Tantas veces Keiko

Para Keiko Fujimori, la cuarta es la vencida. Tres fallidos intentos después, es la presidenta del Perú. Más allá de retos obvios que le esperan –El Niño y la delincuencia desbocada–, Keiko se enfrenta a uno que no agobia a otro gobernante latinoamericano: terminar su mandato. Es la novena presidenta en una década. Y si bien desde fuera pareciera que a la inestabilidad política peruana no le sigue la económica, lo cierto es que este decennium horribilis ha detenido inversiones clave en minería e infraestructura que han afectado el progreso del país. El Perú, un país minero, ha perdido competitividad minera. El crecimiento económico potencial está lejos del real.

Pero Keiko tiene dos ventajas asociadas a estos riesgos: la coalición de derecha tiene la mitad de los votos del Senado, la institución que a partir de este año tendrá la última palabra sobre la opción de la vacancia (aunque las coaliciones en el Perú pueden durar menos de una semana). Además, los poderes fácticos están con el fujimorismo. Y si no con este directamente, al menos con su visión pro-negocio y pro-empresa.

No pocos ejecutivos de grandes empresas me han dicho personalmente que tienen “muchas ganas” y que son “muy optimistas” sobre la economía del Perú con Keiko. Varios medios de comunicación también coinciden con algunas políticas base del fujimorismo.

La confianza de la ciudadanía, sin embargo, sí tendrá que ganarse. Keiko pasó a segunda vuelta con el 17% de los votos. El antifujimorismo sigue siendo fuerte, aunque quizás menos que hace unos años.

Otro reto de Keiko será la coherencia. Una cosa es lo que ha venido diciendo los últimos años –políticas de seguridad ciudadana, respeto a libertades fundamentales, compromiso anticorrupción, responsabilidad fiscal– y otra el comportamiento de su partido. Muchas veces lo que Keiko dice, su partido lo deshace en el Congreso.

Hay un reto trascendental no sólo para la nueva presidenta, sino para todo el Perú: que pueda construir, después de una década perdida, una visión de país de largo aliento.

Por Rodrigo Salazar, periodista peruano.