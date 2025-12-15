VOTA INFORMADO por $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Opinión

    Primeras impresiones

    Pablo OrtúzarPor 
    Pablo Ortúzar
    Aton Chile JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE

    1. Un candidato fome, un programa fome, un triunfo democrático histórico y un discurso fome. Nada más lejano del fascismo o de cualquier autoritarismo. El peligro es cierta falta de sustancia, no otra cosa. Todo el cuento de la ultra extrema derecha, urdido desde facultades de sociología y ciencias políticas hegemonizadas por la izquierda, se deshizo como lágrimas bajo la lluvia. Si de algo habla mal, es de esas facultades. Tanta parcialidad es incompatible con una academia seria.

    2. Kast gana, en buena medida, porque recorrió Chile entero fundando orgánicas locales. Son pocas las comunas que no ha visitado. El Partido Republicano tiene un trabajo territorial importante. No es un partido de matinales. Hizo el trabajo de bases que Guzmán inculcó al gremialismo original.

    3. Kast rompe con Boric en todo lo que Boric tiene de octubrista y de zorrón. El octubrismo decía que todo estaba mal, que había que cambiarlo todo, que había que refundar Chile. Kast plantea que hay muchas cosas mal hechas, y problemas graves sin atención suficiente. Por eso es un gobierno de emergencia. Porque no es refundacional. Y es un gobierno ñoño, no zorrón. Kast no pretende ser bacán. Tampoco parece desesperado porque lo amen.

    4. Desde el punto de vista de Kast el país no se cae entero a pedazos, pero hay muchos pedazos del país que se caen enteros. Esto segundo nunca logró ser tomado en serio por el gobierno del Frente Amplio que, convencido de que el lenguaje construía realidad, van por la vida declarando histórico y estupendo todo lo que hacen.

    5. Igual que Boric, Kast ganó exagerando sus promesas. Algunas de ellas son tan improbables como transporte gratis. La pregunta es si sus seguidores las entendieron como “dolo bueno”, es decir, como exageraciones que cualquiera entiende que son parte del trafico político electoral normal, o bien si se las tomaron en serio. En el caso de Boric, está claro que su núcleo duro de seguidores nunca esperó que les cumplieran nada en particular.

    6. Otro parentesco entre Kast y Boric es que la parte más sólida de ambos es una apelación a los deberes y las virtudes cívicas. Boric las descubrió tarde, y no las articuló muy bien. Es algo distinto a la moralina farsante del Frente Amplio. Es la idea de que nos debemos cosas por vivir en familias y ser parte de la sociedad. Que la vida no pueden ser puros derechos. Que tenemos obligaciones recíprocas que deben ser promovidas y custodiadas por las instituciones. Kast debe seguir construyendo en esa dirección.

    7. El resultado de esta elección refuerza sin duda la idea de que estamos presenciando un cambio de paradigma: del 40/60 del plebiscito del 88 al 60/40 del plebiscito constitucional del 4S del 2022. La izquierda intentó cambiar el paradigma del desarrollo chileno desde el capitalismo democrático al “régimen de lo público” a la fuerza, y terminó perdiendo un tercio de sus apoyos. Si no son capaces de una autocrítica profunda, este nuevo clivaje podría extender su régimen por largo ciclo.

    8. Una maldición que perseguirá a la izquierda es que, por haber guardado silencio o derechamente apoyado el violentismo durante el estallido, ahora todos los desmanes serán vinculados a ellos. Y los desmanes en Plaza Italia, por ejemplo, comenzaron ayer mismo.

    9. Si a Kast le toca un superciclo del cobre y otros metales, además de la caída de Maduro en Venezuela y el inicio de un proceso de reconstrucción en ese país apoyado por Estados Unidos, habría que juzgarlo como alguien malcriado por la fortuna. Hasta sus promesas más exageradas podrían verse cumplidas.

    10. Este gobierno de Kast es la última oportunidad de la clase política chilena para salvarse del merecido triunfo del populismo. Si no ordenan su show, hasta aquí llegó. La oposición deberá tenerlo en cuenta desde marzo: ellos se hundirán también con el barco, si es que lo hunden.

    Por Pablo Ortúzar, investigador del IES.

    Más sobre:EleccionesKastBoricDerechaIzquierda

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Cómo fue el ataque terrorista contra judíos en Sydney que dejó al menos 15 muertos

    Jara asume histórica derrota de la izquierda y llama al sector a ser una oposición “responsable”

    Macron felicita a Kast por su triunfo en las elecciones y pide que “nuestros dos países continúen trabajando juntos”

    Vuelven las corbatas

    Cómo es la tecnología desarrollada en Chile que permitirá anticipar riesgos y prevenir emergencias en pleno vuelo

    El “gobierno de emergencia” que planea Kast

    Lo más leído

    1.
    La amarga derrota de Jara

    La amarga derrota de Jara

    2.
    Preguntas colgantes

    Preguntas colgantes

    3.
    La derechita valiente

    La derechita valiente

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Infórmate para la segunda vuelta y usa tus beneficios 🗳️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Quién es José Antonio Kast, el nuevo presidente de Chile

    Quién es José Antonio Kast, el nuevo presidente de Chile

    Nueva demanda: familia asegura que ChatGPT instó a un hombre a matar a su madre

    Nueva demanda: familia asegura que ChatGPT instó a un hombre a matar a su madre

    Cuáles son las 5 fases por las que pasa nuestro cerebro desde que nacemos hasta la vejez

    Cuáles son las 5 fases por las que pasa nuestro cerebro desde que nacemos hasta la vejez

    “Inesperado”: la investigación que encontró un comportamiento inusual en un tsunami, tras un terremoto 8.8

    “Inesperado”: la investigación que encontró un comportamiento inusual en un tsunami, tras un terremoto 8.8

    Servicios

    Temblor hoy, lunes 15 de diciembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, lunes 15 de diciembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Dónde y a qué hora ver a Alavés vs. Real Madrid en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Alavés vs. Real Madrid en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Crystal Palace vs. Manchester City en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Crystal Palace vs. Manchester City en TV y streaming

    Jara asume histórica derrota de la izquierda y llama al sector a ser una oposición “responsable”
    Chile

    Jara asume histórica derrota de la izquierda y llama al sector a ser una oposición “responsable”

    El “gobierno de emergencia” que planea Kast

    Hombre muere tras ser baleado en una feria navideña informal en Puente Alto

    Vuelven las corbatas
    Negocios

    Vuelven las corbatas

    Cristián Larroulet: “La ciudadanía está marcando claramente un cambio de signo ideológico”

    Alejandro Micco: “Una de las principales definiciones que tendrá que hacer el gobierno de Kast es si será promercado o pronegocios”

    Cómo fue el ataque terrorista contra judíos en Sydney que dejó al menos 15 muertos
    Tendencias

    Cómo fue el ataque terrorista contra judíos en Sydney que dejó al menos 15 muertos

    Cómo es la tecnología desarrollada en Chile que permitirá anticipar riesgos y prevenir emergencias en pleno vuelo

    Quién es José Antonio Kast, el nuevo presidente de Chile

    El ambicioso plan que Chile presentó al COI para recibir los Juegos Olímpicos de la Juventud
    El Deportivo

    El ambicioso plan que Chile presentó al COI para recibir los Juegos Olímpicos de la Juventud

    Con pasajes a México: Esteban González se lleva al Querétaro a una de las figuras del campeón Coquimbo Unido

    El dardo de Arturo Vidal a Colo Colo por no renovarle el contrato a Mauricio Isla

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 13 y 14 de diciembre
    Finde

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 13 y 14 de diciembre

    El cascanueces en el Teatro Nescafé de las Artes: los detalles de las funciones y dónde comprar las entradas

    Con actividades y descuentos: la Feria de Libros del IES tendrá una nueva versión

    Julio Rojas, escritor y creador de Caso 63: “Nunca ha sido más fácil escribir ciencia ficción que ahora”
    Cultura y entretención

    Julio Rojas, escritor y creador de Caso 63: “Nunca ha sido más fácil escribir ciencia ficción que ahora”

    Fallece a los 86 años Ernesto Acher, exintegrante de Les Luthiers

    Guillermo Arriaga, guionista y escritor mexicano: “La guerra con Estados Unidos dejó un ego herido en los mexicanos, a muchos mexicanos aún nos pesa”

    Macron felicita a Kast por su triunfo en las elecciones y pide que “nuestros dos países continúen trabajando juntos”
    Mundo

    Macron felicita a Kast por su triunfo en las elecciones y pide que “nuestros dos países continúen trabajando juntos”

    Corrupción y casos de acoso sexual en el PSOE: Pedro Sánchez enfrentado a “sus horas más críticas” en España

    En Rusia, los cosacos han vuelto al servicio gracias a la guerra en Ucrania

    Catalina Castro Choque: seis generaciones de ayni
    Paula

    Catalina Castro Choque: seis generaciones de ayni

    La primera de todas: el libro de Gabriela Mistral que se reparte gratis en el metro

    Fundación Gerocultura: el proyecto que pone la vejez sobre las tablas