Cuarentena en imágenes: “Ahora me toca ser mi propio destino; estar conmigo como nunca antes había estado"

"En Viña llevamos aproximadamente tres meses sin hacer nuestra vida normal. Hay rumores de que saldremos pronto, pero es complicado, vivo con personas de riesgo y eso me hizo confinarme mucho antes, tomármelo realmente en serio.

De a poco se está volviendo a la normalidad, ya hay buen clima y después de 6 meses encerrada, contados con los dedos de las manos las veces que he salido, finalmente di un respiro. Aunque con mascarilla, la brisa del mar en la cara se hizo parte de mí, como todos esos pensamientos que me estuvieron rondando en el encierro.

El hecho de ser fotógrafa y estar en la constante búsqueda del justo encuadre, sobre todo en tema retratos, y porque nuestra disciplina conlleva el relacionarse con otres directamente, me hizo toparme forzosamente no con un otre, si no conmigo misma, en cuatro paredes, solo mi cabeza y yo. Siempre estaba en constante movimiento, me escapaba, por lo menos tres fines de semana al mes estaba en Santiago, trabajando o simplemente me inventaba un panorama para ir.

A estas alturas del año pasado, seguramente ya estaría planeando dónde viajar o cual sería mi próximo destino para ahorrar. Ahora no puedo y me toca ser mi propio destino; estar conmigo como nunca antes había estado, sin distraerme por algún otro estímulo, sin evitarme.

La creatividad y el llenar mis largos días con cosas que hacer, como meterme a cursos, aprender cosas nuevas, experimentar con proyectos personales, fue y seguirá siendo una manera de mantener mi cabeza alejada de la ansiedad que significa no poder salir. Cosas que siempre terminaba aplazando por “falta de tiempo”, terminaron siendo un aporte para la construcción de mi identidad como fotógrafa.

Este tiempo ha sido para focalizarme y no callar mis ideas. Para replantearme que el teletrabajo funciona si me las ingenio. También para remirar mi diario entorno habitual, ver qué me dice. Ver objetos, comprar flores en la florería del barrio, crear sombras, ver la luz del sol, de mañana a atardecer, entrando y moviéndose repetitivamente por un tiempo prolongado, día a día.

Estos 40 minutos fuera, en la costa hacia Concón, significaron mucho para mí. Volver a encontrarme con lo que me inspira: el mar, la calma del oleaje, la fuerza del rompeolas, la arena, las aves, las texturas, la gama de colores del atardecer, la última sombra que proyecta el sol. Mi litoral, de donde nunca tuve que escapar".

Isidora Pardo (@isidorapardo) es diseñadora y fotógrafa y pasa su cuarentena en Viña del Mar.