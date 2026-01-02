SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Opinión

    RIP al ciclo woke (2011–2025)

    Naim BroPor 
    Naim Bro
    Diego Martin/Aton Chile Diego Martin

    La elección de José Antonio Kast marca algo más que un cambio de gobierno. Puede leerse como el cierre de un ciclo político y cultural que comenzó en 2011, y que definió buena parte de la conversación pública en Chile y en buena parte del mundo occidental.

    En Chile, ese año quedó asociado al movimiento estudiantil. En retrospectiva, no fue solo una protesta sectorial, sino el inicio de una nueva sensibilidad política: una que puso en el centro la desigualdad, las identidades, la crítica a las élites y la impugnación de las instituciones heredadas.

    Esa sensibilidad luego se conocería —de forma imprecisa pero extendida— como woke en otras latitudes, y como ñuñoísmo en la jerga santiaguina. Este ciclo combinó demandas legítimas de reconocimiento con un lenguaje que muchos percibieron como excesivamente moralizante o excluyente del disenso. Los liderazgos que emergieron entonces —y que hoy gobiernan hasta marzo de 2026— son hijos directos de ese momento.

    Este no fue un fenómeno exclusivamente chileno. El año 2011 marcó un punto de inflexión global. La Primavera Árabe sacudió el norte de África y Medio Oriente; en España surgieron los indignados; en Estados Unidos, Occupy Wall Street, entre otros casos.

    En We Have Never Been Woke (2024), el sociólogo norteamericano Musa Al-Gharbi combina análisis de encuestas de opinión, registros de protesta e incluso búsquedas en Google para delimitar empíricamente el comienzo y el declive del ciclo woke. El autor muestra cómo temáticas vinculadas al feminismo, el antirracismo o la diversidad sexual experimentan un alza significativa desde 2011. Un patrón similar se observa en la academia: proliferan papers, libros y programas formativos centrados en estas agendas.

    El ciclo también se refleja en el aumento de protestas que registra el Observatorio de Protestas del COES en Chile a partir de 2011. Tras alcanzar un máximo en 2019, ese nivel de movilización comienza a declinar de forma sostenida desde 2020, lo que sugiere un agotamiento progresivo del repertorio movilizador.

    Pero este no es el primer ciclo progresista de la historia. Al-Gharbi identifica al menos tres olas previas: la de los años 30, asociada a la expansión del Estado de bienestar; la de los años 60, con el movimiento hippie y los derechos civiles; y otra de menor escala a comienzos de los 90. Todas comparten un patrón similar: expansión cultural, hegemonía moral y, finalmente, una reacción conservadora significativa.

    En el ciclo actual, esta reacción se expresa en el ascenso de fuerzas políticas que hicieron del rechazo explícito al lenguaje y a las prioridades woke uno de los ejes de su atractivo electoral, desde Estados Unidos con Donald Trump hasta distintas derechas populistas en Europa.

    La historia sugiere que estas reacciones no son anomalías —y la elección de José Antonio Kast puede inscribirse en este patrón—, sino parte del ciclo. Cuando una sensibilidad se vuelve dominante por demasiado tiempo, amplios sectores comienzan a percibirla como distante, moralizante o desconectada de sus preocupaciones cotidianas. En Chile, ese punto de inflexión comenzó a hacerse visible en 2022, con el plebiscito de salida de la Convención Constitucional, que marcó el primer rechazo masivo a ese lenguaje y a esa forma de interpretar el cambio social.

    Nada de esto implica que las ideas asociadas al ciclo progresista desaparezcan ni que carezcan de efectos duraderos. Muchas quedan institucionalizadas; otras reaparecerán más adelante, bajo nuevas formas y con nuevos lenguajes.

    Tal vez por eso conviene recordar que ningún ciclo cultural o político es permanente. Así como el momento progresista iniciado en 2011 logró estructurar la agenda pública durante más de una década, también el ciclo que hoy comienza estará, tarde o temprano, sujeto a sus propios límites y a nuevas reacciones.

    Por Naim Bro, profesor Escuela de Gobierno, Universidad Adolfo Ibáñez. Investigador, Instituto Milenio Fundamento de los Datos

    Más sobre:KastCAmbio socialReacciónAgenda pública

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    El dólar arranca resistiendo subir de los $900 y el Ipsa cae en el primer día hábil de 2026

    La severa crítica de Donald Trump al actor George Clooney por haber obtenido la nacionalidad francesa

    Qué se sabe de la reciente muerte de la hija del actor Tommy Lee Jones

    Fiscal judicial de la Corte de Apelaciones formula cargos contra conservador y archivero de Puente Alto Sergio Yáber

    Balance Año Nuevo: Más de 20 mil detenidos y 54 homicidios se registraron en las últimas semanas del 2025

    “No corresponde”: diputado Santana (PS) califica de “grave” operación prioritaria de madre de la ministra Aguilera

    Lo más leído

    1.
    Melancolía de la izquierda

    Melancolía de la izquierda

    2.
    Los intereses comerciales en salud

    Los intereses comerciales en salud

    3.
    Enero legislativo en educación

    Enero legislativo en educación

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    La severa crítica de Donald Trump al actor George Clooney por haber obtenido la nacionalidad francesa

    La severa crítica de Donald Trump al actor George Clooney por haber obtenido la nacionalidad francesa

    Qué se sabe de la reciente muerte de la hija del actor Tommy Lee Jones

    Qué se sabe de la reciente muerte de la hija del actor Tommy Lee Jones

    Qué causa el 50% de los ataques cardíacos en mujeres jóvenes, según un reciente estudio

    Qué causa el 50% de los ataques cardíacos en mujeres jóvenes, según un reciente estudio

    5 mitos sobre la leche, aclarados por expertos en salud

    5 mitos sobre la leche, aclarados por expertos en salud

    Servicios

    Rating del jueves 1 de enero en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del jueves 1 de enero en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Calendario de la revisión técnica: revisa el mes, documentos necesarios y de cuánto es la multa

    Calendario de la revisión técnica: revisa el mes, documentos necesarios y de cuánto es la multa

    Temblor hoy, viernes 2 de enero en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, viernes 2 de enero en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Rating del jueves 1 de enero en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN
    Chile

    Rating del jueves 1 de enero en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Calendario de la revisión técnica: revisa el mes, documentos necesarios y de cuánto es la multa

    Fiscal judicial de la Corte de Apelaciones formula cargos contra conservador y archivero de Puente Alto Sergio Yáber

    El dólar arranca resistiendo subir de los $900 y el Ipsa cae en el primer día hábil de 2026
    Negocios

    El dólar arranca resistiendo subir de los $900 y el Ipsa cae en el primer día hábil de 2026

    Imacec: Grau reconoce expansión “algo menos dinámica” en noviembre y advierte base de comparación “más exigente”

    Imacec registra un pobre crecimiento en noviembre y se ve difícil la meta de Hacienda para 2025

    La severa crítica de Donald Trump al actor George Clooney por haber obtenido la nacionalidad francesa
    Tendencias

    La severa crítica de Donald Trump al actor George Clooney por haber obtenido la nacionalidad francesa

    Qué se sabe de la reciente muerte de la hija del actor Tommy Lee Jones

    Cómo Rusia solicitó a EEUU que detenga la persecución del Bella 1, el petrolero vinculado a Venezuela e Irán

    Será compañero de Neymar: Felipe Loyola da el salto a Brasil y llega al Santos
    El Deportivo

    Será compañero de Neymar: Felipe Loyola da el salto a Brasil y llega al Santos

    ¿Sergio Ramos, jefe de Alexis Sánchez y Gabriel Suazo? El paso que planea el exzaguero del Real Madrid en el Sevilla

    El millonario cheque que recibirá la U por la venta de Valentín Castellanos al West Ham

    Desde Sade hasta distintos álbumes de Rosalía en escucha inmersiva: la cartelera de Omni Soundlab para enero
    Finde

    Desde Sade hasta distintos álbumes de Rosalía en escucha inmersiva: la cartelera de Omni Soundlab para enero

    Festival de Cine Las Condes 2026: la programación y dónde comprar las entradas

    La ruta de cenas y fiestas del Centro Histórico de Santiago para Año Nuevo

    Andrea Amosson, escritora: “Quería narrar los hallazgos Chinchorro como una historia humana y no arqueológica”
    Cultura y entretención

    Andrea Amosson, escritora: “Quería narrar los hallazgos Chinchorro como una historia humana y no arqueológica”

    El regreso de Michael J. Fox: liberan imágenes de su rol en serie con Harrison Ford y Jason Segel

    Die’ced: la nueva apuesta del cine de terror que llega a las salas chilenas

    Dachas, residencias de lujo y palacios secretos: el imperio inmobiliario de Putin
    Mundo

    Dachas, residencias de lujo y palacios secretos: el imperio inmobiliario de Putin

    Ucrania no descarta un ataque ruso de ‘falsa bandera’ en respuesta a la ofensiva contra la residencia de Putin

    Trump avisa al Gobierno de Irán de que “rescatará” a su población si “asesina a manifestantes” en las protestas

    Predicciones 2026: los hitos astrológicos más importantes del nuevo año
    Paula

    Predicciones 2026: los hitos astrológicos más importantes del nuevo año

    Datos Paula: LOLA Bar, coctelería botánica y cocina para compartir

    Hablemos de amor: otra forma de celebrar