Camila Galarce: el poder de una experta
Camila es publicista y dueña de la productora Nairobi, que realiza principalmente fotos y también videos para campañas de publicidad de moda, donde trabaja con su mejor amigo, el fotógrafo Simón Pais. Tiene 30 años, y usa el pelo de colores como rosado o celeste desde hace mucho, porque sentía que así se iba a ver distinta. Acá nos cuenta sus métodos para mantener un pelo de sirena.
¿Desde cuándo usas tintura en tu pelo?
Desde que estaba en la universidad, hace como 9 años. Pero me lo empecé a decolorar ya más grande, como a los 25 años, me daba nervio antes. Empecé con mechas rubias, otras moradas, y después me lancé a la piscina y lo teñí
rosado. Ahora quise ser como una sirena y lo tengo celeste.
¿Cuál es tu rutina de cuidado para mantener el color?
Este es el color mas difícil de mantener, entonces lo tienes que cuidar con productos que sean buenos y que sean específicamente para eso, como EverPure Moisture L'Oréal Paris Hair Expertise. Con el cloro del agua en Santiago se va poniendo verde, un poco oxidado, entonces es súper importante un shampoo que mantenga el color.
¿Cuál es tu secreto para que se vea así de bien?
Trato de no lavarlo tan seguido, así el color no se va desgastando tanto. Creo que no está bien manipular mucho el pelo, sobre todo si ya está teñido, pienso que se va a caer más; me lo lavo, salgo y no me lo toco más. También me
echo aceite de coco (antes de lavarme el pelo) y a veces uso aceite de argán después del lavado.
¿Por qué prefieres productos sin sulfatos?
Uno consume tantos químicos que no te das ni cuenta; entonces sobre todo si ya tienes quemado el pelo por haber pasado por tantos procesos químicos para teñirlo, agregarle más no está bien, entonces me preocupo de fijarme en que mi shampoo no tenga sulfatos.
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