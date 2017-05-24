Denise Rosenthal con el nuevo Citroën C3
Hoy, la actriz y cantautora Denise Rosenthal se encuentra concentrada totalmente en la producción de su nueva música, de un sonido más maduro, el que ya mostró con su exitoso single Cambio de Piel. Al igual que Denise, Citroën C3 se renovó, con más seguridad, más tecnología y más estilo, gracias a su diseño y modelos de dos colores, como blanco con rojo. Como la música siempre la acompaña, el nuevo maletero más espacioso es ideal para que Denise pueda llevar su guitarra adonde sea que vaya. Además, con la ConnectedCam puede capturar fotos y videos de momentos cotidianos con sus miles de seguidores en redes sociales.
Mira aquí el making of de la producción fotográfica de Denise junto al nuevo Citroën C3.
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