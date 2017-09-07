Al modo Vreeland
Un guiño a la visualidad Diana Vreeland, la editora de moda que jamás nadie ha superado, la devota del rojo que dijo que "el rosa es el azul marino de la India", la excéntrica que casi lleva a la quiebra a Vogue americano porque su imaginación tenía que ser llevada al papel.
Paula 1234. Sábado 9 de septiembre de 2017. Especial moda, inspiración 1967.
Más de 500 mil soldados norteamericanos arriesgan su vida en Vietnam en 1967 y Latinoamérica sueña con revolución, pero en las páginas de Vogue USA su legendaria editora Diana Vreeland (1903-1989) busca paraísos perdidos y llevar hasta el éxtasis la fiesta del lujo y la excentricidad. Con una cabeza sin igual, trabaja con los célebres fotógrafos Irving Penn y Richard Avedon para deleitar a sus lectores con una mujer en movimiento, cargada de plumas, túnicas, accesorios XL, coloridos textiles y peinados de tigresas. Instala desde lo exótico a lo "galáctico"con solo dar vuelta la página.
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Vestido, $ 280.000, Nicole Rodríguez. Polera, $ 7.990, Tricot.[/caption]
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Polera, $ 6.990, Tricot. Ruana, $ 506.000, Polo Ralph Lauren. Pantalón Sebastían de Real, $105.900 en Porquetevistes. Zapatos, $ 54.990, Hush Puppies.[/caption]
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Polera Mango, $ 21.990, Falabella. Pantalón, $180.000, Cher. Collar Meche Correa, consultar precio en tienda Porquetevistes.[/caption]
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Vestido, $ 79.990, Rapsodia. Bata Tatienne, $ 39.990, Ripley. Top Mango, $ 43.990, Falabella.[/caption]
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Entero, $ 253.000, Jazmin Chebar. Aros, $ 6.990, H&M.[/caption]
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Vestido, $ 331.000, Cher. Aro Francisca Izquierdo, $109.900, en Porquetevistes.[/caption]
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Vestido, Feria de antiguedades de Valparaiso, customizado por Nicole Rodríguez. Pañuelo, consultar precio en tienda Salvatore Ferragamo.[/caption]
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Traje de baño Lenny Niemeyer, $ 202.900, Enfit. Pañuelo, consultar precio en tienda Salvatore Ferragamo.[/caption]
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Túnica Sergio Dávila, consultar precio en tienda Porquetevistes. Botines, $119.900, Nine West. Anteojos Prada, $259.900, en ópticas GMO.[/caption]
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Traje de baño, $108.900, Enfit. Botas, $159.900, Nine West. Sombrilla, $14.990, H&M.[/caption]
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