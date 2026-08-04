SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Opinión

    Reformas en educación: apostemos por quienes lo hacen bien

    Por 
    José Manuel Astorga
     
    María Turner
    Sistema de Admisión Escolar 2025. Getty Images

    Al regular en educación solemos discutir con pasión los fines y muy poco la evidencia concreta, la idoneidad de las herramientas para alcanzarlos y los costos de la regulación. Dos de las últimas grandes reformas educativas así lo demuestran.

    En 2011, con la Ley de Aseguramiento de la Calidad de la Educación, decidimos ordenar anualmente a los colegios en categorías de desempeño. La finalidad era doble: orientar a las familias en la elección del colegio para sus hijos e informar al Estado para que apoyara o, en último término, cerrara aquellos que no aseguraran estándares mínimos de calidad.

    Luego, en 2015, con la Ley de Inclusión Escolar, exigimos a todos los sostenedores de colegios subvencionados convertirse en organizaciones sin fines de lucro y comprar sus inmuebles. Esto buscaba erradicar el uso de los arriendos como forma de generar utilidades, y promover un mejor uso de las subvenciones.

    Desde distintas miradas políticas, ambas reformas perseguían generar mejores oportunidades educativas. ¿Los resultados? Ninguna se pudo implementar por completo.

    En el primer caso, la ordenación lleva 7 años sin implementarse: para el proceso de admisión 2027 las familias usarán información del año 2019. A ello se suma que no existe un solo colegio que haya cerrado por bajo desempeño. En el segundo, se han concretado menos de 300 compras de locales escolares, mientras los sostenedores existentes siguen eximidos de la prohibición de arrendar, generando una disparidad enorme con quienes quieren integrarse como nuevos sostenedores.

    Ambas reformas fallaron por lo mismo: las herramientas elegidas tenían costos que las hacían inviables. No evaluamos bien el costo social de cerrar intempestivamente una escuela ni el costo económico de reemplazar arriendos por compraventas.

    Hoy el Senado tiene en sus manos una reforma construida con una lógica distinta. La Comisión de Educación está tramitando un proyecto de ley que permite delegar a sostenedores con al menos tres años consecutivos en categoría de desempeño alta o media la administración de establecimientos de bajo desempeño. Sin cierres, sin reestructuraciones corporativas, sin grandes costos sociales ni financieros. La comunidad sigue; cambia el administrador.

    Se deja de apostar por lo que “quizás funcione” y se privilegia lo que demostró funcionar, avanzando con metas concretas, mediante convenios adaptados a cada realidad y sujetos a la aprobación y evaluación de la Agencia de Calidad y el Ministerio de Educación.

    Si queremos mejores oportunidades educativas para los niños, niñas y adolescentes del país, y buscamos resultados rápidos, que no sacrifiquen generaciones completas, ni el statu quo ni la creación de nuevos colegios serán la solución; la respuesta es multiplicar las experiencias que ya demostraron funcionar y son preferidas por las familias.

    Por María Turner y José Manuel Astorga, de Pivotes

    Más sobre:EducaciónReformasColegiosNiñez

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Así es The Grounds, el nuevo mundo abierto de EA Sports FC 27

    Primer vistazo a EA Sports FC 27: menos menús y más horas en cancha (o las novedades que trae FUT)

    Eduardo Hodge, historiador: “Ese gran éxito de la modernidad, llamado Estado-nación hoy está en crisis”

    Senado aprueba por unanimidad Día Nacional de la Teletón: vuelve a la Cámara de Diputados para continuar su tramitación

    Quiroz acuerda con senadores Walker y Gahona mecanismo para financiar reconstrucción de Coquimbo tras sistema frontal

    Hay dos sujetos en prisión preventiva: la indagatoria por tráfico de heroína en la ex Penitenciaría de Santiago

    Lo más leído

    1.
    La hora del cobre

    La hora del cobre

    2.
    Si Chile se cae a pedazos, quiero mi cheque de souvenir

    Si Chile se cae a pedazos, quiero mi cheque de souvenir

    3.
    Relatos que invisibilizan

    Relatos que invisibilizan

    4.
    Del “bencinazo” al “arancelazo”

    Del “bencinazo” al “arancelazo”

    5.
    Progresividad municipal en riesgo

    Progresividad municipal en riesgo

    6.
    Navegar en la dirección correcta

    Navegar en la dirección correcta

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    Plan Digital+$6.990 al mes, por los 3 primeros meses SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Lluvia, heladas y mucho frío: el pronóstico en Chile para los próximos días, según Meteochile

    Lluvia, heladas y mucho frío: el pronóstico en Chile para los próximos días, según Meteochile

    Así funcionan los lentes inteligentes de Vozinha

    Así funcionan los lentes inteligentes de Vozinha

    Las regiones que tendrán lluvia “sobre lo normal” durante agosto, según Meteochile

    Las regiones que tendrán lluvia “sobre lo normal” durante agosto, según Meteochile

    Cómo será el vuelo más largo del mundo (sin escalas) que durará 22 horas

    Cómo será el vuelo más largo del mundo (sin escalas) que durará 22 horas

    Servicios

    Comienza el plazo para pagar la segunda cuota del Permiso de circulación: ¿Cómo hacer el trámite?

    Comienza el plazo para pagar la segunda cuota del Permiso de circulación: ¿Cómo hacer el trámite?

    Los descuentos que permiten ahorrar hasta $300 por litro de bencina durante agosto

    Los descuentos que permiten ahorrar hasta $300 por litro de bencina durante agosto

    Rating del lunes 3 de agosto en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del lunes 3 de agosto en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Gatica dice que insistirá en acciones contra Crespo y arremete contra Kast: “Nuevamente demuestra no estar a la altura”
    Chile

    Gatica dice que insistirá en acciones contra Crespo y arremete contra Kast: “Nuevamente demuestra no estar a la altura”

    Senado aprueba por unanimidad Día Nacional de la Teletón: vuelve a la Cámara de Diputados para continuar su tramitación

    Quiroz acuerda con senadores Walker y Gahona mecanismo para financiar reconstrucción de Coquimbo tras sistema frontal

    Jeff Bezos tramita la venta de acciones de Amazon por más de US$ 4.000 millones
    Negocios

    Jeff Bezos tramita la venta de acciones de Amazon por más de US$ 4.000 millones

    Bernardo Fontaine: “Tenemos que revisar las normas de Codelco y las leyes que lo regulan para facilitar la búsqueda de socios”

    Economistas de la Red de Centros Progresistas rechazan abrir la propiedad de Codelco a privados

    Lluvia, heladas y mucho frío: el pronóstico en Chile para los próximos días, según Meteochile
    Tendencias

    Lluvia, heladas y mucho frío: el pronóstico en Chile para los próximos días, según Meteochile

    Cómo será el vuelo más largo del mundo (sin escalas) que durará 22 horas

    Las regiones que tendrán lluvia “sobre lo normal” durante agosto, según Meteochile

    Las Diablas se ilusionan de cara a su segundo Mundial: “El grupo está abierto para pasar a un Top 8″
    El Deportivo

    Las Diablas se ilusionan de cara a su segundo Mundial: “El grupo está abierto para pasar a un Top 8″

    “Me llegaron muchas propuestas, pero nunca dudé en ir a un equipo grande”: las reflexiones Vozinha en su presentación como refuerzo de Colo Colo

    Ya negocia para ser embajador de una marca: cómo Colo Colo y Vozinha trabajan para comercializar el fenómeno de su llegada

    Así es The Grounds, el nuevo mundo abierto de EA Sports FC 27
    Tecnología

    Así es The Grounds, el nuevo mundo abierto de EA Sports FC 27

    Primer vistazo a EA Sports FC 27: menos menús y más horas en cancha (o las novedades que trae FUT)

    Así funcionan los lentes inteligentes de Vozinha

    Maggie O’Farrell tras Hamnet: luces y sombras de Tierra, su nueva novela que ya prepara su salto al cine
    Cultura y entretención

    Maggie O’Farrell tras Hamnet: luces y sombras de Tierra, su nueva novela que ya prepara su salto al cine

    La Oreja de Van Gogh agota entradas de su primera fecha y suma segundo show en el Movistar Arena

    James Norton, el villano de House of the Dragon: “Él se percibe a sí mismo como el héroe”

    Eduardo Hodge, historiador: “Ese gran éxito de la modernidad, llamado Estado-nación hoy está en crisis”
    Mundo

    Eduardo Hodge, historiador: “Ese gran éxito de la modernidad, llamado Estado-nación hoy está en crisis”

    La trama de un chileno de ascendencia palestina deportado por Israel

    Ministros de la Unión Europea acuerdan reforzar fronteras, retornos y sistema de alerta temprana tras la crisis en Ceuta

    Catalina Gracia Hinke: “La conversación sobre pantallas no puede seguir siendo sólo sobre prohibir”
    Paula

    Catalina Gracia Hinke: “La conversación sobre pantallas no puede seguir siendo sólo sobre prohibir”

    Prenderse fuego: el podcast que recupera la voz de Pedro Lemebel

    ONG Amaranta frente al avance de los discursos regresivos: “Es importante la disputa del espacio digital”