Camila Galarce: el poder de una experta

¿Desde cuándo usas tintura en tu pelo?

Desde que estaba en la universidad, hace como 9 años. Pero me lo empecé a decolorar ya más grande, como a los 25 años, me daba nervio antes. Empecé con mechas rubias, otras moradas, y después me lancé a la piscina y lo teñí

rosado. Ahora quise ser como una sirena y lo tengo celeste.

¿Cuál es tu rutina de cuidado para mantener el color?

Este es el color mas difícil de mantener, entonces lo tienes que cuidar con productos que sean buenos y que sean específicamente para eso, como EverPure Moisture L'Oréal Paris Hair Expertise. Con el cloro del agua en Santiago se va poniendo verde, un poco oxidado, entonces es súper importante un shampoo que mantenga el color.

publi loreal 2

¿Cuál es tu secreto para que se vea así de bien?

Trato de no lavarlo tan seguido, así el color no se va desgastando tanto. Creo que no está bien manipular mucho el pelo, sobre todo si ya está teñido, pienso que se va a caer más; me lo lavo, salgo y no me lo toco más. También me

echo aceite de coco (antes de lavarme el pelo) y a veces uso aceite de argán después del lavado.

publi loreal 3

¿Por qué prefieres productos sin sulfatos?

Uno consume tantos químicos que no te das ni cuenta; entonces sobre todo si ya tienes quemado el pelo por haber pasado por tantos procesos químicos para teñirlo, agregarle más no está bien, entonces me preocupo de fijarme en que mi shampoo no tenga sulfatos.