Primeras impresiones

1. Un candidato fome, un programa fome, un triunfo democrático histórico y un discurso fome. Nada más lejano del fascismo o de cualquier autoritarismo. El peligro es cierta falta de sustancia, no otra cosa. Todo el cuento de la ultra extrema derecha, urdido desde facultades de sociología y ciencias políticas hegemonizadas por la izquierda, se deshizo como lágrimas bajo la lluvia. Si de algo habla mal, es de esas facultades. Tanta parcialidad es incompatible con una academia seria.

2. Kast gana, en buena medida, porque recorrió Chile entero fundando orgánicas locales. Son pocas las comunas que no ha visitado. El Partido Republicano tiene un trabajo territorial importante. No es un partido de matinales. Hizo el trabajo de bases que Guzmán inculcó al gremialismo original.

3. Kast rompe con Boric en todo lo que Boric tiene de octubrista y de zorrón. El octubrismo decía que todo estaba mal, que había que cambiarlo todo, que había que refundar Chile. Kast plantea que hay muchas cosas mal hechas, y problemas graves sin atención suficiente. Por eso es un gobierno de emergencia. Porque no es refundacional. Y es un gobierno ñoño, no zorrón. Kast no pretende ser bacán. Tampoco parece desesperado porque lo amen.

4. Desde el punto de vista de Kast el país no se cae entero a pedazos, pero hay muchos pedazos del país que se caen enteros. Esto segundo nunca logró ser tomado en serio por el gobierno del Frente Amplio que, convencido de que el lenguaje construía realidad, van por la vida declarando histórico y estupendo todo lo que hacen.

5. Igual que Boric, Kast ganó exagerando sus promesas. Algunas de ellas son tan improbables como transporte gratis. La pregunta es si sus seguidores las entendieron como “dolo bueno”, es decir, como exageraciones que cualquiera entiende que son parte del trafico político electoral normal, o bien si se las tomaron en serio. En el caso de Boric, está claro que su núcleo duro de seguidores nunca esperó que les cumplieran nada en particular.

6. Otro parentesco entre Kast y Boric es que la parte más sólida de ambos es una apelación a los deberes y las virtudes cívicas. Boric las descubrió tarde, y no las articuló muy bien. Es algo distinto a la moralina farsante del Frente Amplio. Es la idea de que nos debemos cosas por vivir en familias y ser parte de la sociedad. Que la vida no pueden ser puros derechos. Que tenemos obligaciones recíprocas que deben ser promovidas y custodiadas por las instituciones. Kast debe seguir construyendo en esa dirección.

7. El resultado de esta elección refuerza sin duda la idea de que estamos presenciando un cambio de paradigma: del 40/60 del plebiscito del 88 al 60/40 del plebiscito constitucional del 4S del 2022. La izquierda intentó cambiar el paradigma del desarrollo chileno desde el capitalismo democrático al “régimen de lo público” a la fuerza, y terminó perdiendo un tercio de sus apoyos. Si no son capaces de una autocrítica profunda, este nuevo clivaje podría extender su régimen por largo ciclo.

8. Una maldición que perseguirá a la izquierda es que, por haber guardado silencio o derechamente apoyado el violentismo durante el estallido, ahora todos los desmanes serán vinculados a ellos. Y los desmanes en Plaza Italia, por ejemplo, comenzaron ayer mismo.

9. Si a Kast le toca un superciclo del cobre y otros metales, además de la caída de Maduro en Venezuela y el inicio de un proceso de reconstrucción en ese país apoyado por Estados Unidos, habría que juzgarlo como alguien malcriado por la fortuna. Hasta sus promesas más exageradas podrían verse cumplidas.

10. Este gobierno de Kast es la última oportunidad de la clase política chilena para salvarse del merecido triunfo del populismo. Si no ordenan su show, hasta aquí llegó. La oposición deberá tenerlo en cuenta desde marzo: ellos se hundirán también con el barco, si es que lo hunden.

Por Pablo Ortúzar, investigador del IES.