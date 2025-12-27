SUSCRÍBETE POR $1100
    Sylvia Eyzaguirre
    Profesores del Colegio Nido de Águilas iniciaron huelga

Una pequeña diferencia

    El año pasado postuló un alumno de pregrado de la Universidad de Chicago a una pasantía en el Centro de Estudios Públicos. No es novedad tener postulaciones de extranjeros; Chile goza de una rica base de datos para investigaciones académicas, tiene además una naturaleza privilegiada que es un gancho para estos estudiantes y, entre los países del cono sur, se erige como el más seguro junto con Uruguay. Sorpresa me llevé cuando conocí a mi pasante, pues no era extranjero sino chileno. Me contó que venía a visitar a su familia, a quienes no veía hace tres años. Me contó que su familia no tenía recursos para visitarlo en Estados Unidos; él proviene de una familia de clase media baja, estudiaba en el Instituto Nacional, pero sus estudios se vieron interrumpidos producto del estallido social. El colegio Nido de Águilas le ofreció una beca completa para terminar sus estudios en dicho colegio. Le entregaron reforzamiento en inglés, pudo profundizar sus conocimientos en matemática y descubrir nuevas áreas del conocimiento, lo motivaron a desarrollar otras habilidades optando por el teatro y lo prepararon para dar los exámenes internacionales. Junto con la preparación académica, lo ayudaron a postular a las mejores universidades del mundo. Fue así como quedó aceptado en la Universidad de Chicago con beca completa para cursar dos programas de forma simultánea: economía y matemática. Este año se graduó y fue galardonado con el David S. Hu Award en economía, una distinción que se entrega a egresados de economía que sobresalen por su excelencia académica y su creatividad en la tesis de licenciatura. ¿Cuántos jóvenes como él habrán en Chile que no tuvieron esta oportunidad?

    En 2019, el Nido Águilas comenzó un programa de becas para estudiantes de excelencia académica de liceos públicos. Partieron ofreciendo tres cupos para los últimos años de enseñanza media; hoy lo expandieron a cinco cupos y a partir de séptimo básico. Se selecciona a los postulantes considerando sus aptitudes académicas, conocimientos de inglés, necesidades económicas y participación en actividades extracurriculares. Este año postularon 253 estudiantes de todas las comunas de Santiago. El programa financia la matrícula y colegiatura, el almuerzo, actividades fuera del colegio, dos viajes al año (para que tengan las mismas oportunidades que sus compañeros), además se financia un transporte escolar que los trae y lleva desde sus hogares al colegio (la gran mayoría vive a más de una hora de distancia), se les regala un computador y se les da una mesada. El programa se financia con donaciones de apoderados y exalumnos. Actualmente, han egresado siete jóvenes, cinco se encuentran estudiando en las mejores universidades de Estados Unidos con beca completa y dos acaban de rendir la PAES.

    Es verdad que el impacto de este programa es mínimo, si consideramos el universo completo de estudiantes del sector público. Sin embargo, la profundidad del impacto es tremendo; este programa le cambió la trayectoria de vida a estos jóvenes.

    ¿Qué pasaría si todos los colegios particulares pagados becaran a cinco estudiantes por generación? El impacto todavía sería limitado, pero ya estaríamos hablando de sobre dos mil jóvenes; dos mil jóvenes que pasarían a ser parte de la elite profesional nacional. En un escenario de crisis de los liceos emblemáticos, iniciativas como estas cobran mayor relevancia. Es cierto que ellas no van a solucionar la mala calidad de la educación pública, ni la desigualdad de oportunidades, pero no por eso dejan de ser valiosas. Ellas nos recuerdan que el talento está distribuido de forma homogénea por grupo socioeconómico, que en nuestro país esos talentos se pierden por falta de oportunidades, pero, más importante aún, que cada uno de nosotros puede hacer una pequeña diferencia.

    Por Sylvia Eyzaguirre, investigadora del CEP.

    Más sobre:EducaciónLiceos emblemáticosNido de AguilasEstudiante

