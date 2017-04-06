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    Paula

    El olvido de un padre

    Parece una historia conocida: un hombre viejo comienza a perder la memoria. Pero el brillante diálogo que él establece con su hija hace que esta obra sea conmovedora y llena de humor. Traducida a más de 20 idiomas y escrita por el francés Florian Zeller, El padre es uno de los platos fuertes del Teatro UC para este año.

    Por 
    Daniela González A. / Fotografía: Alejandro Araya
    12_539x666_acf_cropped

    Paula 1223. Sábado 8 de abril de 2017.

    Aunque hace tres años Héctor y Amparo Noguera trabajaron juntos –el padre dirigió a la hija en El jardín de los cerezos– hace 12 años que no compartían el escenario. Además, es primera vez que Marcelo Alonso, pareja de Amparo, dirige a esta dupla. La familia ensaya por tres horas diarias, de lunes a viernes.

    Amparo Noguera, la hija

    "Acepté de inmediato estar en la obra, porque era una oportunidad para trabajar con mi padre y Marcelo. Ha sido difícil, porque es una obra bien compleja. No es lineal, sino que es como un rompecabezas; algo así como los fragmentos de la mente de este hombre que comienza a perder la memoria o el sentido de las cosas. La gracia, dentro de esa estructura, es que tampoco la verdad se instala. El espectador no sabe exactamente quién era quién o cuáles de las cosas que este hombre vio son reales o están en su cabeza. Eso no se soluciona y, al mismo tiempo, genera mucho humor".

    Héctor Noguera, el padre

    "Al prepararme para una obra, para mí hay dos fuentes fundamentales: el texto y el director. En el caso de esta, el texto es estupendo y el director es adecuadísimo. Lo que más me gusta de Marcelo es que él

    tiene una profundidad de lectura muy grande. Va más allá de las palabras y de las situaciones básicas; él va hacia una comprensión del texto, del autor, y de la interpretación del mundo en el que vivimos. Son esas percepciones las que nosotros llevamos al escenario".

    Marcelo Alonso, el director

    obra el padre

    "Más allá de la grandeza y pericia técnica que tiene esta obra, hay dos canales que a mí me han interesado mucho como director, y que yo no había explorado lo suficiente: el silencio y la ternura. El gran problema del Alzheimer es que cuando las personas se olvidan, se olvidan también de los amores. Y en este caso hay una hija que no quiere perder ese vínculo de ternura y amor con su padre y hará todo lo que esté en sus manos para que eso se demore lo más posible".

    • Coordenadas

      Del 28 de abril al 27 de mayo. Miércoles a sábado a las 20 hrs en sala Eugenio Dittborn, Teatro UC. Jorge Washington 26. $ 8.000 la entrada en www.teatrouc.uc.cl

    Más sobre:teatro UCAmparo NogueraHéctor NogueraEl olvido de un padreMARCELO ALONSO

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