Mujeres leen mujeres, en Librería Catalonia
4 sesiones de lectura de la obra de las escritoras y poetas chilenas Stella Díaz Varín, María Luisa Bombal, Teresa Wilss Montt y Gabriela Mistral, interpretada por 8 mujeres de las artes y letras.
Paula.cl
La cuarta y última sesión del primer Ciclo de de lectura Mujeres leen mujeres, co-organizado por Librería Catalonia y revista Paula, que busca homenajear a las más destacadas voces femeninas nacionales, se realizará el próximo jueves 7 de septiembre y será guiada por la poeta Paula Ilabaca y la actriz Ximena Rivas, quien protagonizó la película La Gabriela (2009) -dirigida por Rodrigo Moreno-, quienes darán voz a la obra de la poeta chilena Gabriela Mistral.
La sesión inaugural, que se realizó el pasado jueves 20 de julio, estuvo a cargo de la actriz Daniela Vega (Una mujer fantástica) y el periodista Óscar Contardo, quienes compartieron la lectura e interpretación de la poeta chilena Stella Díaz Varín. El jueves 10 de agosto se llevó a cabo la segunda, en la que la actriz Blanca Lewin, quien protagonizó la película Bombal (2012), y la escritora María Paz Rodríguez (autora de la novela Mala Madre y El gran hotel), dieron vida a la obra de la escritora María Luisa Bombal. La tercera sesión, realizada el jueves 17 de agosto, fue el turno de la escritora chilena Teresa Wilss Montt, obra a la que dieron vida la actriz Francisca Lewin y la escritora Julieta Marchant.
- 100 asistentes por sesión, por orden de llegada.
Coordenadas cuarta sesión: Gabriela Mistral
Cuándo: jueves 7 de septiembre a las 19.30 hrs.
Dónde: Librería Catalonia (Av Santa Isabel 1235, Providencia).
Cuánto: entrada liberada.
Así fue la segunda sesión del Ciclo de lectura Mujeres leen mujeres:
Jueves 10 de agosto. La obra de la escritora chilena María Luisa Bombal, en la voz de la actriz Blanca Lewin y la escritora María Paz Rodríguez.
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