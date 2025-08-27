SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Opinión

Se acata pero no se cumple

Diego NavarretePor 
Diego Navarrete
Dedvi Missene

“Acátese, pero no se cumpla” era una fórmula administrativa del derecho castellano antiguo, en virtud de la cual se facultaba al receptor para representar al rey que alguna cédula real no se ajustaba a derecho o presentaba algún defecto formal, suspendiendo sus efectos. En la Colonia esta fórmula mutó en un mecanismo por el cual -con educada hipocresía- los representantes de la corona en América Latina, reconocían en apariencia la autoridad real, pero en la práctica no cumplían sus decretos.

Esta práctica parece haber encontrado un espacio en la actualidad, y explica lo que ocurre con las tomas ilegales: la justicia ordena la restitución de las tierras a sus legítimos dueños y el gobierno aparenta conformarse, pero no lo hace.

En mayo de 2020, un sicario asesinó a Alejandro Correa cuando salía de su casa en Concón. El asesinato fue un acto de represalia porque el empresario había denunciado a la justicia la toma ilegal de un terreno de su propiedad en Quilpué. Cinco años después, la familia ha obtenido todo tipo de declaraciones judiciales y administrativas, ordenando el desalojo y la demolición de las edificaciones que existen en la toma. La orden todavía no se ha cumplido y, para añadir injuria al agravio, el Serviu declaró que la responsabilidad de tramitar y gestionar el desalojo corresponde a la familia.

El caso está lejos de ser único. Se repite en San Antonio -donde se acaba de anunciar una nueva prórroga al desalojo ordenado por la Corte Suprema-, y a lo largo de todo Chile: a febrero de 2025 existían 52 tomas con orden de desalojo pendiente. Por cierto, esto es sintomático del fracaso mayor de nuestra política habitacional, que se ha traduce en que actualmente existen 1.472 campamentos en Chile, donde viven más de 120.000 familias. Una brutalidad, que por cierto esconde realidades complejas y heterogéneas, donde se entremezclan mafias y narcotráfico, con familias humildes que buscan una solución habitacional, apremiadas por el alza de los precios de los terrenos y los arriendos.

Esta apremiante realidad habitacional se usa como excusa para no cumplir con la ley. Pero el remedio es peor que la enfermedad.

Desde luego, que el Estado se resista a cumplir con la ley y los dictámenes de la justicia erosiona gravemente la confianza en las vías institucionales. La toma violenta o clandestina de terrenos constituye un delito sancionado en el Código Penal, el derecho de propiedad está consagrado en la Constitución, y su ilegalidad y desalojo han sido declaradas por los tribunales de justicia. Es difícil pensar en un mandato institucional con más fuerza, y sin embargo, nada de ello basta para que los ciudadanos obtengan la protección efectiva de los derechos sobre su propiedad.

Esto es caldo de cultivo perfecto para el florecimiento de discursos políticos autocráticos y propuestas simplonas, que invitan a vivir bajo estado general de emergencia. El rol fundamental que justifica la existencia del Estado, y que es la base sobre la cual se puede construir políticas sociales y tendientes al bien común, radica en asegurar la seguridad exterior de la nación y ejercer el monopolio legítimo de la fuerza internamente, evitando que prime la ley del más fuerte. Cuando el Estado decide no cumplir la ley ni ejecutar las decisiones de los tribunales de justicia, renuncia a su función más esencial, y comunica a todos los ciudadanos que, al igual que la familia Correa, están solos y deben satisfacer sus necesidades por sí mismos.

Pero por sobre todo, es una abdicación del Estado a ejercer soberanía, y que privatiza la vida común: los propietarios de un terreno tomado deben resolver por sí solos el desalojo, las familias humildes y honestas que buscan una solución habitacional, deben encontrar por sí solos un lugar donde instalarse. Los terrenos tomados dejan de ser territorio ocupado por el Estado y quedan entregados al más fuerte, física o económicamente hablando. La política pública por “manu militari”

“Se acata, pero no se cumple” resume la actitud de la autoridad respecto de las tomas ilegales. Paradójicamente, lo que originalmente era una forma proteger a los ciudadanos de disposiciones injustas, hoy se utiliza para dejarlos bajo el más grave desamparo: porque tan grave como abusar del poder es renunciar a ejercerlo del todo. Con la agravante de que esta última fórmula es también síntoma de rendición.

Por Diego Navarrete, abogado

Más sobre:DerechoLeyPropiedadJusticia

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

“Este es el camino correcto”: Lo Barnechea inicia plan piloto de inhibidores de señal de celulares en colegio Bicentenario

Gendarmería extenderá a penales de todo el país régimen de máxima seguridad con uniforme diferenciado de reos peligrosos

La Fiscalía de Perú registra la casa del hermano de la presidenta Boluarte

Cómo son los ejercicios de Taiwán para prepararse para una potencial invasión de China

Grau acusa que la propuesta de “Chao préstamo al Estado” de Kast no mejora las pensiones y pide más detalles

Compara los precios de las plataformas de streaming de Chile en un solo lugar: Netflix, Disney+, HBO y más

Lo más leído

1.
Detectan el primer caso en humanos de gusano barrenador, el parásito carnívoro que come tejido vivo

Detectan el primer caso en humanos de gusano barrenador, el parásito carnívoro que come tejido vivo

2.
Camilo Escalona (PS): “Lautaro Carmona dio un golpe al Presidente Boric que ningún otro dirigente político se había atrevido”

Camilo Escalona (PS): “Lautaro Carmona dio un golpe al Presidente Boric que ningún otro dirigente político se había atrevido”

3.
“Es buen camino de solución”: gobierno se allana al proyecto de la diputada Pérez de establecer multa por no votar solo a ciudadanos

“Es buen camino de solución”: gobierno se allana al proyecto de la diputada Pérez de establecer multa por no votar solo a ciudadanos

4.
Un conservador que no trabaja: Kamel Saquel regresa de vacaciones y presenta sexta licencia médica consecutiva

Un conservador que no trabaja: Kamel Saquel regresa de vacaciones y presenta sexta licencia médica consecutiva

5.
“Si me piteo a Piñera…”: renuncia seremi de Energía de Aysén recién nombrada tras revelación de polémicas publicaciones contra fallecido expresidente

“Si me piteo a Piñera…”: renuncia seremi de Energía de Aysén recién nombrada tras revelación de polémicas publicaciones contra fallecido expresidente

Portada del dia

Contenido exclusivo y análisis: suscríbete al periodismo que te ayuda a tomar mejores decisiones

Oferta Plan Digital$990/mes por 3 meses SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

Fonasa cede y mejorará arancel para que se sumen más clínicas a su nueva modalidad tras fallida licitación

Fonasa cede y mejorará arancel para que se sumen más clínicas a su nueva modalidad tras fallida licitación

Cielo gris y chubascos: las 2 regiones de la zona central que tendrán lluvia desde el jueves, según el tiempo

Cielo gris y chubascos: las 2 regiones de la zona central que tendrán lluvia desde el jueves, según el tiempo

Detectan el primer caso en humanos de gusano barrenador, el parásito carnívoro que come tejido vivo

Detectan el primer caso en humanos de gusano barrenador, el parásito carnívoro que come tejido vivo

“ChatGPT mató a mi hijo”: la primera demanda contra OpenAI por el suicidio de un adolescente

“ChatGPT mató a mi hijo”: la primera demanda contra OpenAI por el suicidio de un adolescente

Servicios

Comienza la venta de entradas para la segunda fecha de Ricky Martin en el Claro Arena

Comienza la venta de entradas para la segunda fecha de Ricky Martin en el Claro Arena

Rating del martes 26 de agosto en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

Rating del martes 26 de agosto en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

Dónde y a qué hora ver a Grimsby Town vs. Manchester United por la Carabao Cup

Dónde y a qué hora ver a Grimsby Town vs. Manchester United por la Carabao Cup

“Este es el camino correcto”: Lo Barnechea inicia plan piloto de inhibidores de señal de celulares en colegio Bicentenario
Chile

“Este es el camino correcto”: Lo Barnechea inicia plan piloto de inhibidores de señal de celulares en colegio Bicentenario

Comienza la venta de entradas para la segunda fecha de Ricky Martin en el Claro Arena

Gendarmería extenderá a penales de todo el país régimen de máxima seguridad con uniforme diferenciado de reos peligrosos

Grau acusa que la propuesta de “Chao préstamo al Estado” de Kast no mejora las pensiones y pide más detalles
Negocios

Grau acusa que la propuesta de “Chao préstamo al Estado” de Kast no mejora las pensiones y pide más detalles

La CMF defiende la histórica sanción en el caso Factop-Audio y le responde a Larraín Vial por voto dividido

Río Tinto, la segunda mayor minera del mundo, simplifica su operación en torno a tres negocios

Cómo son los ejercicios de Taiwán para prepararse para una potencial invasión de China
Tendencias

Cómo son los ejercicios de Taiwán para prepararse para una potencial invasión de China

Compara los precios de las plataformas de streaming de Chile en un solo lugar: Netflix, Disney+, HBO y más

Se registró la temperatura más alta de todo el invierno en Santiago: a cuántos grados llegó el termómetro

Deberá asumir pagos a Concepción y a la ANFP: el TAS le da un portazo a Melipilla en su lucha por ascender a Primera B
El Deportivo

Deberá asumir pagos a Concepción y a la ANFP: el TAS le da un portazo a Melipilla en su lucha por ascender a Primera B

Dónde y a qué hora ver a Colo Colo vs. U. de Chile en el Superclásico

Dónde y a qué hora ver a Universidad Católica vs. Cobresal por la Liga de Primera

Pizza napolitana: las 6 pizzerías chilenas que están entre las 50 mejores de Latinoamérica
Finde

Pizza napolitana: las 6 pizzerías chilenas que están entre las 50 mejores de Latinoamérica

Pat Metheny en Chile: estas son las coordenadas de la cuarta fecha

Kamasi Washington y Snarky Puppy encabezarán el Tiny Fest 2025: estos son los artistas que se presentarán cada día

Taylor Swift y Travis Kelce: un romance en seis actos
Cultura y entretención

Taylor Swift y Travis Kelce: un romance en seis actos

Quiero envolverme en tus brazos: Daniela Romo, Yo no te pido la Luna y la historia de un clásico atrevido

Anuncian homenaje a Fabio Salas, uno de los autores esenciales de la literatura rockera en Chile

La Fiscalía de Perú registra la casa del hermano de la presidenta Boluarte
Mundo

La Fiscalía de Perú registra la casa del hermano de la presidenta Boluarte

Muere destacado atleta palestino Allam Abdullah mientras intentaba obtener alimento en Gaza

Crece cantidad de rabinos que critican las acciones de Israel en Gaza

Hablemos de amor: “En la salud y en la enfermedad”
Paula

Hablemos de amor: “En la salud y en la enfermedad”

Bullying escolar: el costo del silencio institucional

Los desafíos que persisten para erradicar el trabajo infantil en Chile