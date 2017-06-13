Fay (Constanza Zúñiga): lo natural para mi pelo

¿Cómo es tu rutina diaria?

Estudio ingeniería comercial en Valparaíso, además soy modelo, embajadora de una marca de maquillaje, estilista y hago videos para un canal de Youtube. Mi rutina diaria incluye al menos una hora

preparando mi look: maquillaje y pelo. Siempre me hago un brushing suave para evitar la plancha y que mi pelo se reseque.

¿Cómo describirías tu pelo?

Hace varios años lo comencé a teñir y decolorar, y ahora lo tengo más delgado, quebradizo. Comencé tiñéndome rubia, después de negro, rojo y castaño. Ahora estoy experimentando con colores más fuertes y osados.

¿Cómo cuidas tu pelo?

Tengo que retocar el color cada dos semanas, así que el cuidado es indispensable. Estoy usando EverPure de L'Oréal Paris, especialmente formulado para pelo teñido. Como contiene aceite botánico de Goji, repara y protege de todo el daño de las tinturas, y mi pelo se ve muy sano y brillante.

¿Qué buscas en un producto para el pelo?

Necesito un producto que hidrate y reconstruya. Eso es fundamental cuando te tinturas hace tanto tiempo. Debe ser libre de sulfatos para cuidar el color, y tener aceites botánicos que nutran. EverPure de L'Oréal Paris es fascinante, me había costado encontrar un producto que tuviera todo lo que busco, y que además sea una marca vegana.

¿Por qué prefieres una marca vegana?

Porque no tienen ingredientes ni ningún derivado de animales, además de no estar testeada en ellos. Es parte de mi búsqueda personal y es un cambio que estoy incorporando desde afuera hacia dentro.

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El goji es una baya nativa de China reconocida por sus múltiples propiedades: antioxidantes, vitaminas y minerales, que revitalizan y reparan, devolviendo al pelo toda su fuerza y color.

El goji es una baya nativa de China reconocida por sus múltiples propiedades: antioxidantes, vitaminas y minerales, que revitalizan y reparan, devolviendo al pelo toda su fuerza y color.[/caption]

Everpure Repair & Defend

Sistema cuidado del color para el cabello tinturado. Su fórmula enriquecida con aceite de goji repara profundamente el cabello y lo protege de los agresores del color. Cabello más fuerte, resistente y con un color vibrante. Descubre más en www.lorealparis.cl