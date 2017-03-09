SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Paula

    De Caterina Jadresic a Caterina J

    La modelo y actriz de 32 años, quien hace 10 vive en Nueva York, se volcó por completo a la música y ya tiene su primer disco, donde transita por el rock, el pop y el jazz. De este nuevo paso y de vivir en el Estados Unidos de Trump habla en esta entrevista.

    Por 
    Rita Cox / Fotografía: Alejandro Araya / Producción: Álvaro Renner / Agradecimientos: Cher
    pl1221, caterina jadresic

    Paula 1221. Sábado 11 de marzo de 2017.

    En 2012 Caterina Jadresic tuvo una crisis del tipo La La Land, la premiada película del Oscar. Llevaba 4 años instalada en Nueva York, donde llegó a los 21 a estudiar Actuación en el New York Conservatory for Dramatic Arts, cuando después de protagonizar Kiltro (2006, Ernesto Díaz), aparecer en un capítulo de la serie Sex and the City (2008), tener mánager y participar en un sinnúmero de audiciones para cine, teatro y televisión, comenzó a cansarse. Y como Mía, el papel que le dio la estatuilla a Emma Stone, un día dijo "no más". A diferencia de la ficción, el "no" de Jadresic fue contundente. Porque si bien en 2014 fue nuevamente dirigida por Díaz en Santiago Violenta y este año se espera el estreno de Carmen, de los chilenos Sergio Allard y Denis Arqueros, su energía está puesta hoy en la música, donde ya cosecha un resultado: I Confess (2016), su primer disco con 9 canciones escritas, compuestas e interpretadas por ella en español e inglés, que deambulan entre el pop, el rock y el jazz. Un álbum con el que adoptó el nombre artístico de Caterina J.

    Ganadora del Elite Model Look Chile a los 14  años, sigue con un pie en la moda, ahora representada por la agencia New York Models. Habitual en la pasarela del diseñador de alta costura Ulla Maija, también hace fitting y es asesora de Public School.

    Desde niña que tienes una relación estrecha con la música. 

    Sí, siempre ha estado en mi vida. Mi abuela paterna (madre del ex ministro Alejandro Jadresic) toca piano y estuvo en la ópera. Mi papá toca flauta, mi mamá guitarra y mi hermano,  2 años menor, también es músico. A los 7 partí con piano clásico y a los 12 pasé a popular, pues quería tocar y cantar lo que estaba de moda. Siempre he estado tocando, componiendo, escribiendo, pero solo lo compartía con un círculo muy íntimo, entre ellos mi marido.

    Caterina se casó a los 21 con el argentino Sebastián Achaval,  10 años mayor, músico, DJ, con quien ha formado su banda, y dueño de una tienda de anteojos de sol en el SoHo. Ambos viven en East Williamsburg, en Brooklyn.

    En tu disco, buena parte de las letras parecen historias tuyas. 

    Tengo diarios de vida desde los 10 y por lo menos hasta los 21 años tuve un cuaderno con escritos, poemas. Ahora, menos, pero mucha de mi música y letras ha salido de esos textos.

    ¿Qué fue lo que te agotó de las audiciones?

    Me llamaban siempre para los mismos personajes, la misma mina linda, pero estúpida. Me aburrí del business. Es muy fuerte audicionar. Muchas veces te mandan el texto con solo horas de antelación, debes aprendértelo de memoria, llegas al lugar y eres una entre cientos de chicas iguales a ti, que competimos por el mismo papel. Entras a una sala, tal vez con cámara, con el director, el productor y más gente, y en minutos debes mostrar tu talento. Y el "no" sucede en el 90 por ciento de las veces. Con este disco sentí que depende más de mí que las cosas sucedan.

    Se ha presentado en los clubes  The Bitter End, que alguna vez tuvo a Bob Dylan y Lady Gaga, y Nublu, donde tocó Norah Jones y Moby.

    ¿Qué es lo que te ha hecho enraizarte en Nueva York?

    El talento. Levantas una piedra y encuentras una persona talentosa. El tipo que te sirve el almuerzo en un pequeño restorán puede ser un actor increíble, un pintor o un escritor talentoso. Es una ciudad cara, de gente que busca su espacio creativo y pagar las cuentas. Entonces no hay prejuicios respecto de que en la mañana hagas un tipo de trabajo y en la tarde te dediques a tus proyectos. Es una ciudad relativamente chica, caminable, muy amable.

    ¿Cómo vives los primeros días del gobierno de Trump?

    Ha sido un golpe. Es fuerte llegar al almacén de siempre y encontrar al hijo de 16 años de una familia musulmana en la caja, porque su papá viajó y no puede regresar al país. Cosas como esas, y que repercuten en la vida diaria, son incomprensibles en una ciudad de inmigrantes. Aunque tengo la ciudadanía, hoy me siento vulnerable.

    Más sobre:MúsicaNueva YorkI ConfessCaterina J

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Hablemos de amor: no fracasé, simplemente estoy soltera

    Sheinbaum arremete contra Díaz Ayuso por homenaje a conquistador español en México

    Álvaro Salas le cierra la puerta a un retorno al Festival de Viña del Mar: “Por ahora todavía no”

    Nunca es tarde para el tutú: el auge del ballet en mujeres adultas

    Diputados de oposición ingresan solicitud para desarrollar Comisión Investigadora por recortes anunciados desde Hacienda

    Bancada RN ingresa proyecto de ley que busca aumentar sanciones al delito de secuestro

    Lo más leído

    1.
    Nunca es tarde para el tutú: el auge del ballet en mujeres adultas

    Nunca es tarde para el tutú: el auge del ballet en mujeres adultas

    Portada del dia

    Casi nadie tiene claro qué es un modelo generativo. El resto lee La Tercera.

    Plan Digital + LT Beneficios$6.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Tormentas eléctricas, viento y lluvia: qué regiones de Chile serán afectadas por el sistema frontal

    Tormentas eléctricas, viento y lluvia: qué regiones de Chile serán afectadas por el sistema frontal

    Reportan casos de “pérdida de visión permanente”: la marca de termos que retiró 8 millones de botellas del mercado

    Reportan casos de “pérdida de visión permanente”: la marca de termos que retiró 8 millones de botellas del mercado

    Review del Xiaomi 17 Ultra: ¿La mejor cámara en un teléfono de 2026?

    Review del Xiaomi 17 Ultra: ¿La mejor cámara en un teléfono de 2026?

    Los remedios caseros que sirven para aliviar los síntomas del resfrío o gripe, según la ciencia

    Los remedios caseros que sirven para aliviar los síntomas del resfrío o gripe, según la ciencia

    Servicios

    ¿Cuándo son las vacaciones de invierno de los escolares? Este es el calendario 2026

    ¿Cuándo son las vacaciones de invierno de los escolares? Este es el calendario 2026

    ¿Cuándo es la próxima fecha de la devolución de impuestos? Revisa el calendario de la Operación Renta

    ¿Cuándo es la próxima fecha de la devolución de impuestos? Revisa el calendario de la Operación Renta

    Comienzan pagos del Bono de Invierno 2026: revisa quiénes reciben los $81 mil

    Comienzan pagos del Bono de Invierno 2026: revisa quiénes reciben los $81 mil

    Diputados de oposición ingresan solicitud para desarrollar Comisión Investigadora por recortes anunciados desde Hacienda
    Chile

    Diputados de oposición ingresan solicitud para desarrollar Comisión Investigadora por recortes anunciados desde Hacienda

    Bancada RN ingresa proyecto de ley que busca aumentar sanciones al delito de secuestro

    Ministro (s) de Relaciones Exteriores informa sobre gestiones para retomar relaciones con Venezuela

    Ministro Campos califica como “deplorable” decisión de Iansa de suspender compra de remolacha nacional
    Negocios

    Ministro Campos califica como “deplorable” decisión de Iansa de suspender compra de remolacha nacional

    La confianza detrás de la ingeniería

    Carlos Urrutia y los planes del neobanco británico Revolut: “La pregunta, más que si vamos a entrar a Chile, es cuándo”

    Qué es el melanoma, cuáles son los síntomas y cómo prevenir una de las formas más mortales de cáncer de piel
    Tendencias

    Qué es el melanoma, cuáles son los síntomas y cómo prevenir una de las formas más mortales de cáncer de piel

    Reportan casos de “pérdida de visión permanente”: la marca de termos que retiró 8 millones de botellas del mercado

    Cómo se hizo el vestido “de película” que Sabrina Carpenter lució en la Met Gala 2026

    En vivo: Arsenal y Atlético de Madrid definen al primer finalista de la Champions League
    El Deportivo

    En vivo: Arsenal y Atlético de Madrid definen al primer finalista de la Champions League

    Actas de directorio, computadores requisados y gerentes declarando hace meses: el allanamiento al CDA que remece a la U

    La marca histórica que anotó Alexis Sánchez con el gol que sacó al Sevilla de la zona de descenso

    Persiguiendo una maleta en Nuevo Pudahuel (o cómo usar el nuevo Apple AirTag)
    Tecnología

    Persiguiendo una maleta en Nuevo Pudahuel (o cómo usar el nuevo Apple AirTag)

    Cada vez hay más robots para delivery en Los Ángeles: cómo funcionan y qué hacen

    Review del Xiaomi 17 Ultra: ¿La mejor cámara en un teléfono de 2026?

    Álvaro Salas le cierra la puerta a un retorno al Festival de Viña del Mar: “Por ahora todavía no”
    Cultura y entretención

    Álvaro Salas le cierra la puerta a un retorno al Festival de Viña del Mar: “Por ahora todavía no”

    ¿Es mejor que la original? El debate que abre El diablo viste a la moda 2

    Manuel Rodríguez, el Director Supremo: las 24 horas de caos en que el guerrillero tomó el mando de Chile

    Sheinbaum arremete contra Díaz Ayuso por homenaje a conquistador español en México
    Mundo

    Sheinbaum arremete contra Díaz Ayuso por homenaje a conquistador español en México

    Trump vuelve a criticar al Papa días antes de la visita de Rubio al Vaticano: “Pone en peligro a muchos católicos”

    Las razones tras la decisión del Kremlin de reforzar la seguridad de Putin

    Hablemos de amor: no fracasé, simplemente estoy soltera
    Paula

    Hablemos de amor: no fracasé, simplemente estoy soltera

    Nunca es tarde para el tutú: el auge del ballet en mujeres adultas

    Sobre cómo terminé en una fiesta con Paris Hilton