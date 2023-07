SEÑOR DIRECTOR:

No es sostenible en el tiempo relativizar e intentar convencer que los hechos y las actuaciones no son lo que son; que el problema es la legislación, el tamaño del Estado, que la negligencia es aprendizaje, que el robo es reivindicación del despojo anterior, etc.

De esta manera se ha producido una culturización y torsión de derechos en nombre de la tolerancia. Aparece el individualismo y los intereses de un grupo, encubiertos en un proyecto común y solidario.

Nuestras autoridades deberían transparentar lo acontecido, actuar conforme a lo que la legislación ordena, en vez de “levantar polvo” y excusarse mal utilizando instrumentos jurídicos.

Alejandra Velasco Ibáñez

Abogada