Cócteles con historia

Paula 1219. Sábado 11 de febrero de 2017.

Inspirado en el Estados Unidos de los años 20, Room 09 es el primer bar speakeasy del país, término que alude al período de ley seca en que se prohibía la venta de alcohol y farmacias y florerías lo vendían clandestinamente. Para conocer esta terraza y su coctelería –que el año pasado ganó el premio de la revista Conde Nast Traveler como una de las diez mejores terrazas del mundo y fue clasificada por el National Geographic entre los cuatro mejores bares de Latinoamérica– hay que tener una tarjeta de membresía, conocer la palabra secreta o haber comido ese mismo día en el Restorán 040, que está en el subterráneo.

Los tragos son los que se tomaban entre 1700 y 1932, como el Absolut Spritz ($ 6.500), que tiene absolut vodka, té negro, aperol, ramazzotti y syrup de canela, o el Catalina ( $7.000), con pisco, aperol y cinzano.

catalina foto

Se requiere reserva previa. Antonia López de Bello 040, fono 22732 9214.

Frank Costello