte de La Serena regresa a prisión preventiva a médico ecuatoriano acusado de emitir más de 11 mil licencias fraudulentas en Coquimbo
    Chile

    Corte de La Serena regresa a prisión preventiva a médico ecuatoriano acusado de emitir más de 11 mil licencias fraudulentas en Coquimbo

    Chile Transporte emplaza al gobierno y a generadores de carga a tomar medidas por alza de combustibles

    En reunión con la ministra de Educación: alcaldes de la Amuch exponen deficiencias de los SLEP y piden auditoría externa al sistema

    Coopeuch distribuirá más de $72 mil millones en remanente entre sus socios
    Negocios

    Coopeuch distribuirá más de $72 mil millones en remanente entre sus socios

    FMI enciende las alertas por la guerra en Irán: “El crecimiento será más lento, incluso si la nueva paz es duradera”

    Accionistas de Bci ratifican a Susana Jiménez en el directorio y aprueban dividendo de $1.500 por acción

    Qué sentencia tuvo la “reina de la Ketamina”, la mujer que le suministró drogas a Matthew Perry, actor de Friends
    Tendencias

    Qué sentencia tuvo la “reina de la Ketamina”, la mujer que le suministró drogas a Matthew Perry, actor de Friends

    Quién era Michael Patrick, el actor de Game of Thrones que falleció a los 35 años

    Por qué los estudiantes que hacen deporte tienen más probabilidad de asistir a clases, en comparación a sus compañeros

    La respuesta de Universidad de Concepción tras la denuncia contra su técnico por parte del Colegio de Entrenadores
    El Deportivo

    La respuesta de Universidad de Concepción tras la denuncia contra su técnico por parte del Colegio de Entrenadores

    En vivo: Chile se enfrenta a Paraguay por el Sudamericano Sub 17, en un duelo de necesitados

    Desde la mitad de la cancha: revisa el insólito autogol del Porto ante el Nottingham Forest por la Europa League

    Review de los Mijia Smart Audio Glasses: audio personal en unos lentes a menos de la mitad de precio que las Ray-Ban Meta
    Tecnología

    Review de los Mijia Smart Audio Glasses: audio personal en unos lentes a menos de la mitad de precio que las Ray-Ban Meta

    Estas son las apps más usadas en la Antártica

    Meta lanza Muse Spark, su nuevo modelo de inteligencia artificial

    Amarga Navidad: la nueva cinta de Pedro Almodóvar confirma estreno en Chile
    Cultura y entretención

    Amarga Navidad: la nueva cinta de Pedro Almodóvar confirma estreno en Chile

    Francisca Valenzuela explora la oscuridad después de dar a luz en su nuevo single

    Las catadoras del Führer: llega película basada en bestseller italiano

    Starmer discute con Trump un “plan práctico” para reanudar el tráfico en el estrecho de Ormuz “lo antes posible”
    Mundo

    Starmer discute con Trump un “plan práctico” para reanudar el tráfico en el estrecho de Ormuz “lo antes posible”

    La Autoridad Palestina condena la aprobación de 34 nuevos asentamientos israelíes en Cisjordania

    “Las mentiras deben terminar”: Melania Trump dice que no fue víctima de Jeffrey Epstein

    Manitos al plato: tres recetas que tienes que probar del nuevo libro de Isidora Khamis
    Paula

    Manitos al plato: tres recetas que tienes que probar del nuevo libro de Isidora Khamis

    Si el sexo duele, no es normal

    Hablemos de amor: perdí mi trabajo soñado, ese que llevaba más de una década deseando