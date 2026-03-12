SUSCRÍBETE
    Opinión

    Reino Unido y Chile: una alianza para el futuro

    Chris Elmore MP 
    Chris Elmore MP
    Aton Chile SEBASTIAN CISTERNAS/ ATON CHILE

    Mi primera visita a Chile como Ministro de la cancillería británica me trajo para participar en la inauguración del mandato del Presidente José Antonio Kast, en una ceremonia de gran espíritu democrático, reflejo de la relación entre nuestras naciones, basada en valores compartidos y con una mirada hacia el futuro.

    La nuestra es una relación fundada en economías abiertas, con foco en el crecimiento económico. Chile es uno de los socios comerciales más importantes del Reino Unido en América Latina, con un comercio total de bienes y servicios valorado en £2.200 millones de libras en los 12 meses hasta el final de septiembre de 2025. Con la adhesión del Reino Unido al Acuerdo Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (CPTPP) en 2024, pasamos a integrar conjuntamente un bloque que representa alrededor del 15% del PIB mundial y del cual Chile forma parte desde 2023. Esta asociación nos posiciona de manera excepcional para aprovechar plenamente las oportunidades comerciales y de inversión que ofrece este acuerdo de nueva generación.

    La relación entre ambas naciones está marcada también por la mirada de que el crecimiento económico va de la mano con la conservación del medio ambiente y la sostenibilidad. El Reino Unido y Chile trabajan juntos en áreas de interés común, tales como el cumplimiento de altos estándares ESG en la industria de los minerales críticos esenciales para la transición energética, o impulsando el desarrollo de nuevas fuentes de energía limpias. Estas colaboraciones son centrales para nuestro futuro colectivo.

    La gama extraordinaria de recursos naturales de Chile y la experiencia del Reino Unido en materia minera y energética nos convierten en socios naturales. Así, por ejemplo, con la firma de dos acuerdos en enero, el British Geological Survey (BGS) selló nuevas alianzas con el Servicio Nacional de Geología y Minería (Sernageomin) y el Instituto Nacional del Litio y Salares (InLiSa). Estos acuerdos nos permitirán seguir promoviendo el intercambio de información y tecnología de vanguardia que ayudará a desarrollar metodologías avanzadas para la exploración y explotación sostenible de minerales, atrayendo inversión al sector.

    En nuestra relación actual, una de las áreas de colaboración más prometedoras es la del desarrollo de la industria naval. La Política Nacional de Construcción Naval de Chile refleja una ambición genuina y el Reino Unido cuenta con experiencia relevante para apoyarlos en este ámbito. En Escocia, la inversión en la industria de construcción naval ha contribuido a revitalizar comunidades costeras, generando empleos de calidad, impulsando la innovación y articulando a universidades, industria y gobierno en torno a un propósito común.

    La región del Biobío presenta una oportunidad notablemente similar. A medida que las comunidades buscan reinventarse, la construcción naval ofrece un camino hacia el desarrollo económico sostenible. Queremos recorrer ese camino junto a Chile, compartiendo nuestros conocimientos y trabajando juntos para convertir el legado industrial en renovación industrial.

    Otro ámbito destacado de nuestra alianza es la colaboración científica, desde la astronomía hasta la protección de los océanos y el estudio del cambio climático. Además, el papel de Chile como puerta de entrada a la Antártica lo convierte en un socio estratégico. En esta misma línea, la colaboración entre el Servicio Antártico Británico (BAS) y el Instituto Antártico Chileno, INACH, tiene raíces históricas profundas que impactan no solo la investigación científica; también cumplen un importante rol geopolítico enfocado en la protección del continente blanco.

    El inicio de un nuevo gobierno en Chile es un momento natural para reflexionar sobre lo que representa esta alianza y hacia dónde puede ir. En esencia, es una relación entre dos naciones que creen en la democracia, las economías abiertas y el rol de la ciencia.

    El futuro de nuestra relación seguirá construyéndose sobre estos cimientos. Mi visita a Chile me dejó convencido del extraordinario potencial para la relación entre el Reino Unido y Chile.

    Por Chris Elmore MP, Ministro de la cancillería británica para Latinoamérica y el Caribe

