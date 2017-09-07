Al modo Vreeland

Paula 1234. Sábado 9 de septiembre de 2017. Especial moda, inspiración 1967.

Más de 500 mil soldados norteamericanos arriesgan su vida en Vietnam en 1967 y Latinoamérica sueña con revolución, pero en las páginas de Vogue USA su legendaria editora Diana Vreeland (1903-1989) busca paraísos perdidos y llevar hasta el éxtasis la fiesta del lujo y la excentricidad. Con una cabeza sin igual, trabaja con los célebres fotógrafos Irving Penn y Richard Avedon para deleitar a sus lectores con una mujer en movimiento, cargada de plumas, túnicas, accesorios XL, coloridos textiles y peinados de tigresas. Instala desde lo exótico a lo "galáctico"con solo dar vuelta la página.

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Vestido, $ 280.000, Nicole Rodríguez. Polera, $ 7.990, Tricot.[/caption]

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Polera, $ 6.990, Tricot. Ruana, $ 506.000, Polo Ralph Lauren. Pantalón Sebastían de Real, $105.900 en Porquetevistes. Zapatos, $ 54.990, Hush Puppies.[/caption]

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Polera Mango, $ 21.990, Falabella. Pantalón, $180.000, Cher. Collar Meche Correa, consultar precio en tienda Porquetevistes.[/caption]

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Vestido, $ 79.990, Rapsodia. Bata Tatienne, $ 39.990, Ripley. Top Mango, $ 43.990, Falabella.[/caption]

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Entero, $ 253.000, Jazmin Chebar. Aros, $ 6.990, H&M.[/caption]

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Vestido, $ 331.000, Cher. Aro Francisca Izquierdo, $109.900, en Porquetevistes.[/caption]

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Vestido, Feria de antiguedades de Valparaiso, customizado por Nicole Rodríguez. Pañuelo, consultar precio en tienda Salvatore Ferragamo.[/caption]

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Traje de baño Lenny Niemeyer, $ 202.900, Enfit. Pañuelo, consultar precio en tienda Salvatore Ferragamo.[/caption]

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Túnica Sergio Dávila, consultar precio en tienda Porquetevistes. Botines, $119.900, Nine West. Anteojos Prada, $259.900, en ópticas GMO.[/caption]

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Traje de baño, $108.900, Enfit. Botas, $159.900, Nine West. Sombrilla, $14.990, H&M.[/caption]