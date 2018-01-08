Adultas, psicóticas e inseguras
Dos amigas veinteañeras que no saben bien qué hacer con su vida. De eso trata la webserie nacional Psicóticas Inseguras, que hoy está reuniendo fondos para realizar su segunda segunda temporada. Mira aquí el teaser con el que postularon al fondo audiovisual del Consejo Nacional de la Cultura.
Paula.cl
En noviembre de 2016, Javiera Pinto y Pamela Barboza estrenaron Psicóticas Inseguras, una webserie publicada en Youtube, que sigue a dos amigas millenials mientras intentan descifrar qué es lo que harán con sus vidas tras salir de la universidad.
La primera temporada, que consistió en 6 capítulos, fue realizada sin fondos, con un equipo colaborativo, y fue un éxito. Hoy tienen más de 6 mil seguidores en Facebook y, si bien no ganaron el fondo audiovisual del Consejo Nacional de la Cultura, planean realizar la segunda temporada apenas junten el dinero que necesitan.
Mira a continuación el teaser con el que postularon al fondo.
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