4 de diciembre, el último eclipse de la temporada: ¿Cómo nos afectará?

Los eclipses abren portales energéticos que nos muestran lo que nuestra alma necesita integrar en un determinado momento.

Existen eclipses de Sol y de Luna, que ocurren durante las Lunas nuevas y llenas, respectivamente. Los de Sol representan comienzos, aperturas de caminos y encuentros que nos llevan hacia lugares nuevos; los de Luna en cambio, nos muestran finales, entendimientos profundos y emociones muy grandes. Ocurren además, en pares de signos, los llamados Nodos lunares por astrónomos y astrólogos. Se trata de ejes opuestos complementarios, es decir, que conectan la energía desde algo que ya está bastante integrado o reconocido (Nodo sur) para poder abrazar la apuesta del signo contrario a través de la novedad y la tensión (Nodo norte).

Cuando vivimos eclipses, damos entrada a nuevas experiencias, usualmente trascendentales. Ellas nos muestran el ajuste del camino a través de lecciones que dejan huella. El tránsito de los ejes nodales dura 18 meses y se cuenta desde el final (grado 29 del signo) hasta el comienzo, el grado 0.

Los Nodos se relacionan profundamente con la energía del ouroboros, la serpiente que se come la cola, representante del eterno retorno en las culturas no occidentales: la reencarnación, la recapitulación y el entendimiento. El propósito de reencarnar, según la visión del lejano oriente, nos permite volver a enmendar lo que quedó pendiente o que no fue rectificado.

Este eclipse de Sol, que ocurrirá el 4 de diciembre en el grado 12, es el último de la pasada de los ejes Géminis – Sagitario. Desde mayo de 2020 hemos vivido un derrumbe de la manera en la que veíamos las cosas, conectando con la posibilidad de que nuestras mayores verdades sean cuestionadas. Lo que sentíamos sobre la vida, especialmente, vino a ponernos en cuenta que nuestro ego se sostiene por nuestro punto de vista, no solamente por lo que podemos mostrar.

¿Cómo se están alineando tus creencias con lo que está ocurriendo el día de hoy? ¿Han ocurrido experiencias que te han hecho cuestionar si lo que sentías como verdadero realmente lo es? ¿Tuviste que corroborar una noticia falsa o pedir perdón por decir algo fuera de lugar? ¿Eres capaz de adaptar tus creencias según lo que vayas aprendiendo a lo largo de tu vida?

Este eclipse viene a mostrarte lo que ha sido condensado luego de un año y medio de preparación. Es un gran momento para mostrar tu manera de ver el mundo y compartirla a los demás. El peso de la energía Sagitario junto con Acuario, el signo del colectivo, nos llama a no callarnos ante la posibilidad de mostrar en la sociedad qué es lo que te genera sentido y esperanza en la vida.

La campaña presidencial de segunda vuelta estará muy afectada por la energía de este eclipse, culminando con el comienzo de Venus retrógrado el 19 de diciembre. El camino que estamos recorriendo es una apertura a una nueva definición de nuestro país, demostrando cuál es la manera de generar una coherencia como sociedad que nos incluya a todas las personas.

La energía de Tierra estará muy presente en este eclipse, debido a la casi conjunción entre Venus y Plutón en Capricornio, haciendo un aspecto armónico a Marte en Escorpión. El universo nos está pidiendo hilar fino en los cambios, por lo que debemos planificar y concentrar la energía en lo concreto, no en lo que podría pasar. No firmes cosas sin leer la letra chica, especialmente durante este fin de semana. La energía Sagitario se pasa al optimismo tóxico cuando no está bien aterrizada.

Si estás de cumpleaños cinco días antes o después de un eclipse, entérate que este año te tocará manifestar una posición en el mundo. Es posible que también tu corazón pueda conectarse con algo más trascendente a quién eres ahora. Vaya que han aprendido mucho los Géminis y Sagitario estos últimos meses.

Si tienes puntos o planetas de tu carta astral en signos mutables (Géminis, Virgo, Sagitario y Piscis) entre los grados 10 y 15, este eclipse será renovador de conciencia en la energía de ese planeta. Por ejemplo, si tienes a Venus en Piscis, es posible que te inmerses en un proyecto creativo que llene tu imaginación y corazón.

Es posible que durante este eclipse estemos más insomnes y tendientes a evadir los sentimientos que no son cómodos. No te olvides que Sagitario escapa cuando no se siente bien, pero que luego eso le pasa la cuenta. Recupera tu energía con tiempos para el descanso, el silencio y la distancia con las pantallas, por sobre todo. Cuida tu salud mental teniendo rutinas de desconexión.