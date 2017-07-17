Mujeres leen mujeres, en Librería Catalonia

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La cuarta y última sesión del primer Ciclo de de lectura Mujeres leen mujeres, co-organizado por Librería Catalonia y revista Paula, que busca homenajear a las más destacadas voces femeninas nacionales, se realizará el próximo jueves 7 de septiembre y será guiada por la poeta Paula Ilabaca y la actriz Ximena Rivas, quien protagonizó la película La Gabriela (2009) -dirigida por Rodrigo Moreno-, quienes darán voz a la obra de la poeta chilena Gabriela Mistral.

La sesión inaugural, que se realizó el pasado jueves 20 de julio, estuvo a cargo de la actriz Daniela Vega (Una mujer fantástica) y el periodista Óscar Contardo, quienes compartieron la lectura e interpretación de la poeta chilena Stella Díaz Varín. El jueves 10 de agosto se llevó a cabo la segunda, en la que la actriz Blanca Lewin, quien protagonizó la película Bombal (2012), y la escritora María Paz Rodríguez (autora de la novela Mala Madre y El gran hotel), dieron vida a la obra de la escritora María Luisa Bombal. La tercera sesión, realizada el jueves 17 de agosto, fue el turno de la escritora chilena Teresa Wilss Montt, obra a la que dieron vida la actriz Francisca Lewin y la escritora Julieta Marchant.

100 asistentes por sesión, por orden de llegada.

Coordenadas cuarta sesión: Gabriela Mistral

Cuándo: jueves 7 de septiembre a las 19.30 hrs.

Dónde: Librería Catalonia (Av Santa Isabel 1235, Providencia).

Cuánto: entrada liberada.

Así fue la segunda sesión del Ciclo de lectura Mujeres leen mujeres:

Jueves 10 de agosto. La obra de la escritora chilena María Luisa Bombal, en la voz de la actriz Blanca Lewin y la escritora María Paz Rodríguez.