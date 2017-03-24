D.F. Elegante
La arquitectura colonial emplazada en el Zócalo, una de las plazas más grandes del mundo, y la exclusiva colonia Polanco, epicentro del comercio de lujo en la capital mexicana, fueron las locaciones hasta donde llegó Paula para inspirarse en esta moda que fusiona marcas internacionales, chilenas y locales.
Paula 1222. Sábado 25 de marzo de 2017. Especial Moda.
Body, Manila (México). Chaqueta, $ 59.990, Ash. Pantalón, Yakampot (México). Lazo, Nicole Rodríguez.
Polera, consultar precio en tienda Max Mara. Suéter Marquis, $16.990, Ripley. Top, $ 34.990, H&M. Pantalón, Yakampot (México).
Camisa, $ 70.000, Brooks Brothers. Suéter, $ 29.990, Miss Selfridge. Falda, Yakampot (México).
Beatle, Alfredo Martínez (México). Chaqueta, $179.900, Adolfo Domínguez. Pantalón, consultar precio en tienda Max Mara. Lazo, Nicole Rodríguez.
Polera y chaqueta, Manila (México). Abrigo y pantalón, Yakampot (México).
Camisa, $16.990, Ripley. Poncho, $10.990, Tricot. Pantalón, $ 254.000, Brooks Brothers. Lazo, Nicole Rodríguez.
Camisa, Yakampot (México). Abrigo, consultar precio en tienda Max Mara. Lazo, Nicole Rodríguez
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