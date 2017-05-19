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    75 años haciendo periodismo
    Paula

    Elisa Moro: lo natural para mi pelo

    Su pelo tinturado es muy delicado y su trabajo como modelo exige que siempre esté increíble. ¿Su secreto? El cuidado reponedor de un tratamiento rico en aceites botánicos, sin sulfatos ni parabenos y que además es vegano. Aquí nos cuenta.

    Por 
    Revista Paula

    ¿Cómo es tu rutina diaria?

    Además de modelo, trabajo en Dos Alas Agencies, por lo que me levanto muy temprano. En las tardes hago entrenamiento funcional, ¡me encanta! Con el deporte también hay que cuidar el pelo, así que trato de lavarlo solo una vez al día después de entrenar.

    ¿Cómo describirías tu pelo?

    Lo tengo teñido. Me aclaré un par de tonos para que tuviera distintos matices: del castaño al rubio, algo que me gusta mucho. Aunque es muy delicado, uso productos con muy pocos químicos, que son muy livianos y suaves con mi pelo.

    ¿Cómo cuidas tu pelo?

    Trato de cuidarlo mucho, ya que mi trabajo como modelo siempre lo expone al secador y la plancha, lo que daña mucho el pelo. Estoy usando EverPure de L'Oréal Paris que está enriquecido con aceite botánico de Goji, que repara y protege de los daños de la tintura. Me encanta porque mi pelo está mucho más fuerte y brillante.

    [caption id="attachment_69962" align="aligncenter" width="978"]

    El goji es una baya nativa de China reconocida por sus múltiples propiedades: antioxidantes, vitaminas y minerales, que revitalizan y reparan, devolviendo al pelo toda su fuerza y color.

    El goji es una baya nativa de China reconocida por sus múltiples propiedades: antioxidantes, vitaminas y minerales, que revitalizan y reparan, devolviendo al pelo toda su fuerza y color.[/caption]

    ¿Qué buscas en un producto para el pelo?

    Que funcione y haga que mi pelo se vea bien, pero también que sea un cuidado natural. EverPure de L'Oréal Paris, además de tener aceites botánicos, es un producto vegano que no contiene ningún ingrediente derivado de animales y, lo más importante, tampoco está testeado en animales.

    ¿Por qué prefieres aceites botánicos?

    Siento que nutren el pelo y lo regeneran. Además dejan un rico olor, muy natural. No me gustan los productos demasiado químicos ni artificiales, sino que tengan flores y productos naturales que le den vida a mi pelo.

    Everpure Repair & Defend

    Sistema cuidado del color para el cabello tinturado. Su fórmula enriquecida con aceite de goji repara

    profundamente el cabello y lo protege de los agresores del color. Cabello más fuerte, resistente y con un color vibrante. Descubre más en www.hairexpertise.cl

    Más sobre:lorealelisa moro

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