¿Sabías que Frank Sinatra está destrás del nombre “chirimoya alegre”?

Seguramente ya lo sabes, pero cuando hablamos de chirimoya alegre, nos referimos a un postre en el que se baña a la chirimoya con jugo de naranja, quedando una mezcla sabrosísima de dulce y ácido. Incluso hay helados y jugos de este sabor, populares especialmente durante los meses de verano.

Y aunque posiblemente sí nos sintamos alegres cuando la comemos ¿por qué se llamará así y qué tiene que ver Frank Sinatra?

Pues resulta que, según los mitos populares, el intérprete de Fly me to the moon dijo una vez “orange is the happiest color”, lo que se traduce en “el anaranjado es el color más alegre”. Entonces al sumarle el color a la blanca chirimoya, obtienes este reslY qué más alegre, si consideramos además que el escritor Mark Twain dijo que la chirimoya “es la fruta más deliciosa conocida por el hombre”.

Así que ya lo sabes. La próxima vez que te sirvan una chirimoya alegre de postre, tendrás una buena anécdota para contar.