Lo nuevo en labiales de Chanel

Son 24 colores y 3 Top Coats, que pueden aplicarse sobre lipsticks o gloss para cambiar los acabados y tonalidades, los que conforman la nueva gama de colores ideada por la make-up artist de Chanel, la italiana Lucía Pica, que incluye desde tonos miel y dorado, pasando por palo rosa, caramelo, naranja y bronce, hasta fucsia, rojo y burdeo.

La actriz Lily-Rose Depp –hija del actor Johnny Depp y de la modelo y cantante Vanessa Paradis-, quien fue la estrella de la presentación de Alta Costura primavera-verano 2017 de Chanel, fue la elegida para representar la campaña de la colección, que fue hecha por el reconocido fotógrafo de moda peruano Mario Testino.

Mira aquí, en exclusiva para Paula.cl, el último episodio de CHANEL Beauty Talks, donde Lily-Rose Depp y Lucía Pica responden entretenidas preguntas y juegan con todos los nuevos colores de Rouge Coco Gloss:

En este último episodio de CHANEL Beauty Talks, Lucía Pica conoce a Lily-Rose Depp, que con sus labios sensuales y bien definidos representa una nueva cara para CHANEL. Apasionada por el maquillaje, le encanta probar todos los colores del nuevo ROUGE COCO GLOSS.