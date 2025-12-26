SUSCRÍBETE POR $1100
    Opinión

    Un mal balance

    Juan José Obach 
    Juan José Obach
    marcelo segura

    Se cierra el año y, con él, el gobierno del Presidente Boric. En lo político, el fracaso de la generación frenteamplista es inapelable y quedó en evidencia con la histórica derrota de la izquierda en la última elección. En lo institucional, con la excepción de la reforma previsional y una ley de permisos para acelerar la inversión, las cuentas tampoco son alegres: el país que deja esta administración sigue necesitado de reformas que fortalezcan su sistema político, impulsen el crecimiento y devuelvan el Estado a las personas. El balance, a todas luces, no es positivo.

    Con el ascenso al poder del Presidente Boric se nos prometió que Chile sería la “tumba del neoliberalismo” y que estaríamos guiados por una generación con una “nueva escala de valores y principios”. El punto de partida de esta transformación liberadora sería un nuevo texto constitucional, ampliamente rechazado el 4 de septiembre de 2022. Así, el proyecto político de un gobierno que se definía como promapuche, feminista y ecologista terminó sepultado por las preocupaciones más mundanas de los chilenos (seguridad y empleo).

    Al poco andar estalló el caso Convenios, que no solo demolió la promesa de terminar con el amiguismo y el “servir y no servirse”, sino que golpeó de lleno la colaboración público-privada y el necesario rol de la sociedad civil. Los retrocesos en la correcta canalización de recursos públicos hacia ejecutores privados (ONG) son profundos y aún no dimensionamos su real magnitud.

    Si a esto se suman las fallidas compras de las casas de los expresidentes Aylwin y Allende; los errores de cálculo en tarifas eléctricas e ingresos fiscales; los indultos del estallido social; o el incumplimiento de fallos judiciales en la megatoma de San Antonio, el resultado es un gobierno que acumuló acciones que debilitaron la eficacia, legitimidad y certeza jurídica que el Estado debe garantizar. Y sin instituciones sólidas, no hay desarrollo posible.

    En lo económico, el gobierno cerrará con un crecimiento promedio cercano al 1,8%, entre los peores de la región. Si bien se estabilizó el impulso fiscal de la pandemia y se aprobó una necesaria ley de permisos, el fallido intento de reforma tributaria nunca apostó por un sistema simple y proinversión. La agenda laboral, en tanto, solo elevó costos –salario mínimo y 40 horas–, ignorando la baja productividad y rigidez del mercado laboral.

    Quizás el principal legado será la aprobación de una postergada reforma de pensiones, donde el gobierno se abrió a negociar. Lo llamativo es que la reforma profundizó principios históricamente defendidos por la derecha, como el ahorro individual y la gestión privada de fondos. En educación, la deuda es grande: en vez de enfocarse en etapas iniciales, el gobierno apostó por condonar el CAE y por un esquema de educación superior de control estatal (FES), en otro intento (probablemente fallido) de reducir lo público a lo estatal.

    Siguiendo la tradición republicana, al gobierno le corresponde ahora asegurar un buen traspaso. Sin embargo, la eliminación de la glosa republicana y la bochornosa “ley de amarre”, que podría inmovilizar a la mitad de los funcionarios del gobierno central, sugiere que ni siquiera eso logrará cumplir.

    El desafío de la nueva administración será hacerse cargo de las urgencias en seguridad, empleo y áreas sociales. Para ello, deberá apostar necesariamente por reformas estructurales en materias como empleo público, sistema político, medio ambiente, impuestos o mercado laboral. En pocos meses sabremos qué batallas elegirá dar.

    Por Juan José Obach, director ejecutivo de Horizontal

    Más sobre:BoricReforma de pensionesLey de permisosAgenda laboral

