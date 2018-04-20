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    Paula

    Cita con Jean Paul Gaultier

    Hasta Buenos Aires llegó el modisto parisino para inaugurar Amor es amor, exhibición que muestra atuendos de novia y novio diseñados por más de dos décadas. También aprovechó para montar un gran desfile de modas y dar una clase magistral. Paula tuvo acceso exclusivo a cada una de las actividades con esta celebridad de la alta costura.

    Por 
    Por Bárbara Riedemann, desde Buenos Aires / Fotografía: Alejandro Araya.
    Reportajes, Jean Paul Gaultier 3

    Paula 1249. Sábado 21 de abril de 2018. Especial Madres.

    Es miércoles 21 de mayo y en un salón del Centro Cultural Kirchner, en Buenos Aires, se agolpan más de un centenar de personas, entre diseñadores, estudiantes, periodistas y público en general que llegaron hasta allí para presenciar una exclusiva masterclass, dictada por el diseñador francés Jean Paul Gaultier (65). Bautizado como "L' enfant terrible de la mode", el modisto llegó hasta la capital argentina para inaugurar –por primera vez en Latinoamérica– su exhibición Amor es amor. El matrimonio igualitario según Jean Paul Gaultier. Se trata de 35 trajes de novia y novio, diseñados entre 1991 y 2017, que resaltan por su audacia y prolija factura de alta costura. Una verdadera celebración a todas las formas de unión, que reivindica el amor en la diversidad. "El lujo en la vida es hacer lo que te gusta", dice el parisino en perfecto español y con inusitada sencillez, mientras se refiere a cómo cuestionar estereotipos sociales y tradiciones arraigadas ha sido el sello de su carrera. Una que comenzó a los 18 años, cuando aprendió el oficio de forma autodidacta, trabajando con el célebre Pierre Cardin, ícono de la moda vanguardista del París de los 60. En 1976 abrió su propia casa, con cuya marca homónima rápidamente comenzó a cosechar éxitos con los que levantó un multimillonario imperio del vestuario y las fragancias.

    [caption id="attachment_99420" align="alignnone" width="943"]

    La Fragancia de La Moda es una alianza indisoluble: perfumes y diseñadores. Y Gaultier no es la excepción, desde que en 1993 presentara Classique, su primera fragancia femenina. La última entrega es Scandal, un dulce y floral aroma con miel, gardenia, naranja de guinea y pachulí. El lanzamiento fue en una gran fiesta en el Palacio Piccaluga, un edificio de 1900.[/caption]

    Su provocadora mirada reúne hitos de culto: en 1984 fue el primero en vestir a hombres de look andrógino con faldas, cuando lanzó su primera colección masculina. En 1990 fue el creador del legendario sostén cónico que lució Madonna para su gira Blonde Ambition World Tour y que fue el puntapié de una amistad que perdura hasta hoy (ha diseñado el vestuario de otras dos giras de la cantante, además de incontables apariciones en alfombra roja). En la década del 2000 fue el artífice de romper los cánones establecidos en la rígida industria de la moda, al subir a la pasarela a modelos XL, de la tercera edad y transgéneros. Fue director creativo de Hermès por 7 años –hasta 2010–, y en 2014 anunció su retiro del prêt-à-porter para dedicarse exclusivamente a la alta costura. "Cumplir con diseños para tantas temporadas, estaba matando mi creatividad", explica.

    También ha trabajado en el cine, siendo el elegido de Pedro Almodóvar para diseñar el vestuario de La mala educación y La piel que habito, entre otras películas. La forma en que se expresa, deshinibida y juguetona, es tal como su imaginario. Uno que los asistentes pudieron ver al día siguiente, cuando Jean Paul dirigió un estelar desfile para mostrar su colección primavera-verano 2018, inspirada en los aires futuristas que Pierre Cardin imprimía en sus diseños. Mujeres con siluetas triangulares, minivestidos y botas de charol blanco caminaban al unísono con los modelos varones, que vestían faldas largas y trajes de marineros, un fetiche del diseñador y una de las tantas piezas emblema que lo han posicionado en el olimpo de la alta costura.

    Amor es amor. El matrimonio igualitario según Jean Paul Gaultier, es el nombre de la exhibición que reúne 35 vestidos de novia y novio que celebran la diversidad. Hasta el 15 de julio en el Centro Cultural Kirchner, En Buenos Aires. www.cck.gob.ar

    [caption id="attachment_99427" align="alignnone" width="688"]

    La modelo holandesa Anna Cleveland viajó hasta Buenos Aires para desfilar en la pasarela que Gaultier mostró en la ciudad.[/caption]

    Mira aquí fotos del backstage:

    [gallery ids="100036,100034,100037,100038,100030,100027,100028,100029,100031,100035,100032"]

    Más sobre:Modaalta costuraBuenos Aires

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