Salida de Matías del Río

SEÑOR DIRECTOR:

En varias ocasiones este gobierno ha tratado a periodistas bajo la lógica de enemigos, pero la reciente decisión del director de prensa de TVN de sacar a Matías del Río del programa Estado Nacional marca un hito insoslayable. La “protección” al periodista llega después del fallido manual de “buenas prácticas periodísticas” propuesto por la ministra Siches, del llamado al gobierno del ex convencional Stingo a intervenir TVN, de la queja de la directora Nivia Palma por la composición del panel de ese programa y, curiosamente, justo un mes antes del evento electoral más importante de las últimas décadas. Téngase además en cuenta que el programa del candidato Boric, así como una iniciativa que no prosperó en la Convención Constitucional, pretendían crear entidades que vigilaran los medios de comunicación so pretexto de asegurar el “pluralismo”, el mismo que hoy invocan para cancelar a un periodista que no llena su paladar.

Sin libertad de prensa no hay libertad de expresión y se abre la posibilidad de vulnerar otros derechos ciudadanos. Pero sobre todo se lesiona nuestro ya debilitado Estado de derecho y le resta legitimidad democrática al gobierno, en un momento muy delicado de nuestra democracia y en medio de una campaña en la que, además, ha recibido varias acusaciones de intervencionismo.

Claudio Arqueros

Director de formación

Fundación Jaime Guzmán