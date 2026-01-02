SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Opinión

    Un nuevo año y una nueva década

    Francisca JünemannPor 
    Francisca Jünemann

    Junto al nuevo año nace la segunda década de vida de ChileMujeres y al terminar un ciclo, las reflexiones son más profundas. Quisiera compartir en esta columna de Año Nuevo dos de ellas.

    La primera es sobre la función que cumplen en los países las organizaciones de la sociedad civil. Más allá del Estado y del mercado, existe este otro sector que actúa como un contrapeso al poder y a la vez, como puente entre la ciudadanía, el sector público y el sector privado.

    Un sector que promueve bienes públicos que no siempre emergen espontáneamente de los gobiernos y que da continuidad a agendas de políticas públicas que desaparecerían o perderían relevancia cuando los ciclos políticos cambian, especialmente en aquellos cortos como el nuestro.

    Este tercer sector aporta al avance del país con transversalidad gracias a la evidencia técnica que prescinde de la política y que no evade temas incómodos o impopulares, porque no busca el voto ni la reelección. Un sector que mira a largo plazo, que está sobre la urgencia del día a día. Que desafía y al mismo tiempo apoya al Estado y al sector privado con datos, que interpela con argumentos y que fortalece con propuestas.

    Creo por esto, que la sociedad civil debiese tener cada vez más relevancia en nuestro país, exigiéndose a sí misma transparencia, rendición de cuentas, honestidad y responsabilidad.

    La segunda reflexión que quiero compartir este nuevo año por el ciclo que termina, es sobre la relevancia de conocer bien no solo la realidad del presente, sino también del pasado para poder proyectar el futuro.

    A pesar de las brechas persistentes, revisitar las últimas cuatro décadas —desde cuando tenemos evidencia— nos alienta para la nueva que debemos comenzar a construir. Como evidencia el último “Zoom de Género Anual de OCEC-UDP y ChileMujeres”, la participación laboral femenina pasó en este tiempo de 30% a 52,6%, la más alta registrada y las mujeres con educación superior completa aumentaron de 6,4% a 25,5%. Hace cuatro décadas, una de cada cuatro mujeres trabajaba en servicio doméstico y hoy lo hace menos del 5%. Las mujeres en cargos de administración, gerencia o directorio eran solo el 18%, alcanzando ya el 30%. Y la presencia femenina en sectores históricamente integrados solo por hombres ha tenido un aumento persistente, liderando Chile hoy el mundo en la gran minería.

    Mirando en perspectiva, ChileMujeres es un eslabón de una cadena formada por quienes abrieron camino antes y por quienes lo hacen hoy. Nuestro sueño es ser el último eslabón para no tenerla que entregar a las generaciones de nuestras hijas. Desafío ambicioso para el cual necesitamos que los cambios estructurales sean intentados hasta último momento por el gobierno del Presidente Gabriel Boric y asumidos desde el primer instante por el nuevo gobierno del Presidente José Antonio Kast.

    En el estudio liderado por Cristóbal Huneeus, por los diez años de la fundación, “Perspectiva y proyecciones del empleo de las mujeres en Chile para una ruta común”, proyectamos la necesidad de crear 843 mil empleos para aumentar en 10 puntos porcentuales la tasa de ocupación femenina; formalizar más de medio millón de empleos de mujeres para reducir la informalidad laboral a la mitad; y generar 138 mil oportunidades laborales para reducir el desempleo femenino en 3 puntos porcentuales. Estamos hablando entonces del vasto desafío de movilizar laboralmente a un millón y medio de mujeres.

    La próxima década no está escrita, pero intentaremos convertir estas cifras en oportunidades, nuestro sueño en realidad y nuestra historia en un nuevo punto de partida. Gracias por el 2025 que se fue y por el apoyo en la primera década de vida de ChileMujeres. ¡Que tengan un gran 2026!

    *La autora de la columna es presidenta ejecutiva de ChileMujeres

    Más sobre:OpiniónAño nuevo

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    La ONU muestra su “alarma” por el ataque de Ucrania contra una ciudad ocupada que dejó más de 25 muertos

    Tras caso Cayazaya: comienza a regir nueva normativa que exige protección de salud mental de estudiantes en prácticas clínicas

    Investigadores suizos creen que bengalas sobre botellas de champán provocaron incendio fatal en bar

    Eric Aedo (DC), vicepresidente de la Cámara: “La permanencia de la ministra de Salud en su puesto es insostenible”

    Detienen a un asesor de Bolsonaro por infringir las medidas cautelares de su condena por golpismo

    El cobre arranca el 2026 de la mejor manera posible: al alza y en nuevos máximos históricos

    Lo más leído

    1.
    Las amenazas de Kast

    Las amenazas de Kast

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    La severa crítica de Donald Trump al actor George Clooney por haber obtenido la nacionalidad francesa

    La severa crítica de Donald Trump al actor George Clooney por haber obtenido la nacionalidad francesa

    Qué se sabe de la reciente muerte de la hija del actor Tommy Lee Jones

    Qué se sabe de la reciente muerte de la hija del actor Tommy Lee Jones

    Qué causa el 50% de los ataques cardíacos en mujeres jóvenes, según un reciente estudio

    Qué causa el 50% de los ataques cardíacos en mujeres jóvenes, según un reciente estudio

    5 mitos sobre la leche, aclarados por expertos en salud

    5 mitos sobre la leche, aclarados por expertos en salud

    Servicios

    Cuándo salen los resultados de la PAES 2026 y cómo postular a la Admisión 2026

    Cuándo salen los resultados de la PAES 2026 y cómo postular a la Admisión 2026

    Rating del jueves 1 de enero en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del jueves 1 de enero en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Calendario de la revisión técnica: revisa el mes, documentos necesarios y de cuánto es la multa

    Calendario de la revisión técnica: revisa el mes, documentos necesarios y de cuánto es la multa

    Tras caso Cayazaya: comienza a regir nueva normativa que exige protección de salud mental de estudiantes en prácticas clínicas
    Chile

    Tras caso Cayazaya: comienza a regir nueva normativa que exige protección de salud mental de estudiantes en prácticas clínicas

    Eric Aedo (DC), vicepresidente de la Cámara: “La permanencia de la ministra de Salud en su puesto es insostenible”

    Embajador de Israel en Chile destaca entrega de cartas credenciales: “Llegamos a la normalización de nuestras relaciones”

    El cobre arranca el 2026 de la mejor manera posible: al alza y en nuevos máximos históricos
    Negocios

    El cobre arranca el 2026 de la mejor manera posible: al alza y en nuevos máximos históricos

    Cencosud invertirá US$14 millones para ampliar centro de distribución en Chillán

    Los negociadores de Toesca detrás de la compra de Frontal Trust

    La severa crítica de Donald Trump al actor George Clooney por haber obtenido la nacionalidad francesa
    Tendencias

    La severa crítica de Donald Trump al actor George Clooney por haber obtenido la nacionalidad francesa

    Qué se sabe de la reciente muerte de la hija del actor Tommy Lee Jones

    Cómo Rusia solicitó a EEUU que detenga la persecución del Bella 1, el petrolero vinculado a Venezuela e Irán

    El incierto futuro de Vicente Reyes tras el fin anticipado de su préstamo en la League One de Inglaterra
    El Deportivo

    El incierto futuro de Vicente Reyes tras el fin anticipado de su préstamo en la League One de Inglaterra

    Matías Almeyda se molesta por las dudas sobre su continuidad en el Sevilla de Alexis: “Me tienen que sacar con 10 jueces”

    Será compañero de Neymar: Felipe Loyola da el salto a Brasil y llega al Santos

    Desde Sade hasta distintos álbumes de Rosalía en escucha inmersiva: la cartelera de Omni Soundlab para enero
    Finde

    Desde Sade hasta distintos álbumes de Rosalía en escucha inmersiva: la cartelera de Omni Soundlab para enero

    Festival de Cine Las Condes 2026: la programación y dónde comprar las entradas

    La ruta de cenas y fiestas del Centro Histórico de Santiago para Año Nuevo

    Andrea Amosson, escritora: “Quería narrar los hallazgos Chinchorro como una historia humana y no arqueológica”
    Cultura y entretención

    Andrea Amosson, escritora: “Quería narrar los hallazgos Chinchorro como una historia humana y no arqueológica”

    El regreso de Michael J. Fox: liberan imágenes de su rol en serie con Harrison Ford y Jason Segel

    Die’ced: la nueva apuesta del cine de terror que llega a las salas chilenas

    La ONU muestra su “alarma” por el ataque de Ucrania contra una ciudad ocupada que dejó más de 25 muertos
    Mundo

    La ONU muestra su “alarma” por el ataque de Ucrania contra una ciudad ocupada que dejó más de 25 muertos

    Investigadores suizos creen que bengalas sobre botellas de champán provocaron incendio fatal en bar

    Detienen a un asesor de Bolsonaro por infringir las medidas cautelares de su condena por golpismo

    Año nuevo, la balanza y el eterno propósito de bajar de peso
    Paula

    Año nuevo, la balanza y el eterno propósito de bajar de peso

    Predicciones 2026: los hitos astrológicos más importantes del nuevo año

    Datos Paula: LOLA Bar, coctelería botánica y cocina para compartir