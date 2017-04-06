El olvido de un padre

Paula 1223. Sábado 8 de abril de 2017.

Aunque hace tres años Héctor y Amparo Noguera trabajaron juntos –el padre dirigió a la hija en El jardín de los cerezos– hace 12 años que no compartían el escenario. Además, es primera vez que Marcelo Alonso, pareja de Amparo, dirige a esta dupla. La familia ensaya por tres horas diarias, de lunes a viernes.

Amparo Noguera, la hija

"Acepté de inmediato estar en la obra, porque era una oportunidad para trabajar con mi padre y Marcelo. Ha sido difícil, porque es una obra bien compleja. No es lineal, sino que es como un rompecabezas; algo así como los fragmentos de la mente de este hombre que comienza a perder la memoria o el sentido de las cosas. La gracia, dentro de esa estructura, es que tampoco la verdad se instala. El espectador no sabe exactamente quién era quién o cuáles de las cosas que este hombre vio son reales o están en su cabeza. Eso no se soluciona y, al mismo tiempo, genera mucho humor".

Héctor Noguera, el padre

"Al prepararme para una obra, para mí hay dos fuentes fundamentales: el texto y el director. En el caso de esta, el texto es estupendo y el director es adecuadísimo. Lo que más me gusta de Marcelo es que él

tiene una profundidad de lectura muy grande. Va más allá de las palabras y de las situaciones básicas; él va hacia una comprensión del texto, del autor, y de la interpretación del mundo en el que vivimos. Son esas percepciones las que nosotros llevamos al escenario".

Marcelo Alonso, el director

obra el padre

"Más allá de la grandeza y pericia técnica que tiene esta obra, hay dos canales que a mí me han interesado mucho como director, y que yo no había explorado lo suficiente: el silencio y la ternura. El gran problema del Alzheimer es que cuando las personas se olvidan, se olvidan también de los amores. Y en este caso hay una hija que no quiere perder ese vínculo de ternura y amor con su padre y hará todo lo que esté en sus manos para que eso se demore lo más posible".