Adultas, psicóticas e inseguras

Paula.cl

En noviembre de 2016, Javiera Pinto y Pamela Barboza estrenaron Psicóticas Inseguras, una webserie publicada en Youtube, que sigue a dos amigas millenials mientras intentan descifrar qué es lo que harán con sus vidas tras salir de la universidad.

La primera temporada, que consistió en 6 capítulos, fue realizada sin fondos, con un equipo colaborativo, y fue un éxito. Hoy tienen más de 6 mil seguidores en Facebook y, si bien no ganaron el fondo audiovisual del Consejo Nacional de la Cultura, planean realizar la segunda temporada apenas junten el dinero que necesitan.

Mira a continuación el teaser con el que postularon al fondo.