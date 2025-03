Sostener el esfuerzo en lectura temprana

SEÑOR DIRECTOR:

Los resultados del Simce 2024 en lectura para 4° básico confirman una realidad: cuando se pone foco en el aprendizaje lector, el sistema avanza. El puntaje promedio nacional aumentó 6 puntos, alcanzando el nivel más alto de la serie histórica, y más estudiantes lograron ubicarse en el nivel adecuado. Como red Por un Chile que Lee, valoramos este avance y el esfuerzo de docentes y estudiantes.

Pero no podemos sacar el foco del aprendizaje lector aún. Más de la mitad de niños y niñas no han desarrollado las competencias lectoras mínimas para su edad. No podemos repetir lo que pasó entre 2008 y 2010, cuando el país subió 17 puntos en tres años y luego, al perder el foco en lectura, los índices quedaron estancados por más de una década. Ahora que volvimos a avanzar, debemos sostener este esfuerzo hasta sacar adelante a más del 50% de los niños de 4° básico que no comprenden lo que leen.

Para ello, necesitamos información antes: 4° básico es demasiado tarde. Es clave diagnosticar en 2° básico qué niños presentan dificultades y en qué áreas específicas de la lectura hay rezago, para intervenir a tiempo. Además, la formación docente es fundamental: existe una propuesta para mejorar el currículo de pedagogía básica, incorporando un curso especializado en enseñanza de la lectura y escritura basado en evidencia. Esto debe ser una prioridad para que todos los futuros profesores tengan las herramientas necesarias.

Una vez más, como país demostramos que se puede. Ahora hay que sostener el foco en consolidar una política pública que garantice que cada niño y niña aprenda a leer cuando corresponda. Celebramos los avances, pero el desafío sigue siendo asegurar que todos, sin excepción, comprendan lo que leen.

Carolina Andueza, Susana Claro, Rosita Puga, Pelusa Orellana y Carolina Melo

Directorio Por un Chile que Lee